Дмитрий Сирота: Руководить государством должны такие люди, как Тигипко

Сергей Тигипко официально заявил о намерении участвовать в президентской кампании. Говорят, сотрудничество Сергея Леонидовича с Юлией Тимошенко привело к появлению плана технического кандидата, который будет бить одновременно и по «молодому и профессиональному» Яценюку, и по «пророссийскому» Януковичу. Иначе как объяснить, что человек, пять лет находившийся вне политики, а занимавшийся бизнесом, решил вернуться на политическую арену, да еще и сразу с головой окунуться в избирательную кампанию, как говорится, «с корабля на бал»?



Как бы там ни было с техничностью или нетехничностью баллотирования Сергея Тигипко, но организационную основу для своей избирательной кампании он уже нашел. Это – структуры Трудовой партии Украины. Близкие к Сергею Леонидовичу люди во главе с экс-руководителем секретариата партии «Трудовая Украина» (во времена, когда ее возглавлял Тигипко) Александром Барановым уже вошли в состав этой партии и, фактически, ведут организационную работу по подготовке съезда ТПУ 23 мая. Возможно, именно на нем Тигипко и изберут главой этой политической силы.



До тех пор формальным лидером «трудовиков» остается Дмитрий Сирота, 29-летний сын покойного депутата из Блока Литвина и «отца украинской Конституции» Михаила Сироты. Сам Дмитрий Михайлович признается, что после смерти отца партия активно занялась поиском новой персоны и, скорее всего, нашла нужного человека в лице Сергея Тигипко. И хоть официального решения о председательстве Тигипко в ТПУ еще нет, зато уже есть решение о работе всей партии на него на президентских выборах. Что получит партия взамен этого после выборов – Дмитрий Сирота пока не говорит.



О формате сотрудничества Трудовой партии Украины с Сергеем Тигипко, о президентских перспективах последнего и о собственных политических планах в связи с этим в интервью «Главреду» рассказал глава ТПУ Дмитрий Сирота.



Дмитрий Михайлович, в свое время много говорили о том, что Трудовая партия Украины тесно сотрудничает с Василием Хмельницким, потом шли переговорі об альянсе с Анатолием Гриценко. Сей час на пост главы партии уже почти сосватали Сергея Тигипко. Когда и при каких обстоятельствах возникла идея привлечь этого человека к руководству ТПУ?



Идея привлечь в партию новое лицо возникла после трагической гибели отца. Тогда возникла острая необходимость в избрании серьезного и известного лидера, который мог бы воплощать в жизнь наши идеи и постулаты. Но сначала с Сергеем Леонидовичем эта идея не обсуждалась. Вести переговоры о сотрудничестве с ним я начал во исполнение решения последнего съезда партии. По времени это пришлось на конец 2008 года. По состоянию на сегодняшний день достигнута договоренность о стратегическом сотрудничестве.



Есть ли уже окончательное решение о том, что Тигипко возглавит партию?



Такого решения пока нет. Сейчас с ним ведутся консультации относительно председательства в партии, но к конечному результату пока не пришли. В любом случае, для избрания Тигипко главой партии необходимо решение съезда, а он пройдет только 23 мая.



Вы говорите, что достигнута договоренность о стратегическом сотрудничестве. Каким вы его сейчас видите?



Обе стороны согласились направлять совместные усилия на решение конкретных проблем государства. Происходящее сейчас в стране нас не устраивает. Власть не способна ничего сделать. Поэтому наша первоочередная цель – привести к власти таких профессионалов, как Сергей Тигипко. Сергей Тигипко нужен государству. Мы прекрасно знаем, что у него есть немалый и политический опыт, и опыт работы в государственных органах всех уровней. Он прекрасный организатор и бизнесмен. Именно такие люди нужны украинской политике, они должны руководить государством.



Первоочередной задачей нашего сотрудничества, учитывая президентские выборы, является поддержка кандидата в президенты Сергея Леонидовича Тигипко и достижение им максимального результата.



По данным СМИ, в прошлую субботу политсовет партии рекомендовал выдвинуть Сергея Тигипко кандидатом в председатели партии. Почему этого не случилось?



