Марина Ставнийчук: Избирательный цикл должен быть коротким и обоснованным

Указ № 911 утратил юридическую силу, поскольку давно прошло 7 декабря 2008 года как день, на который этим Указом были назначены досрочные парламентские выборы. Поэтому на данный момент этот Указ не порождает и не может порождать никаких юридических последствий. Поэтому о возобновлении самого этого Указа речь идти уже не может.Стоит возвратиться к истории вопроса. Долгое время после издания прошлогоднего Указа о досрочных выборах парламента существовали юридические конституционные основания для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады. После того как, по утверждению парламентариев, образовалась коалиция депутатских фракций, возникли новые юридические обстоятельства, которые обусловили пересмотр позиции Президента. Хотя, по моему убеждению, все требования Конституции при создании этой коалиции соблюдены не были.Вместе с тем, статья 83 Конституции содержит императивный порядок создания коалиции и четко связывает ее организацию и деятельность с формированием правительства. Конституция не различает ситуацию создания коалиции по результатам выборов или создание ее на особом основании прекращения деятельности в предыдущем составе. Поскольку статья 83 Основного Закона предполагает четкую процедуру – если образуется коалиция, она должна пройти соответствующую процедуру создания правительства. Хорошо это или плохо – вопрос вторичный. Президенту важно, что есть конституционная процедура, которая должна быть соблюдена. Собственно, в связи с этим Президент обратился в Конституционный суд за толкованием.«Работоспособность» коалиции мы наблюдаем ежедневно в течение пяти месяцев. При условии юридической дееспособности стоит вопрос возможности решать проблемы, в частности, преодоления кризиса и целого пакета других вопросов.Позиция Президента абсолютно конструктивна. Он за то, чтобы парламент работал. А для этого нужна действенная реально существующая коалиция, которая должна сформировать и работать вместе с правительством.Что касается внесения кандидатуры премьера. Мы с вами разговариваем в гипотетическом режиме, потому что сегодня никто не знает, каково будет решение Конституционного суда. Я уверена, что позиция Президента Украины убедительна. Но вместе с тем, допустим, что если решение КС будет в пользу аргументов Президента, то внесение кандидатуры премьера после формирования новой коалиции – это только начало конституционной процедуры создания правительства. Нужно вносить кандидатуру, рассматривать ее, формировать правительство. Если все это произойдет, то можно будет говорить об отсутствии оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.Вы преувеличиваете. Нет никакого расшатывания государственного механизма. На самом деле беда нашего государственного механизма в том, что право подменяется политикой. Право не стало основным регулятором всех отношений. Представление в КС расставляет все на свои места, хотя бы в одном вопросе. Все должны соблюдать Конституцию.Опять же обращаю внимание, никто не знает и не может утверждать, каким будет решение КС. Но в любом случае, решения, которые принимались правительством до момента принятия решения КС, не могут быть признаны нелегитимными именно на этих основаниях. В этом юридическая логика. Иначе ситуация действительно могла бы дойти до правового хаоса.Конституция дает Президенту право по представлению коалиции рассматривать кандидатуру премьер-министра на протяжении 15 дней. Право Президента решать: соглашаться ему на эту кандидатуру, или обращаться за внесением другой.Обращаясь в КС по этому поводу, Президент просил рассмотреть вопрос неконституционности соответствующего постановления парламента в безотлагательном режиме.Как участник многих производств в КС могу сказать, что за последний год суд вышел на нормальное динамичное рассмотрение всех представлений. Больше нет прецедентов, когда КС рассматривает представление в течение полугода и больше. Ввиду того, что КС определил рассмотрение этого дела как безотлагательного и на 29 апреля назначено начало рассмотрения дела в форме устного слушания, я надеюсь, что в месячный срок будет принято решение. Как по мне, это не сложное дело. Очевидно, и об этом говорил председатель парламента Владимир Литвин, назначение выборов на 25 октября – это политическое решение, а не правовое.Юлия Владимировна утверждает в интервью «Сельским вестям», что выборы назначены на 25 октября, так они и состоятся. Но я хочу отметить, что никто в государстве не может этого утверждать, если вопрос находится на рассмотрении КС. Это значит, что есть конституционная дискуссия. У каждой стороны свои доводы, нужно научиться высшим руководителям государства, в том числе и руководителю правительства, уважать суд.