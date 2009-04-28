Игорь Юхновский: «Мне не хватает совести уйти из «Нашей Украины», когда ей очень тяжело»

В то же время ясности, как, куда и во главе с кем двигаться «Нашей Украине», еще нет и в помине. А в прессе до сих пор появляется информация о задолженностях по зарплатам и другим платежам в партии.



В этой ситуации «Главред» обратился с просьбой поделиться свои видением ситуации в «Нашей Украине» к одному из корифеев украинского национал-демократического движения, который до сих пор является членом «оранжевой» политсилы, Игорю Юхновскому. Игорь Рафаилович уже третий год руководит Институтом национальной памяти, поэтому не удивительно, что времени на партийные разборки у него не хватает, и намного охотнее, чем о делах политических, Юхновский рассказывает о работе своего института. Хотя собственная позиция о роли Виктора Ющенко в упадке партии и Романа Безсмертного в возможном ее возрождении у него есть, и для этих людей она не очень радостная.



Сам Игорь Рафаилович давно не прочь уйти из партии и заниматься только наукой, тем не менее признается, что во время, когда «Наша Украина» находится в очень сложном положении, бросить ее у него не хватает совести.



Игорь Рафаилович, вы считаетесь одним из крещеных отцов всего современного национал-демократического движения в Украине. Как бы вы охарактеризовали нынешнее положение национал-демократического движения и партий, которые его представляют?



Украинский народ с 1917 года пережил несколько страшных ломок собственного сознания. После относительной устойчивости в конце советских времен Украина пережила еще одну огромную ломку в начале девяностых годов, когда Советский Союз развалился. Развалился потому, что система была утопической, а утопическая система, выстроенная на утопической идеологии, могла существовать только с помощью террора. И когда этой энергии на террор не стало, Советский Союз распался.



Распад СССР требовал специфический методов управления. Насколько эта специфика была удачной для Украины, мы теперь можем судить по ситуации в государстве. Мы говорим, что национал-демократические движения ослабли. Они уступили первенство другим силам. В действительности, эти движения в конце восьмидесятых — в начале девяностых доминировали. Они были направлены на создание независимого государства, и эта задача была выполнена.



Но с переходом от государственной к частной собственности национал-демократические движения не справились. Их участники были недостаточно компетентны, чтобы осуществить нормальный переход в сфере собственности.



Украинское государство выстояло, но главную роль в государстве стали играть экономические движения, в которых задействованы другие люди.



Значит ли это, что национал-демократические партии в Украине сейчас не имеют перспективы создать мощные фракции в парламенте и ощутимо влиять на развитие государства?



Все зависит от того, какие программы у этих партий. Программы должны быть реалистичными. Кроме того, важно, какими экономическими средствами владеют эти партии. Под экономическими средствами следует понимать, какое финансовое влияние могут оказывать эти партии, какими формами производства могут руководить эти партии. А с этим у национал-демократических партий дела не очень.



А вы видите какие-то мощные национал-демократические партии сейчас в Украине?



В каждой нормальной стране партии, имеющие под собой финансовые, экономические и производственные мощности, в силу факта являются национальными. То есть имеют устойчивую национальную окраску. Эти партии не мыслят себя иначе, как в рамках целостности и устойчивости государства. Что касается украинских партий, то у них порой наблюдается налет космополитизма, налет тяготения к Европе или России. Украинское общество все время живет в атмосфере некоего страха, не случится ли поворот, не завоюет ли нас еще и Россия?



Если ли мы пойдем в Европу, не окажемся ли мы под очень сильным влиянием, скажем, там Польши? Вообще, возможно ли наше государство как государство, можем ли мы, украинцы, с этим справиться?



У нас скоро могут пройти парламентские выборы. Видите ли вы, например, какая национал-демократическая политическая сила может оказаться в Верховной Раде и защищать украинские национальные интересы?



