От субботы до субботы: Гримасы Фемиды и безбашенный FEMEN

18 августа 2012, 13:37

Украинская Фемида продолжает удивлять алогичностью своих действий. Движение FEMEN доказало, что ничего святого для него не существует. Парламентские выборы пока не приносят сюрпризов.

 

По сравнению с досрочной парламентской кампанией пятилетней давности нынешняя подготовка к формированию законодательного органа не отличается динамичностью.  Многие лидеры до сих пор набираются сил на курортах, только премьер Николай Азаров продолжает активно играть роль «дежурного по стране». Возможно, все дело в том, что социологи практически определили группу фаворитов, реально претендующих на преодоление 5-процентного барьера, поэтому остальные политические силы предпочитают не тратить напрасно силы и средства. Высший административный суд окончательно отказал Юлии Тимошенко и Юрию Луценко в праве баллотироваться в Верховную Раду седьмого созыва, что позволило Арсению Яценюку стать первым номером в списке «Батькивщины». Кроме того, Центризбирком лишил шансов на участие в выборах нескольких известных персонажей отечественного политикума, допустив к тесту на популярность среди избирателей более 3,5 тысяч претендентов. В некоторых избирательных округах столицы и Киевской области на победу претендует более 40 кандидатов.

Тема русского языка как регионального пока остается наиболее знаковой в избирательной кампании, позволяя Партии регионов напоминать о себе избирателям. Ряд юго-восточных областных и городских советов оперативно расширили права русского на подведомственной территории, а на Тернопольщине внедрять нормы закона Колесниченко – Кивалова наотрез отказались. Виктор Янукович пытается сохранить хорошую мину при плохой игре, утверждая, что делать окончательные выводы об эффективности закона «Об основах государственной языковой политики» рано.

Столичный Апелляционный суд заменил тюремное заключение условным наказанием и освободил из-под стражи бывшего и.о.министра обороны Валерия Иващенко. Наблюдатели сходятся во мнении, что такая милость отечественной Фемиды является ничем иным как реверансом перед Западом. При этом следует отметить, что экс-министру внутренних дел Юрию Луценко украинское правосудие лепит имидж мученика за идею с настойчивостью, достойной куда лучшего применения. Новый приговор в 2 года лишения свободы позволит оппонентам представлять лидера «Народной самообороны» как преступника-рецидивиста. Сам Юрий Витальевич, ощущающий свою моральную правоту, демонстрирует бодрость духа. Наконец-то сдвинулось с места рассмотрение кассационной жалобы на приговор Юлии Тимошенко по «газовому делу», но сама экс-премьер не принимает участия в судебных заседаниях.

Движение FEMEN убедительно продемонстрировало, что в стремлении эпатировать публику оно не останавливается перед нормами общественной морали и здравого смысла. Активистки движения спилили под прицелом десятка теле- и фотокамер крест, установленный в память о жертвах политических репрессий. Неспособность органов правопорядка помешать этому акту вандализма трудно объяснить  иначе, как наличием у FEMENисток высокопоставленных покровителей.

 

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