Кстати, в Законе о Государственном бюджете на нынешний год, проект которого подавался правительством, по предложению ЦИК предусмотрена только часть необходимых средств на выборы Президента, исходя из того, что выборы должны состояться в январе 2010 года. Таким образом и правительство, и его руководитель одно время придерживались другой позиции.Кроме того, еще за сутки до принятия этой первоапрельской шутки все руководители фракций тоже разделяли позицию о проведении очередных президентских выборов 17 января 2010 года. Проанализируйте сообщения в прессе. Интересно, что председатель профильного комитета парламента за сутки кардинально изменил свою позицию и оба раза утверждал, что эти позиции конституционны.У КС бывают дела, когда по одному и тому же вопросу суд может дать одно из возможных толкований. Скажем, сами положения Конституции, особенно после внесения изменений в 2004 году, выписаны нечетко. Это дает некую свободу в трактовке неоднозначных положений. Что касается даты 25 октября, то у Президента Украины есть основательная правовая позиция. После изменений 2004 года изменилась методология назначения даты выборов. Раньше Конституция привязывалась в вопросе определения даты выборов к конкретной дате календарного месяца пятого года полномочий Президента. Сейчас Конституция гласит, что выборы назначаются на последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий. При этом Верховная Рада уполномочена назначать их по статье 85 Конституции только в сроки, установленные именно этой Конституцией. Не предыдущей редакцией, не Конституцией другого государства, не даже Конституцией Пылыпа Орлика, а именно этой, действующей на день принятия парламентом решения о назначении выборов. Возможно, это кому-то и странно. Поэтому, возможно, есть определенная логика в том, что 1 апреля было принято постановление, внесенное депутатом Геннадием Москалем.Он не угрожает…Президент говорит о том, что он за нормальную работу парламента. Чтобы Верховная Рада не делала вид, а работала.Я сознательно не стану называть возможную последнюю дату для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады до того момента, пока КС не примет своего решения о конституционности постановления парламента о выборах Президента Украины 25 октября 2009 года. Думаю, что одним из оснований было стремление не дать Президенту рассматривать возможность роспуска парламента.Президент сам решает, что ему говорить. В данном случае речь идет о политической позиции Виктора Ющенко. Когда Президенту был брошен вызов Верховной Радой о досрочном назначении выборов главы государства, он откровенно ответил, мол, не вопрос, я за кресло не держусь и готов идти на эти досрочные президентские выборы. Но, пожалуйста, эти выборы должны быть проведены одновременно с досрочными парламентскими выборами. Стране необходимо качественное обновление системы власти и обновление государственного менеджмента.Меня поражает позиция политиков, которые говорят, что Президент должен внести тот или иной законопроект. А я хочу сказать, что законодательная функция является основой и приоритетной функцией парламента. Все вопросы, связанные с принятием законов, - это компетенция парламента. Да, у Президента есть право законодательной инициативы. Кстати, в 2008 году каждый шестой закон принимается именно с подачи Президента, в том числе все сложные законы, в частности, о внесении изменений в государственный бюджет, решение антикризисных проблем.На самом деле Президент не обязан в данном случае вносить соответствующие предложения в законодательном виде в парламент. Хотя у него есть соответствующие наработки, в том числе и по проведению выборов Президента Украины. Я думаю, что если парламент в ближайшее время не сможет принять системный комплексный законопроект о выборах Президента, то Виктор Ющенко сам внесет соответствующий законопроект. По крайней мере, я буду рекомендовать это Президенту.Очевидно, закон о выборах главы государства устарел. Кроме того, действительно, во многих избирательных процедурах он не допускает возможности проведения одновременных парламентских и президентских выборов. Но одновременные выборы в наших условиях это не столь уж огромное зло, как утверждают некоторые политики, а также некоторые организаторы избирательного процесса. И проведение одновременных выборов возможно. Напомню, что все очередные местные и парламентские выборы с 1998 года до настоящего времени совпадали по времени. Избиратели порой получали по 6 бюллетеней для голосования. И выборы проходили. Хотя наряду с другими специалистами считаю, что разные выборы должны быть разведены во времени. Однако, как исключение, при соблюдении Конституции и другого законодательства досрочные выборы Президента и парламента могут быть совмещены.