Эта информация частично не отвечает действительности. На политсовете в повестке дня не было вопроса о рекомендации Сергея Леонидовича на председательство в партии. Мы обсуждали только вопрос стратегического сотрудничества с ним и его командой на базе нашей партии. О лидерстве речь не шла. Но Тигипко еще в пятницу неформально к нам пожаловал и пообщался с членами политсовета.



О чем говорили и до чего договорились?



Он нам изложил свое видение развития ситуации, подтвердил свое желание участвовать в выборах президента Украины. Выразил мнение, что к этому его подтолкнула ситуация в государстве. У него есть желание и готовность идти работать в политику. Он высказал готовность сотрудничать с нами.



Вы же не могли не говорить о возможности возглавить партию...



Об этом в пятницу речь не шла. Но во время консультаций это обсуждалось. Я ему неоднократно говорил, что не буду против, если он возглавит нашу партию. Однако решение сейчас за Сергеем Тигипко, и оно пока не принято.



До 23 мая это решение уже будет?



Да. До 23 мая он должен определиться.



Многие люди из команды Тигипко уже в партии, например, Александр Баранов. Они уже ездят с вами по регионам и активно участвуют в заседаниях политсовета партии. Кажется, что процесс вхождения Тигипко в партию необратим, не так ли?



Процесс действительно уже идет на полную. Господин Баранов был принят в ряды ТПУ на последнем заседании политсовета. Он уже активно работает вместе с нами. Однако окончательный формат: в партии его команда или сам Тигипко – еще не решен.



Понятно, что имидж, ресурсы и популярность Сергея Тигипко могут вдохнуть жизнь в ТПУ. А что может дать ему ваша партия?



Трудовая партия – это не организация на бумаге. Она живая и объединяет тысячи людей по всей Украине. У нас есть сильные представительства практически во всех областях, а это уже н малый ресурс. Все наши люди объединены идеями лейборизма и защиты людей труда. Сергей Тигипко как раз стоит на этих идеях. В свое время он возглавлял партию «Трудовая Украина». Он – очень близкий к нам человек. Весь человеческий ресурс партии, все наши члены готовы всецело поддерживать Сергея Тигипко. Первая наша тактическая задача в этом году – поддержка его на президентских выборах. Все наши члены будут работать на это.



Уже заговорили о вашей личной выгоде от союза с Тигипко. Вы якобы получаете какое-то вознаграждение, и не обязательно материальное. Сергей Тигипко сейчас близок к Юлии Тимошенко, поэтому в случае досрочных выборов ТПУ может попасть в состав БЮТ, а вы получите проходное место в списке. Это возможно?



Об этом пока рано говорить. Бесспорно, мы, как и любая нормальная партия, будем принимать участие в парламентских выборах. Но говорить о формате участия в них сегодня преждевременно. Вы же видите, что ситуация у нас меняется еженедельно, на дольше загадывать не приходится. Все будет зависеть от ситуации, но мы готовы сотрудничать со всеми конструктивными силами. С кем конкретно и в каком формате – пока неизвестно.



Вы не боитесь, что команда Тигипко просто вытеснит вас из партии и вы окажетесь вне политики?



Я этого не боюсь. На самом деле у меня и нет личных амбиций. Если ради дела нужно поступиться личными претензиями, я не против. Главное, чтобы партия в дальнейшем была эффективной и работоспособной. Какова моя роль в ней – это не приоритет. Могу работать и на позиции заместителя руководителя, могу быть и рядовым членом.



Для меня главное, чтобы страна нормально развивалась и тут можно было нормально работать. Если я бизнесмен, то хочу нормально работать. У меня нет политических амбиций.



Вы занимаетесь серьезным бизнесом?



Да, у меня есть юридическая фирма «СДМ Партнеры».



Скажите честно, вы серьезно верите в то, что Сергей Тигипко может вмешаться в борьбу за президентское кресло, ведь стартует он почти с нулевым рейтингом?



Рейтинг действительно пока невысокий, и это естественно. Сергей Леонидович заявил о намерении участвовать в выборах буквально несколько дней назад. Нужно глянуть, что будет с рейтингом через месяц. Картина будет реальнее. Я абсолютно уверен, что он конкурентоспособный кандидат в президенты. Мы проводим анализ настроений в регионах. Скажу вам, что фигура Тигипко везде воспринимается очень положительно. Он вполне может побороться за победу.