Знаете, защищать интересы можно только в том случае, если вы опираетесь на Конституцию и законы государства. Если Конституция неудачная, то вам очень сложно. Наша Конституция на самом деле неудачная, она не распределяет работу по управлению государством между ветвями власти. Наблюдается дублирование власти внутри правительства, потому что есть министерства, и есть Кабинет Министров, который имеет свои отделы, дублирующие работу министерств. Есть вице-премьеры, которые дублируют работу министров. Есть избранный Президент, который имеет свою администрацию. Есть областные администрации, есть областные советы, у которых нет исполкомов. Областные администрации подчиняются Президенту, а правительству фактически некем руководить.



Кроме того, есть неправильная система финансирования. У нас двадцать пять областей, которые подчиняются Президенту. В каждой области есть, к примеру, двадцать пять районов, которые тоже подчиняются главам областей. Но на каждый район мы имеем около пятидесяти сел, и деньги сосредоточиваются в районе. То есть деньги в села почти не доходят.



А как с этим в Европе? В Европе есть финансовое звено, ниже, чем звено наших районов, которому подчиняется небольшое количество сел, в нем собираются и распределяются деньги. Система административного деления в Украине советская. Но в Советском Союзе были колхозы, которые играли роль административных единиц. Теперь колхозов нет, и нижнее звено нашего административного деления нехорошее. Я всегда говорил, что вот есть Президент, есть тринадцать областей, в областях есть тринадцать районов, в районах есть тринадцать советов, в совете есть тринадцать сел. Такая система должна быть, но этого не сделано.



Но это очень масштабная реформа, что-то подобное захлебнулось в 2005 году...



Понимаете, она, возможно, и масштабная эта реформа, но ее рано или поздно нужно проводить. Такой порядок существует во всем мире: Польше, Германии, Чехии.



Як вы считаете, какую ветвь власти, президентскую или премьерскую, нужно усиливать, чтобы она осуществляла управление?



Если Президент выбирается всем народом, тогда это президентское государство. И Президент должен реализовывать намного больший объем исполнительной власти и отвечать за все. Так в Соединенных Штатах Америки. Если это парламентское государство, то избирается парламент, парламент образует большинство, большинство выбирает премьер-министра, и этот премьер-министр руководит государством. Тогда Президент избирается самим парламентом. До тех пор, пока мы не придем к такому пониманию, нам будет трудно.



Я согласен с Президентом, я уже давно об этом говорю, с самого начала, когда Конституция писалась еще в 1996 году, что парламент должен быть двухпалатным. То есть, если это президентское государство, мы избираем президента, то должен быть Сенат, который частично исполняет обязанности секретариата президента. Но в отличие от нынешнего подбора президентом себе администрации, сенат избирается все-таки людьми, и является постоянно действующим органом.



То есть мы должны сделать две вещи по изменению Конституции. Если мы избираем президента, и это президентская республика, президент реализует значительный объем исполнительной власти, но президент контролируется сенатом. Потому что Администрация Президента на данный момент фактически бесконтрольна. Должен быть сенат, должна быть Верховная Рада, то есть нижняя палата. И второе, нужно изменить административное деление государства до такого состояния, как во всех европейских странах, это уже исторически подтверждено, что так должно быть. Если мы так сделаем, это будет хорошо.



А кто это может сделать? Вот у нас скоро президентские выборы, как вы считаете, кто может стать следующим президентом, и кто будет все это делать?



Ну, я так вижу, что Виктор Андреевич Ющенко именно это и хочет делать. Я не говорю, что мы должны выбрать Ющенко на следующие пять лет. Необходимо сделать нормальную Конституцию. Без нормального Основного Закона не может работать государство. В этой Конституции должны быть распределены обязанности исполнительной власти, и должен быть референдум в отношении Конституции по поводу того, каким мы хотим видеть государство: хотим ли мы видеть президентскую или парламентскую республику.



До президентских выборов никто уже не успеет этого сделать...



Нет другого выхода, кроме как избрать Президента, сумеющего воплотить эти моменты в жизнь. Ющенко эти вещи понимает. Его обвиняют в том, что он был недостаточно последовательным в подборе кадров и слабым в исполнении своих же обещаний. Я согласен с тем, что у него много слабостей, хоть и понимаю, что он был отравлен. Я знаю, как он это долго и трудно переживал, и насколько он был мужественным в этом деле, но то, что он патриот Украины, в этом я нисколько не сомневаюсь.



