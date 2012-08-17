Новый суд над Луценко: бубнение, «Рідна мати моя» и два года тюрьмы

17 августа 2012, 09:47

Юрию Луценко дали два года тюрьмы по делу об отравлении Виктора Ющенко

Печерский райсуд Киева устами председательствующей Анны Медушевской приговорил экс-министра внутренних дел Юрия Луценко к двум годам лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в течение 3  лет.

{-1} Проходившие по этому делу бывшие сотрудники милиции Владимир Тарасенко и Олег Павленов отделались штрафами.

После оглашения приговора прокурор Виктор Клименко заявил, что нет причин, по которым Луценко может оставаться в Лукьяновском СИЗО и должен быть этапирован в колонию для бывших правоохранителей на Черниговщине.

А нардепу-нунсовцу Юрию Кармазину стало плохо и пришлось вызвать в суд «неотложку».

Защита Луценко заявила, что намерена подавать апелляцию на решение суда. «Этот приговор, вынесенный в отношении Луценко, незаконен», - сказал адвокат Алексей Баганец и подчеркнул, что решение суда не основывается на материалах уголовного дела и нормах законодательства.

Жена экс-министра Ирина Луценко заявила, что ожидала такого приговора и уже собрала вещи для этапирования в Менскую колонию, при этом она заметила: «Я думаю, там тоже есть нормальные люди и нормальные милиционеры».

Позже она заметила: «Я получила постановление от исполнительной службы, где сказано, что с имущества временно снят арест, поскольку гражданский иск в 640 тысяч погашен. Но мы так понимаем, что будет отдельное производство по конфискации. Мы ожидаем прихода или прокуратуры, или милиции».

По словам адвоката, Луценко выйдет на свободу 26 декабря 2014 года, если высшие судебные инстанции оставят в силе приговор по первому делу.

Опальному министра инкриминировали  санкционирование незаконного, по мнению прокуратуры, продления сроков производства оперативно-розыскного дела по факту отравления Виктора Ющенко, во время которого была установлена служка за Валентином Давыденко, водителем бывшего первого зампреда СБУ Владимира Сацюка, на чьей даче Ющенко мог быть отравлен диоксином.

Напомним, что в самом начале судебного разбирательства Луценко грозило до 10 лет тюремного заключения. Ему инкриминировали статью «превышение власти и служебных полномочий». Однако позже дело приобрело новый поворот - прокуроры смягчили обвинение и заменили  статью на более мягкую — «халатность».

 

Прокурор Виктор Клименко ранее заявил, что за Давыденко велось наружное наблюдение, его телефоны прослушивались. «ОРД продлевалось до 12 месяцев и 4 августа 2009 года было закрыто. А через два дня его вдруг решили опять продлить — до 18 месяцев. Постановление утвердил Луценко. Видимо, против водителя Сацюка ничего не удалось добыть, и оперативно-розыскные мероприятия продолжили, нарушив и процедуру, и закон. Но нельзя продлить то, что закрыто. Мы усматриваем в этом халатность, вследствие которой были ущемлены конституционные права Давыденко», - заявил прокурор.

Любопытно, что судья Медушевская зачитывала приговор очень тихо, из-за чего присутствовавшие на  суде журналисты назвали его «бубнением». Сумятицу в ход работы заседания суда вносило и то, что собравшиеся под окнами сторонники Луценко играли на трубе, исполняли казацкие марши и пели «Рідна мати моя».

При этом сал Луценко прогнозировал, что приговор зачитывать будут  более часа. Находящийся в клетке экс-министр традиционно шутил и перебрасывался репликами с главой штаба объединенной оппозиции «Батькивщина» Александром Турчиновым. Комментируя приговор, опальный политик пообещал подать жалобу в Европейский суд по правам человека и выиграть это дело.

Ранее «Главред» сообщал, что прокуратура просила суд назначить Луценко наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы с лишением права на 3 года занимать руководящие должности.

фото: УНИАН, unn.com.ua , видео: liga.net

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