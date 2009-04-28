На его месте могла быть Хиллари

Находился в Киеве Джеймс Стайнберг, первый заместитель государственного секретаря США отнюдь недолго, меньше суток: прибыл вечером в воскресенье, отбыл вскоре после обеда в понедельник. Но со всеми нужными людьми он встретился: и с Президентом Виктором Ющенко, и с премьер-министром Юлией Тимошенко, и со спикером Владимиром Литвином. Визит был более чем насыщенным: с журналистами ему пришлось встречаться непосредственно перед вылетом в аэропорту.

Джеймс Стайнберг – достаточно влиятельный человек в администрации Барака Обамы. В конце 1990-х годов он работал заместителем советника по национальной безопасности Президента Билла Клинтона. Это не может не вселять оптимизм, поскольку именно в этот период отношения Киева и Вашингтона были на подъеме. В последние годы Стайнберг занимался преимущественно исследовательской деятельностью. Он, в частности, занимал должность вице-президента и директора внешнеполитических исследований Института Брукинз в Вашингтоне. Именно это заведение не так давно обнародовало советы Бараку Обаме – как должны США развивать свои отношения с Киевом. И среди этих советов есть немало интересных идей относительно поддержки Украины: там идет речь и о примирении Ющенко и Тимошенко, и о борьбе с финансовым и экономическим кризисом, и о вопросе энергетической безопасности.

Почему прибыл в Украину Стайнберг? Вполне вероятно, чтобы показать: Киев остается стратегическим партнером Вашингтона. Даже при том, что США пытаются наладить отношения с Россией. Украинские эксперты начали все чаще обращать внимание: Кремль стал ближе Белому дому, чем Киев. Очевидно, что и и украинская власть могла немного встревожиться. Все-таки Обама уже имел встречу с Президентом Дмитрием Медведевым. Кроме того, на июль запланирован визит американского лидера в Москву. При этом у него абсолютно не хватает времени на Украину.

Можно предположить, что Раиса Богатырева недавно находилась в США, в частности, и для того, чтобы договориться о встрече двух президентов. Вероятно, что о встрече с высшим американским руководством для Юлии Тимошенко договаривался в Вашингтоне и вице-премьер Григорий Немыря.

В США, наверно, решили поставить точку в этих спекуляциях – и откомандировали первого заместителя государственного секретаря. Он действительно – достаточно влиятельный дипломат. Он хорошо разбирается в украинских реалиях, давно знаком с украинскими высокопоставленными чиновниками. Однако отражает ли уровень заместителя государственного секретаря уровень стратегического партнерства между Украиной и США?

По информации «Главреда», именно в эти дни в Украине должна была находиться государственный секретарь Штатов Хиллари Клинтон. Остается загадкой, почему ее визит так и не состоялся. Между тем в мае она будет иметь аж две встречи со своим российским коллегой – в Вашингтоне и в Брюсселе (не считая того, что уже одна встреча между ними состоялась, когда они пытались перезагрузить отношения двух стран). Где находилась Хиллари Клинтон в последние дни, и когда мог бы состояться ее визит в Украину? В трех арабских странах – Ираке, Кувейте и Ливане. Вне сомнения, сегодня для США это направление является достаточно важным с учетом на то, что Вашингтон намеревается вывести свои войска из Ирака.

«Главреду», впрочем, известно, что в ближайшее время Украину должен посетить представитель США более высокого уровня, чем Стайнберг. Не исключено, что этим представителем и станет Хиллари Клинтон.

Между тем Стайнберг, несмотря на свой плотный график, смог встретиться с несколькими украинскими журналистами («Главред», газеты «Комментарии», «Зеркало недели» и «День»), чтобы ответить на их вопросы.



Не могли бы вы назвать главные принципы, из которых исходит Вашингтон в своих отношениях с Киевом?

Я думаю, мой визит - это отражение сильной преданности, которую чувствуют США относительно стратегического партнерства с Украиной, которая базируется на общих интересах и общих ценностях, на весомой поддержке демократии здесь в Украине и тех значительных достижениях, которые получила страна со времени своей независимости. Это отражает тот факт, что мы можем сделать много вещей вместе. Мы стремимся быть партнерами в борьбе с вызовами, с которыми столкнулась Украина (в вопросах демократии, экономики) и перед которыми мы в настоящий момент все оказались из-за мирового кризиса.

Есть ли новый курс, стратегия с тех пор, как в США новая команда пришла к власти?