А кто еще может решить все эти вопросы, если не Виктор Андреевич? Вот сейчас называют трех основных кандидатов в президенты: Янукович, Тимошенко и Яценюк. Кто из них мог бы это воплотить?



Каждого из них я уважаю, и о каждом из них я могу сказать добрые слова. С точки зрения наиболее уравновешенного перехода в государстве, о котором я сказал, а именно: изменение Конституции, референдум по Основному Закону, изменение административного деления государства - это может сделать только Ющенко, потому что уже третий срок ему не светит.



То есть вы думаете, что на второй президентский срок он должен идти?



Ну, я думаю, что это было бы оптимально, если бы он шел на второй срок. Вы же спрашиваете, если не он, то кто? Вот другие кандидаты не рассказывают, насколько они готовы произвести изменения, о которых я говорю. И я не смотрю на лица, я смотрю на то, что нужно сделать. И если принимать во внимание это, то мне кажется, что Виктор Ющенко больше всех к этому готов.



Вы видите у него шансы еще раз выиграть выборы?



Мне кажется, что в отношении него незаслуженно ведется немыслимая пропаганда в средствах массовой информации. Его несправедливо обвиняют. Основной упрек ему состоит в том, что в государстве произошло неимоверное разрастание имущественной дифференциации. Народ думал, что посадит в тюрьму олигархов. Это очень смешное дело — посадить в тюрьму олигарха, который сумел стать богатым человеком, разумно используя определенные житейские обстоятельства. Разумно или неразумно, но во всяком случае таким образом, что нельзя было его в какой-то момент схватить за руку. То есть Ющенко осуждают за то, что он не сумел справиться с олигархами, его осуждают за то, что где-то там его родные, кто-то ездил на какой-то машине, где-то он что-то не так сказал… Все это полная ерунда. Виктор Ющенко — патриот Украины. И он это доказал своей жизнью, поведением своей семьи, это очень важно. Его семья была на виду у всех людей, его жена, его дети и он сам. Все это видели. Это открытый для общества человек.



В свое время была создана президентская партия «Наша Украина». Недавно Виктор Ющенко ее даже официально возглавил. Как бы вы охарактеризовали положение этой партии сейчас? Видите ли вы для нее перспективу?



Вы знаете, положение партии я действительно оцениваю как плачевное. В этой ситуации немалая вина самого Виктора Андреевича. Он как-то пренебрегал на первых порах этой партией. Он приблизил к себе людей, которые пренебрегали теми, кто руководил «Нашей Украиной». Именно этой партии нужно было оказать больше всего внимания, именно для подъема авторитета руководителей этой политической силы нужно было приложить все усилия. Это не делалось.



Можно ли ее как-то возродить? Сейчас эту задачу поручили Роману Безсмертному. Вы верите в его успех?



Я очень хорошо знаю Романа Безсмертного как весьма аккуратного и работящего человека. Но еще в человеке, который хочет консолидировать вокруг себя других людей, должно быть чувство чрезвычайно глубокого такта по отношению к собеседнику. Должно быть чувство внутреннего убеждения в аргументах, которые вы хотите навязать коллегам. Необходимо ощущение мостика между вашими убеждениями и убеждениями собеседника. Нужно уметь перекинуть мостик, а это дело специфической внутренней дипломатии. А Роман, возможно, порой слишком прямолинеен.



Так у него этой внутренней дипломатии нет?



Он должен обратить на это внимание. Вот это звено беседы с партнером, который не слабее тебя, очень важно, чтобы этот собеседник захотел с вами еще раз встретиться.



Вы как-то не очень оптимистично говорите о «Нашей Украине»...



