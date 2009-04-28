Тройка, двойка… Туз!

Указ Виктора Ющенко о роспуске парламента так и не увидел свет - Президент упустил свой шанс, и значит через полгода страну охватит предвыборная лихорадка.

Основная схватка за президентское кресло, как полагают эксперты, развернется между представителями действующего политикума. Однако, кто «возьмет золото» предвыборного марафона, предсказать наверняка никто не может. Результаты выборов в нашей стране в последнее время становятся неожиданными даже для именитых «предсказателей»…



Итак, многие социологи фиксируют главных претендентов на победу. Это премьер-министр Юлия Тимошенко, лидер «Регионов» Виктор Янукович и лидер движения «Фронт перемен» Арсений Яценюк. Последнему за последний год удалось изменить ожидавшийся расклад и вмешаться в противостояние давних антиподов. В одном из последних исследований, проведенных Киевским международным институтом социологии, за главного «регионала» готовы отдать голоса 25,6% избирателей, за Тимошенко — 14,4%, а за «фронтовика перемен» — 13,6%. По всей вероятности, повторения сценариев президентской кампании 2004 года уже не будет.

Хотя Виктор Янукович остается лидером президентского рейтинга, ему так и не удалось нарастить популярность и выйти за пределы собственного электорального заповедника, которым остается юго-восток Украины. Виной тому – пассивность лидера Партии регионов, его неспособность к решительным действиям. Поэтому неожиданно высокий процент голосов, отданных за «регионалов» на выборах в Тернопольский облсовет (10%), вызвал волну подозрений в фальсификациях результатов волеизъявления. К тому же далеко не все оппозиционеры согласны с лидерством Януковича. Уже сегодня понятно, что лидер КПУ Петр Симоненко и главная прогрессивная социалистка Наталия Витренко постараются отобрать голоса у Януковича в ходе избирательной кампании. На одном электоральном поле с главным «регионалом» будет действовать и новый-старый спикер Владимир Литвин – последние глубокие реверансы которого перед Кремлем не дают ему оснований рассчитывать на электорат западных областей страны.

Юлия Тимошенко за время, прошедшее после Оранжевой революции 2004 года, старательно вытесняла Ющенко с его электорального поля. Признаем, что ей удалось добиться своего: популярность главы государства сегодня находится в районе социологической погрешности. Конфликт между Юлией Владимировной и Виктором Андреевичем стал во многом определяющим для президентской каденции последнего. Тимошенко создает для себя предпосылки, дабы заявить, что идет на смену нерешительному и противоречивому Президенту, пообещав наведение порядка в стране. Впрочем, вероятность полного перетекания сторонников Ющенко под знамена БЮТ крайне низка – экономический кризис заставил прозреть миллионы украинцев. Отчаянный популизм, на который делает ставку Юлия Тимошенко, в сегодняшних условиях может не сработать. Популярность лидера БЮТ, как свидетельствуют абсолютно все последние социологические опросы, неуклонно падает.

Тем временем растет рейтинг «новичка» президентской гонки – Яценюка. Он успешно решил тактическую задачу расширения группы фаворитов президентской гонки за счет собственного в ней присутствия и продолжает набирать очки. Сам Яценюк неоднократно заявлял, что грядущие выборы станут «схваткой нового со старым». По мнению экспертов, объемы компромата, выливающегося сегодня на Яценюка, еще даже официально не заявившего об участии в гонке, свидетельствуют: оппоненты его боятся.

Впрочем, хотя г-н Яценюк пока не сделал официального заявления о готовности баллотироваться на пост президента, его последние действия на политической арене четко свидетельствуют о наличии подобных намерений. Публично пообещал принять участие в президентских выборах и Виктор Янукович, которого обязывает положение и толкает вперед жажда реванша за поражение в 2004 году. Интересен еще один факт: Юлия Тимошенко от ответов на вопросы о политических планах в последнее время предпочитает уклоняться, утверждая, что полностью сосредоточена на принятии необходимых стране экономических решений.

Подобное поведение рейтингового политика позволяет предположить, что премьер может отказаться от участия в президентской кампании. Юлия Владимировна приложила немало сил для создания подчиненной ее интересам правительственной команды, до последнего времени ей удавалось мобилизовать на принятие решений коалицию в Верховной Раде. Тимошенко так часто и громко обещала победить экономический кризис, что уход в избирательную кампанию (а это означает, согласно нормам закона, уход в отпуск) может парализовать работу Кабмина. Такой вариант будет означать поражение премьера в борьбе с кризисом и мощный удар по ее политическим перспективам.

Если же Юлия Тимошенко откажется от участия в выборах, большинство ее сторонников поддержат Яценюка. Это позволит Арсению Петровичу не только настигнуть Виктора Януковича, но и поставит на повестку дня вопрос о его возможной победе в президентской кампании. Ведь, опять-таки, опираясь на социологов, Яценюк располагает сторонниками во всех регионах страны, а не опирается на один базовый регион. По мнению многих, именно этот молодой политик готов предложить новое качество государственного управления, основанное на немалом опыте работы кризисным государственным менеджером.

Проведение же выборов в парламенте, по оценке многих европейских и американских политологов, приведет к очевидному сужению прав и свобод граждан. Последний же, шестой созыв Верховной Рады меньше всего напоминает собрание моральных авторитетов, которым можно доверить избрание главы государства. Украинским политикам не стоит недооценивать гражданской сознательности своих сограждан – Майдан, при всей неоднозначности его лидеров, не прошел для нашей страны бесследно. То же можно сказать и о возможных попытках повышения возрастного ценза для кандидатов в президенты: столь очевидно направленное против одного из претендентов на президентский пост, оно скорее способно спровоцировать обратную, позитивную для него реакцию электората.

Трудно не согласиться с прогнозами тех, кто считает, что президентские выборы будут напряженными и жесткими. Действительно, осенью 2009-го или в январе 2010-го, такой шанс все еще остается у Ющенко при «благосклонности» Конституционного суда, когда будет решаться судьба страны на несколько лет вперед. Украина требует настоящих реформ и реальных перемен, поэтому наивысшие шансы на победу будут у кандидата, способного предложить реальный план изменений.