Президент говорил о возможности одновременных выборов в политическом смысле. Дело юристов, как правильно устроить согласно Конституции проведение одновременных досрочных президентских и парламентских выборов. Возможно несколько вариантов, которые могут рассматриваться как вероятные.Пример 1994 года, когда сначала провели досрочные парламентские выборы, а через месяц началась кампания по проведению досрочных президентских выборов. Парламентские выборы в марте, а в июне, июле – первый и второй тур президентских.Второй вариант, при котором может быть общий день голосования на обоих выборах. В данном случае можно развести работу территориальных и окружных избирательных комиссий, а участковые комиссии могут быть общие. Все это нужно регулировать и вносить соответствующие законодательные изменения. Избиратель будет иметь два бюллетеня, возможно, электоральные вкусы будут совпадать на обоих видах выборах. Возможно, впервые у нас появится возможность избрать на одной электоральной волне Президента и парламентскую силу, которая может создать большинство. Кстати, европейская практика свидетельствует о целесообразности такого опыта. К примеру, во Франции проводятся президентские, а через два месяца – парламентские. До недавнего времени в России президентские выборы проходили через несколько месяцев после парламентских.Нам необходимо переходить на такую модель. Не может страна находиться в постоянном избирательном процессе. Избирательный цикл должен быть коротким и обоснованным, с тем, чтобы потом 4 – 4,5 года нормально работать и развиваться.Третий вариант как раз в этом и заключается. Сначала провести очередные президентские, а потом - внеочередные парламентские выборы.Возможно, я высказываю собственное мнение, было бы политически правильным, если бы в 2005 году, после сложных президентских выборов 2004 года, состоялись досрочные выборы в парламент. Политически это было бы правильно, и вся страна в то время поддержала бы Президента. Тогда был бы совсем другой потенциал для развития Украины и другой шанс, в том числе и на проведение экономических реформ. С другой стороны, понимаю, что юридических оснований для этого не было.Сначала несколько слов об изменении избирательного законодательства до выборов Президента. Я неоднократно обращала внимание на то, что нам нужно унифицировать избирательные сроки. Необходимо сделать все, чтобы очередная избирательная кампания длилась не более 100 дней, а лучше 90 дней. Это нормально для нашей страны. Экономия времени избирательного процесса, ресурса могла бы произойти за счет отмены института подписных листов, которые довольно часто являются профанацией. Представьте себе, что такое подписные листы с 5001 млн. тысячами подписей, которые фактически, написаны несколькими людьми. Такой шаг сократил бы избирательную кампанию и придал бы ей большую правдивость и транспарентность.Кроме того, необходимо действительно обеспечивать равенство возможностей для баллотирования, в частности и через равное право на участие в формировании избирательных комиссий. У нас сейчас в этом вопросе парламентские партии получили слишком большие преференции в избирательном процессе. Они практически сверху до низу формируют избирательные органы – от ЦИК до участковой комиссии, имеют преимущественное право на наблюдение за избирательным процессом. При таких подходах шансов у новых политических сил нет.Этот вопрос нужно обязательно решать. Очевидно, что у парламента по этому поводу может быть соответствующее сопротивление.Что касается открытых списков, то действительно нужно менять вид пропорциональной избирательной системы. Пропорциональная избирательная система в нынешнем виде исчерпала себя. Хотя, в действительности, любую избирательную систему при высоком уровне политической культуры можно использовать как эффективную.Равно как и самую лучшую избирательную систему можно нивелировать, не имея чести, совести и культуры. И в этом вопросе меня в очередной раз настораживает сигнал из ЦИК, что по новой избирательной системе в ближайшее время нельзя провести досрочные парламентские выборы. К сожалению, практика наработки серьезных системных предложений усовершенствования избирательного законодательства со стороны профессионального состава ЦИК остались в прошлом. Так, к примеру, в 2002 году выборы проходили по законодательству, которое на 90% наработал тогдашний ЦИК. В конце концов, нельзя же членам ЦИК писать докладные записки, что они по статусу приравниваются к членам правительства и им нельзя урезать лимит бензина в кризисное время. Нужно же чем-то качественным заниматься.