Пискуну не стать Генпрокурором?

В одних случаях – как, например, в декабре 2004 года, это происходило практически незаметно на фоне других событий, сотрясавших Украину. В других – как в мае 2007-го – вполне могло стать поводом для начала кровопролитного конфликта между ветвями украинской власти. В любом случае, сложно поверить в то, что последнее решение Киевского окружного административного суда об отмене указа Президента от мая 2007 года, которым Пискун лишался прокурорского кресла, – это просто «торжество справедливости» в отношении неправедно уволенного Святослава Михайловича.



«Главред» обратился к украинским политологам с просьбой прокомментировать, чьей игрой является очередное возрождение «дела Пискуна», чем оно может закончиться и, в частности, сможем ли мы уже в ближайшее время наблюдать триумфальное возвращение Святослава Пискуна в уже знакомое здание на Резницкой.



Вадим Карасев, руководитель Института глобальных стратегий:



{1-} Ситуация со Святославом Пискуном всплыла сейчас, на старте нового политического сезона, накануне больших политических событий, потому что правительству необходимо подстраховаться контролем над всем правоохранительным блоком.



У премьера есть частичный контроль над СБУ, она контролирует МВД, недавний наезд на министра обороны тоже не был случайным. Однако у Тимошенко нет прокуратуры – она все-таки более открыта пожеланиям Партии регионов, нежели пожеланиям БЮТ.



В этой ситуации по новой выпускается дело Пискуна, тем более, что он сам соглашается быть фигурантом такого рода сценариев и сам не прочь эти сценарии запустить, вот только лишь его усилий для этого явно недостаточно.



Цель этого сценария – если не добиться снятия Медведько, то сделать его более покладистым, манипулируемым. Ведь Пискун – даже не в качестве Генерального прокурора, но с решением Окружного административного суда о своем восстановлении на руках – это уже, хотя и фоновый, но довольно раздражающий фактор, помеха, неприятный шум, от которого могут не выдержать нервы...



Выйдет ли из этого полноценная замена Медведько на Пискуна? Не уверен и, скорее всего, нет, да этого и не надо. Главное – заставить человека обороняться, переживать по этому поводу. Заставить его быть более смиренным и «положительным» для того или иного политика.



У Пискуна во всей этой истории свои планы, главный из которых – уже сейчас думать о том, что будет после президентских выборов. Он же понимает, что после президентских выборов начнутся серьезные кадровые пертурбации, новая кадровая миграционная война, в ходе которой можно вернуться на пост Генпрокурора, так почему бы и нет?



Такой игрок, как Пискун, не может не понимать, что его используют. Но политическая игра – это когда тебя используют, но при этом ты используешь тех, кто тебя использует. Так почему бы Пискуну не использовать свое использование Юлией Тимошенко, понимая, что у нее есть проблема с Генпрокуратурой?



Тем более, что сам Пискун – хоть и из «донецких», но вряд ли он из команды Виктора Януковича. Он – кот, который гуляет сам по себе. То, что у него «прописка» в Партии регионов, не значит, что он находится в клетке Партии регионов. Ведь мы знаем, что по своему политическому типажу он – скорее игрок, иногда с элементами расчетливой авантюры, чем прокурор, и к «Регионам» относится очень и очень условно. Мы знаем, что у него неоднократно бывали достаточно серьезные и сильные контакты и привязки к Юлии Тимошенко, еще начиная с ее первого премьерства. Не забывайте, что он был участником того известного ночного правительственного рандеву в начале сентября 2005 года.



К тому же, сама Партия регионов – очень неоднородная структура. Если Медведько – человек, достаточно близкий к Виктору Януковичу (кто-то называет его даже личным другом лидера Партии регионов), то Пискун может играть в других командах, субкомандах или подкомандах Партии регионов, у которых «прописка» может быть «региональной», но которым экономически и духовно ближе Блок Юлии Тимошенко. Ведь все это – условные команды. Просто люди оказались там, где оказались, и менять место своего проживания не собираются. Но это не значит, что они не рассчитывают на какие-то новые альянсы, перпендикулярные и поперечные нынешним, в случае, если в Украине начнутся новые «политико-военные» действия …



Андрей Ермолаев, президент Центра социальных исследований «София»:



{2-} Я думаю, что вся подноготная вопроса с признанием указа Президента об увольнении Святослава Пискуна с поста Генерального Прокурора Украины от 24 мая 2007 года незаконным состоит не в назначениях или смещениях с постов, а в компетенции, законности действий и ответственности Президента Украины.



Данное постановление суда еще раз актуализировало вопрос нарушений, на которые шел Виктор Ющенко в решении кадровых вопросов и реализации своих функций главы государства. Решение суда еще раз показало, что есть основания обвинять Президента в нарушении закона. Как признает сам Пискун, несмотря на все правовые коллизии, никто сейчас тасовать Генеральную прокуратуру не будет. Но создан очередной политико-правовой прецедент, который показывает, что Президент принимал много конфликтных решений. Все это вооружает новыми аргументами критиков Виктора Ющенко, считающих, что Президент преступал закон.



У Президента много политических противников в парламенте, которые хотели бы не просто смены главы государства, а доказать, что Ющенко должен уходить с поста как нарушитель закона, и сейчас у них начали появляться новые доказательства. Пока комиссии по расследованию деятельности Президента нет, но в случае ее создания в будущем эти люди получают еще один аргумент.



До президентских выборов Генпрокурора не поменяют, и Медведько останется на своем посту. Да и сам Пискун будет дорожить своей репутацией и не станет играть в эти игры. Основных политических игроков сейчас больше устраивает Медведько, чем Пискун.



Кость Бондаренко, директор Киевского института проблем управления им. Горшенина:



{3-} Ситуация со Святославом Пискуном – это, прежде всего, его собственный пиар. Также Александру Медведько, действующему Генпрокурору, четко дают понять, что если он не будет выполнять просьбы тех или иных политических сил, то уже есть другой легитимный кандидат на его должность.



Вовсе не обязательно, что в игру с Пискуном играет отдельно Партия регионов, или отдельно БЮТ. Тут не главный вопрос, кто с ним играет. В действительности, Пискун сам решил себя предложить и создать ситуацию, когда стороны будут его рассматривать как инструмент своей борьбы. Пока он может стать нужным и тем, и другим.



Пока очевидно, что БЮТ больше заинтересован в ситуации с Пискуном. Генеральная прокуратура не очень активно идет навстречу пожеланиям БЮТ. Если на поле появляется Пискун, то возникает вопрос легитимности действующего прокурора. Так договариваться легче.

На самом деле, Пискун сам не верит в то, что его могут назначить. Он получил решение суда, а что с ним делать, – подумает потом.



Михаил Погребинский, руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии:



{4-} У меня, честно говоря, нет никакого интереса обсуждать эту историю. Я не предполагаю, что она связана с какими-то большими планами больших политических групп. Мне кажется, что в данном случае свою игру ведет Святослав Пискун, который хочет поставить мировой рекорд по количеству восстановлений в должности Генерального прокурора, и, возможно, какая-то группа вокруг него внутри Партии регионов. Прямого интереса больших групп влияния я здесь не вижу.



Удастся ли Пискуну вернуться в кресло Генерального прокурора? Я сомневаюсь, хотя у нас, конечно, всякое бывает… Дело в том, что в составе Партии регионов есть влиятельные люди, которые бы абсолютно не были этим довольны. В БЮТ – тем более, так что такой возможности я не вижу.