Нет, я не говорю пессимистично, я всегда говорю то, что думаю, и так, как оно должно быть. Я очень резко отношусь к тем государственным деятелям, которые все время выступают с критикой. Я никогда не старался выступать с критикой, я старался выступать с предложениями. Меня удивляют представители Партии регионов, которые критикуют, что вот, мол, они делают плохо, а как нужно делать, не говорят. Единственное, чего они хотят: дайте нам власть, мы придем и сделаем. Откуда это известно? Скажите, как вы будете делать. То есть все политические деятели должны говорить, как они будут делать.



Видите ли вы собственное будущее в партии? Или уже отошли от партийной жизни и больше к ней не вернетесь?



Знаете, все руководители Институтов национальной памяти во всех государствах не беспартийные, они не могут принадлежать к какой бы то ни было партии, и я не должен бы входить в «Нашу Украину», мне нужно было бы выйти из «Нашей Украины». Если я руководитель Института национальной памяти, то основная моя задача — консолидировать нацию с точки зрения национальной памяти. Я должен официально выйти из партии. Я этого не делал только потому, что «Наша Украина» ослабевала. Если бы она была сильной партией, я бы давно из нее вышел. Мне не хватает совести, чтобы уйти в то время, когда партии очень тяжело.



Давайте теперь немного поговорим о вашем Институте. Вы руководите им свыше трех лет. Что вам удалось сделать, и каковы ваши самые большие достижения?



Когда меня назначили руководителем Института национальной памяти, я не имел четкого представления, что делать. И только теперь начинают четко вырисовываться контуры, что значит национальная память, как я должен построить этот институт и кому я должен передать управление этим институтом. Потому что у меня уже довольно преклонный возраст и я не должен был бы им руководить очень долго. Держусь только благодаря тому, что не могу пока четко определить своего преемника. Наладить все и передать другому - вот моя основная задача.



Но ведь есть достижения, о которых не стыдно сказать?



В прошлом году было 75-летие Голодомора в Украине. Институт был главной организацией, организовавшей все связанные с эти мероприятия. Если говорить о результатах, то мы создали продукт — Национальную книгу памяти. Национальная книга памяти состоит из двадцати томов, ведь в восемнадцати областях Украины на то время был Голодомор. Даже не Голодомор, а убийство голодом, и мы это доказали. Нам удалось точно установить фамилии восьмисот пятидесяти тысяч погибших тогда человек. Но еще миллионы не установлены. Мы воссоздали всю историю по каждой области и району, как это происходило, это двадцать три тысячи страниц. По ним создан целый мемориал.



Что касается мемориала. О нем ходит много разговоров. Скажите, пожалуйста, сколько точно денег пошло на его сооружение?



На мемориал ушло приблизительно сто сорок миллионов гривен.



На один киевский мемориал?



На киевский мемориал, который по улице Ивана Мазепы. Проделана огромная работа. Мемориал создан в таком месте, где он фактически ни у кого не отнял никакую территорию. Но для того чтобы он мог стоять на склонах, было забито огромное количество свай. То есть все эти склоны фактически укреплены, и это потребовало огромных средств. Кроме того, создано колоссальное архитектурно-художественное сооружение, которое вскоре откроется и будет функционировать. Под Свечой устроен так называемый виртуальный музей Голодомора, где с помощью самых современных электронных средств на огромном экране длиной семьдесят пять метров будет демонстрироваться вся правда. Там же мы выставим и книги памяти. Каждую субботу и воскресенье музей будут посещать тысячи людей, искать своих родных, дополнять списки и ставить свечи.



Мы раздали книги памяти всем иерархам православных и католических церквей, чтобы отныне в Пасху на могилах убитых голодом людей священники называли их имена. Мы вернули людям имена. Это очень важно.

Кроме того, мы провели мероприятия, связанные с казачьими временами, которые относятся к Богдану Хмельницкому и Ивану Мазепе. Сделаны вещи, касающиеся борьбы УПА. А теперь мы занимаемся проблемой Второй мировой войны.



Мы проделали работы, связанные с созданием платформы истории Украины. Проведен целый ряд «круглых столов», на которых произведен анализ учебников истории Украины. Институт с помощью историков должен создать платформу истории Украины, на основе которой будут создаваться учебники истории, осуществляться внешняя политика служб Министерства иностранных дел. То есть мы создадим платформу истории Украины, и хоть историки очень не любят слово «канонической», но, тем не менее, она будет такой.