ЦИК, насколько мне известно, не занималась. Так вот, вернемся к законопроектам. Семь или уже восемь законопроектов зарегистрированы в парламенте. Пока дальше разговоров дело не идет. Поэтому я уже несколько раз озвучивала позицию Президента о том, что необходимо готовить один согласованный законопроект, чтобы он имел шанс быть принятым.Для меня очевидно, что, имея восемь законопроектов и группу специалистов, которые получат возможность с утра до вечера работать, не отвлекаясь на другие вопросы, законопроект реально можно сделать за две недели, максимум за месяц.Но при этом политические силы, как уже неоднократно происходило, когда создавалась сложная ситуация с принятием нового избирательного законодательства, должны согласовать несколько принципиальных позиций. В первую очередь, это вопрос количества округов, количества кандидатов, которые выдвигаются в многомандатном округе, вопрос использования общегосударственной или региональной квоты при подсчете голосов, вопрос внедрения внутрипартийных демократических механизмов при выдвижении кандидатов, возможно, еще несколько принципиальных позиций. Это – тот набор вопросов, которые прежде всего необходимо решить на политическом уровне для определения технического задания для специалистов.. Все остальное, поверьте мне, – технические вещи.И если сядет группа специалистов уровня Юрия Ключковского, и я готова присоединиться к ним, то гарантирую, что через несколько недель «выдадим на-гора» классный законопроект. Но на это должна быть согласованная политическая воля основных участников политического процесса.Президент поставил задачу подготовить свои предложения. Я думаю, что через несколько недель мы получим президентские предложения в виде законопроекта – я не стану забегать вперед и озвучивать их содержание.Вижу эту задачу следующим образом: мы должны обеспечить возможность действительно открытого, персонифицированного голосования. Но процедура должна быть понятной, как можно более простой, насколько это возможно сделать в условиях пропорциональной избирательной системы открытых списков, голосование тоже должно быть организовано таким образом, чтобы избирателям была доступна, понятна процедура голосования.Я, например, долго думала над этими вопросами, и мне кажется, что компромисс может быть найден по всем вопросам, о которых мы говорим. Знаю о планах членов рабочей группы, работающей над Избирательным кодексом, выехать в начале мая, кажется, в Ивано-Франковскую область для работы. Не исключаю, что и эксперты из Совета Европы приедут поработать вместе с ними. Возможно, таким образом будут наработаны более-менее приемлемые совместные предложения.Мне известно также, что авторы законопроектов несколько раз встречались и обсуждали проекты законов. Специалисты в этой области постоянно обмениваются мнениями, ищут общие точки соприкосновения. Понимаю, что у авторов законопроектов есть определенные амбиции, но так же четко осознаю, что все равно нужно договариваться и выходить на один согласованный вариант, если мы хотим достичь результата.В конце концов, осознаю, что даже хорошие согласованные предложения, которые будут касаться, с одной стороны, изменения вида избирательной системы, а с другой – создания нормальной технологии избирательного процесса, все равно могут встретить колоссальное сопротивление. Но оптимизма не теряю (смеется).Официальной позиции по этому поводу ВР пока нет, хотя о подобных мнениях, о таких подходах наслышана. Ходят слухи о том, что эта позиция формируется в парламентских комитетах, курирующих этот вопрос.Основная подоплека позиции о возврате президентского проекта Конституции – это ссылка на Регламент Верховной Рады Украины. Регламент предусматривает, что якобы должны быть поданы два проекта о внесении изменений в Конституцию: один законопроект, касающийся разделов 1, 3 и 13, а второй – касающийся остальных разделов Конституции, потому что в соответствии с 13 разделом Конституции, для 1, 3, 13 разделов предусмотрена специальная процедура утверждения на референдуме, а для остальных разделов Конституции всеукраинский референдум не предусматривается.Однако, что касается Верховной Рады, то парламентская процедура рассмотрения законопроектов целиком совпадает, и на этом основании возвращать Президенту проект – это, опять же, политическая целесообразность – не более того.В связи с этим я хотела бы обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, ситуация, которую мы имеем с новой редакцией Конституции Украины, – а закон о внесении изменений в Конституцию Украины изложен именно в виде новой редакции этой Конституции – не урегулирована, в частности, и Регламентом Верховной Рады.Во-вторых, Регламент Верховной Рады уже дважды признавался Конституционным судом не отвечающим Конституции. Сегодня КС должен уже в третий раз рассмотреть вопрос о конституционности Регламента. Более того, Президент в своей деятельности руководствуется Конституцией, а не выполняет Регламент Верховной Рады.