В случае Украины в этом плане существует последовательность. Эти отношения развивались широко и во времена Клинтона, и во времена Буша, они развиваются и во времена Барака Обамы. С нашими ключевыми партнерами происходит именно так. Эти отношения остаются неизменными независимо от того, кто есть в администрации. Что меня особенно поражает во время этого визита – это то, что в наших двусторонних отношениях мы говорим не о том, какие у нас отличия, расхождения. А о том, как нам сообща работать над проблемами, которые мы вместе осознаем. Это безусловно касается политики, безопасности, экономики.

Не почувствовали ли вы определенного разочарования со стороны Президента Украины, поскольку Барак Обама до сих пор не имел возможности встретиться с ним? Когда и где такая встреча может состояться?

Нет, никакого разочарования со стороны Президента я не почувствовал. Наоборот меня очень тепло приняли. Я имел возможность встречаться с господином Ющенко еще тогда, когда работал в администрации Клинтона. В этот раз он встретился со мной и моим коллегой Девидом Липтоном как с хорошими друзьями. Он выразил удовлетворение по поводу того, что в такой ранний период работы новой администрации у нас состоялась эта встреча. Была подчеркнута наша обоюдная преданность, готовность работать вместе. Относительно встречи между президентами, то в первые дни работы так много людей, которые бы хотели с ним (с Обамой. – Ред.) встретиться. Над этим ведется работа, мы пытаемся с этим определиться. Но пока еще я не могу ничего конкретного сообщить. Однако в целом я бы хотел сказать, что в Украине нас очень тепло принимали – и не только у Президента, но у всех, с кем я имел встречи здесь.

Ваши слова – достаточно общие, хотя и положительные, декларации. Но что бы вы могли сказать о возобновлении диалога на высшем уровне или о возобновлении работы двусторонней комиссии Украина - США, как это было во времена Леонида Кучмы?

Мы согласились искать пути и способы углубления отношений. Сегодня мы говорили преимущественно об экономических вопросах, потому что именно ими заняты мысли людей и здесь, и у нас. Если мы говорим о моделях, то необязательно мы должны воспроизводить старые модели, каждая администрация имеет свои форматы. Мы согласились искать пути расширения наших отношений, чтобы сделать их более всеобъемлющими. Мы сошлись на том, что будем развивать те консультативные органы, которые уже существуют между странами, углублять отношения на основе дорожной карты и работать на основе Хартии о стратегическом партнерстве. Важно подчеркнуть также уровень интенсивности наших двусторонних консультаций, поскольку в течение последних недель в Вашингтоне находились вице-премьер-министр, секретарь СНБОУ. Теперь приехал я. Таким образом, интенсивность диалога достаточно высока.

Какую цену готовы заплатить США ради улучшения отношений с Россией?

Вообще никакую. Мы собираемся в отношениях с Россией руководствоваться нашими интересами. Мы считаем, что можем улучшить отношения с Россией, но мы не собираемся достигать улучшения путем обмена чего-то на что-то, такая торговля не является тем способом, которым мы проводим свою внешнюю политику. Думаю, это понимают в России. Украинские лидеры не обеспокоены в связи с этим. Они наоборот видят ценность в нашем развитии отношений с Россией, они не рассматривают это как игру с нулевым итогом. Конечно, я слышал, что есть такая обеспокоенность среди экспертов. Но я не слышал такого от официальных представителей украинской власти. Это свидетельствует о том, что они видят ценность улучшения отношений с Россией с сохранением высокого уровня взаимодействия с Украиной.

Секретарь СНБОУ Раиса Богатырева во время своего визита в Вашингтон заявляла о необходимости возобновления межгосударственной комиссии Украина - США на высшем уровне, на уровне президентов. Это возможно?

Важно, чтобы наше сотрудничество было мощным, оно должно иметь разнообразные измерения. Но было бы необычным иметь такую структуру (комиссия Украина - США) на уровне президентов. Даже с нашими ключевыми, традиционными союзниками мы имеем подобные органы на министерском уровне. Что все-таки важно? Мы сосредотачиваем свое внимание на отраслях сотрудничества, на рабочих планах. Когда мы определимся с этим, тогда можно будет говорить о структурах, которые должны этим заниматься. Нужно определить, входит ли в этот пакет энергетика, торговля, вопрос безопасности. Тогда мы определимся, кто должен этим заниматься и в каких структурах. Но самое главное, что мы сходимся на необходимости углубления и усиления нашего партнерства.