Игорь Рафаилович, как вы воспринимаете разговоры в прессе, что якобы власть несколько перегнула палку с вопросами Голодомора? Что слишком высоко подняли этот стяг и слишком много внимания и денег уделили этому вопросу? Якобы есть много экономических, социальных проблем, а власть занималась только вопросами Голодомора...



Это неправда. Власть не занималась проблемами Голодомора. В каждой области были определенные группы людей, ими руководил заместитель главы Администрации по гуманитарным вопросам. Эти группы проводили исследования в разных селах. Голодомор был по всей Украине, по всей Украине было убийство голодом. В этом году начались уже юридические процессы против виновников этого.



То есть находите конкретных людей, которые этим занимались?



Это очень сложный вопрос. А кто же виноват в этом Голодоморе? Ну, можно сказать, что виновник ГПУ, имевшая фактически неограниченную власть над судьбой человека. Которая могла арестовывать, уничтожать, мучить людей, добиваясь от них всевозможных признаний.



Возможны ли какие-то конкретные уголовные дела против конкретных лиц?



Нет, против конкретных людей уголовные дела возбуждаться не будут. Тех людей уже нет в живых, есть их потомки, которые ни в чем не виноваты.



Советский Союз был государством, основанным на неправильной идеологии. Чтобы неправильную идеологию внедрить в практическую жизнь, нужен был непрерывный террор, и этот непрерывный террор велся с применением Голодомора. Были те, кто отбирал у людей еду, были такие, которые смотрели, как другие отбирают еду, а были такие, кто командовал исполнителями. То есть все в конце концов сходилось к этому идиоту Сталину, который старался все-таки воплотить в жизнь утопическую идею Ленина о том, что можно построить коммунизм в отдельно взятой стране.



Страх поселился в душах людей на десятки лет. И если мы год поработали интенсивно над тем, чтобы эту пелену страха с людей сбросить, то теперь вы можете нас упрекать, зачем мы это делали, пусть бы люди и дальше оставались зазомбированными. Все равно эти люди зомбированными умрут, а молодые уже на это будут смотреть совсем по-другому. Так должен вам сказать, что мы проделали громадную работу в прошлом году, и никто не имеет права упрекать нас в том, что мы все бросили на то, чтобы вернуть людям их память. Ее нужно было вернуть.



Возможны ли обвинения в Голодоморе в сторону России?



Я считаю, что виновата коммунистическая доктрина и Коммунистическая партия, которую нужно запретить.



Запретить Коммунистическую партию как секту, вредную для общественной жизни, нужно обязательно. Но есть большая проблема. Дело в том, что рост олигархов автоматически приводит к росту коммунистов, как антиподу олигархов. То есть мы не можем допустить неограниченного роста власти олигархов в Украине, потому что автоматически возникнут коммунисты со своими идиотскими идеями. Создание среднего класса — центральная задача всех правительств и президентов в Украине. В этом выход.



Не устали ли вы от работы в институте? Сколько еще хотите здесь работать, чем станете заниматься, когда найдете себе преемника?



Я не могу передать дело преемнику, поскольку его должно согласовать правительство и назначить Президент. Преемники уже как будто есть, это те люди, с которыми я работаю, они солидарны со мной. А на вопрос, сколько я еще хочу работать, могу сказать одним словом: недолго.



А чем бы вы хотели заниматься после этого?



У меня есть семья, есть правнук, которому скоро исполнится три года, и он нуждается в моей помощи. Я был председателем аналитико-консультативного совета (Межведомственного аналитико-консультативного совета по вопросам развития производительных сил и производственных отношений при Кабмине. – Ред.), у меня есть второй том «Экономики Украины», в котором я очень обстоятельно проработал восемь главных отраслей производства Украины, я это знаю и хочу там еще проработать. У меня есть Институт национальной памяти, где мы творим гуманитарную стратегию украинского бытия, и его я должен передать.