Я вам скажу, что сама Конституция регулирует только вопрос внесения изменений в отдельные разделы Конституции по отдельным процедурам. И думаю, что парламент в данном случае будет выглядеть юридически небезукоризненным, если проект Конституции будет возвращен Президенту. Но если законопроект будет возвращен, тогда будем думать, что делать дальше. Для меня очевидно, что во всех вопросах лучше находить общий язык.Это проект закона об изменениях в виде проекта новой редакции Конституции, поскольку речь идет о системных, комплексных изменениях во всем тексте Конституции Украины. Именно в этом суть - сама Конституция регулирует лишь вопрос внесения изменений к отдельным разделам по отдельным процедурам.Но это – я опять настаиваю на этом – если подается новая редакция, то, поскольку в парламентской процедуре это все совпадает, парламент должен по крайней мере направить законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в Конституционный суд для получения соответствующего заключения. В случае одобрения этого законопроекта по парламентской процедуре квалифицированным большинством – новая редакция Конституции выносится Президентом на всеукраинский референдум. Именно такая процедура отвечает разделу 13 Конституции.Вы – политический журналист, и я не сомневаюсь, что вы знаете, попытки с 1991 года внести изменения в закон о всеукраинском референдуме увенчались успехом только в 1992 году, когда в положениях, касающихся ВР АРК уточнили несколько приписок. И все. Я думаю, что закон о всеукраинском референдуме не совершенствуется не случайно.Все политические силы, приходящие в парламент, в ходе избирательных кампаний демонстрируют стремление урегулировать эту приоритетную форму непосредственной демократии, а как только приходят в парламент, сразу же забывают об этих своих обещаниях.Законодательные инициативы отдельных депутатов не встречают широкой политической поддержки. Поэтому мне кажется, что достаточно долгое время политические силы предпринимают определенные попытки отстранить народ от принятия важных для всех решений путем непосредственного голосования.Я вчера прочитала интересную статью конституционалиста и правозащитника Станислава Речинского, в которой он анализирует референдум 2000 года по существу тех вопросов, которые на нем рассматривались. В действительности тогда рассматривались достаточно важные для общества вопросы: об отмене депутатской неприкосновенности, о сокращении количественного состава депутатского корпуса и, кстати, о двухпалатном парламенте. Вся критика, в целом справедливая, была сконцентрирована на вопросах процедуры – из-за отсутствия надлежащей законодательной базы процесс действительно не был совершенным. Однако объективно на том референдуме решались не худшие вопросы для украинского общества.Что касается процедуры всеукраинского референдума – для меня очевидно, она безнадежно устарела, несовершенна, во многих моментах не отвечает конституционной правовой регуляции. Поэтому я сегодня и настаиваю на том, что проводить любой референдум, – то ли по народной инициативе, то ли референдум, который будет назначаться по рассмотрении ВР для утверждения соответствующих изменений к Конституции, – по такому закону будет сложно. Данный закон абсолютно не адаптирован к современным стандартам организации избирательных и референдумных процессов.Поэтому, действительно, закон нужно совершенствовать. Но мы имеем ситуацию, когда у политикума нет политической воли на совершенствование данного закона. Но если такой воли нет, если политикум «не соизволит» наработать нормальную законодательную базу, это же не значит, что народ на этом основании должен быть лишен права решать те или иные вопросы на референдуме.Как юрист, как гражданка Украины, хочу отметить, подобная норма могла бы быть отменена на всеукраинском референдуме по народной инициативе.Может быть.Да, в вопросах технологии процесса и избирательных стандартов он будет проведен на уровне 1991 года, то есть будет отставать на 18 лет. Но говорить о том, что референдум не может быть проведен, потому что парламент не сможет принять новый закон о всеукраинском референдуме, нельзя.Что касается выборов Президента в парламенте. Конечно, мы исходим из того, что вопрос институирования и создания любых механизмов организации государственной власти – это всегда вопрос прежде всего политической целесообразности.Но мы имеем конкретную ситуацию Украины. Украинские граждане с 1 декабря 1991 года, с референдума и первых выборов Президента имели конституционное право избирать Президента Украины, то есть был определен объем конституционного избирательного права граждан – права избирать.Для меня вполне очевидно, что при избрании Президента в парламенте будет идти речь о сужении объема и содержания этого конституционного избирательного права граждан – праве избирать. Для меня очевидно, что это неминуемо приведет к представлению в КСУ. Я так же, как и вы, понимаю, что начнется страшная борьба, потому что отстоять право народа избирать Президента непосредственно будет очень сложно, если лоббировать избрание Президента в парламенте будут две крупнейшие парламентские фракции. Но я уверена, что тот, кто возьмется отстаивать право народа, будет делать абсолютно праведное дело.Следовательно, с одной стороны, неизбежно рассмотрение соответствующего конституционного спора в КС, а с другой стороны, не исключаю, что возникнет инициатива – народная прежде всего – в этом вопросе, и вряд ли ее будут инициировать из того или из иного здания. Она возникнет сама! (говорят вместе). В действительности политики серьезно недооценивают наших граждан. Фактор народа в нынешних условиях очень серьезный.В проекте Конституции, внесенном в парламент Президентом, на самом деле нет незыблемых вещей. Это видение Президента, как он видит обустройство эффективного государственного механизма.Глава государства видит все процессы в развитии.Позиция действующего Президента всегда, на мой взгляд, основывается на демократических принципах. С изменением общественных отношений вполне возможна и эволюция взглядов, по крайней мере, в вопросах создания тех или иных механизмов, но на общепринятых европейских принципах. Следовательно, мы говорим о сегодняшних реалиях, современных вызовах и актуальных ответах на них.Если мы отстаиваем позицию введения настоящего, реального местного самоуправления, достаточной децентрализации власти, предполагающей тесное сотрудничество государства в виде исполнительной власти на центральном уровне с органами местного самоуправления, то именно так можно выстраивать механизм управления обществом. Тогда двухпалатный парламент может иметь место, он имеет право на существование и объективно необходим. Создание верхней палаты парламента, по идее, исключает возможность излишней политизации всего государственного механизма.Что касается присутствия в верхней палате бывших президентов, чтобы закрыть этот вопрос, – у меня нет сомнения, что если бы на выборах сенаторов каждый из бывших президентов (а там предлагаются ограничения только для тех, чьи полномочия были прекращены в порядке импичмента) будет баллотироваться в округе, то он обязательно выигрывает. Эти люди аккумулируют такой огромный государственнический опыт, что было бы неразумно его не использовать. И, возможно, опыт таких людей можно использовать и без «конкурентных» принципов. Кстати, в Италии существует подобный подход, в других странах, в том числе и Европы, тоже есть такие подходы.Это миф. Давайте посмотрим на европейские страны: они преимущественно, независимо от того, федеральные они или унитарные государства, имеют двухпалатные парламенты. Даже постсоциалистические государства, подобные Украине по ментальности, близкие по геополитическому положению – Чехия, Польша, Румыния.Мне очень хочется, чтобы проект, внесенный Президентом в парламент, положил начало хорошей профессиональной дискуссии по этому вопросу. Критиковать всегда проще. Вот Президент дал свое видение – положите рядом свое. Давайте выбирать лучшее.Мы в прошлом году наблюдали общее видение ПР и БЮТ, причем ПР поступает, как по мне, в этих вопросах откровеннее, потому что БЮТ не вносит свои предложения в виде законопроектов, а только устраивает выток информации о своих предложениях и зондирует общественное мнение. Как правило, подвергается критике.Партия регионов подала законопроект в прошлом году: проанализируйте, что там предлагается. Необоснованные преференции для крупнейших фракций по результатам выборов – это то, чего требует общество сегодня? Есть, конечно, разумные и аргументированные предложения. Но почему-то эти предложения сейчас замалчиваются.Хорошей площадкой был Национальный конституционный совет, но для работы, а не для политиканства. Что получилось? Когда Президент создавал НКС, он неоднократно встречался с руководителями всех фракций парламента. Пришли к выводу, что создадим НКС. А дальше как всегда.Рабочая группа, созданная НКС, вопреки всем сложностям работала. Результатом ее работы стал проект Концепции системного обновления регуляции общественных отношений в Украине и соответствующая объяснительная записка, кстати, обнародованные на вашем сайте уже почти год назад.Поживем, увидим. По жизни я оптимист. У нас актуальны два вопроса – изменение системы власти и качественное кадровое обновление органов власти.А что делать? Нужно ведь двигаться вперед. В конце концов, нам всего 17 лет.