Тигипко пять лет назад исчез с политической арены и все это время был в бизнесе. Люди уже успели его забыть. Реально ли возродить политика, который пять лет был абсолютно не публичным? Это похоже на чудо...



Я не могу согласиться, что люди о нем забыли. Когда мы ездим по Украине и говорим о Тигипко, то все его вспоминают. Я уверен, что если он активно ввяжется в политическую борьбу, уровень осведомленности о нем существенно увеличится. Это не проблема.



Многие эксперты убеждают, что Тигипко будет техническим кандидатом Юлии Тимошенко...



Я этот тезис напрочь отвергаю. В силу своего характера он привык достигать результата по максимуму.



Сергей Тигипко сейчас очень близок к Тимошенко. Согласитесь, если бы он был ее реальным конкурентом, то Юлия Владимировна к нему благосклонно не относилась бы. Разве одно это уже не указывает на техничность баллотирования Тигипко?



Сейчас ходит аналитика, что Сергей Леонидович достаточно близок к Тимошенко. Но я бы на 100% не утверждал , что это именно так. Он общается с премьер-министром потому, что хочет принять участие в управлении страной, дабы поделиться своим опытом и знаниями.



БЮТ в настоящий момент фактически контролирует правительство. Поэтому Тигипко с ними активно сотрудничает и пытается помочь. Но это не значит, что если другие силы будут вести себя конструктивно, то он с ними не станет сотрудничать. Он в нормальных отношениях и с другими политическими силами. Я бы не ассоциировал его только с Тимошенко.



В таком случае перспектив попасть в правительство у него нет, ведь Тимошенко не потерпит у себя в команде конкурента на выборах?



Юлия Тимошенко - премьер-министр Украины. Ей нужно осуществлять эффективное управление. Сегодня ей нужно привлекать профессионалов. Поэтому Юлия Владимировна в первую очередь должна быть заинтересована в таких людях, как Сергей Тигипко.



Если Сергей Тигипко примет участие в выборах и получит условно 2% голосов, фактически, он станет техническим кандидатом. Не будет ли тогда поставлен на партии крест, как на техническом проекте?



Я не верю, что Тигипко наберет 2%. Не хочу даже это рассматривать. Мы рассчитываем на победу.



После президентских выборов, если Тигипко получит результат, достаточный для преодоления барьера в парламент, вы пойдете в Верховную Раду отдельно, или все-таки в блоке с БЮТ?



Я не исключаю обоих вариантов. Но об этом говорить рано. Если та или иная партия, станет ли это БЮТ или кто-то другой, будет исповедовать наши идеалы, то почему бы и нет? Мы готовы к сотрудничеству и блокированию. Тем более после удачных президентских выборов.



Газета «Коммерсантъ» писала, что ваша партия ведет переговоры о сотрудничестве с одиозным пророссийским политиком из Одессы Игорем Марковым, лидером партии «Родина». Мол, он станет руководителем одного из региональных штабов Сергея Тигипко. Действительно ли такие переговоры идут?



Эта информация не совсем отвечает действительности. Ситуация заключается в том, что господин Марков выразил заинтересованность поддержать Сергея Леонидовича по Одесскому региону. Кстати, так же, как и мы. В этом наше сходство. Но сегодня Трудовая партия Украины непосредственно с Игорем Марковым никаких переговоров не ведет. Хотя возможное сотрудничество по выборам президента мы не исключаем.



То есть, если ваши силы поддержат Тигипко, то вы будете временными союзниками?



В этом мы будем едины.



Остается вопрос, не бросит ли это тень на вас лично и на партию, ведь у Игоря Маркова неоднозначная репутация. Резко пророссийский политик, у которого проблемы с СБУ и который «засветился» не в одном скандале...



Я тут проблемы не вижу. Если Тигипко будет поддерживать любая политическая сила с основой и сторонниками за спиной, то я не вижу в этом противоречия.



Но ложка дегтя может испортить бочку меда. Стоит ли себя связывать с радикальными организациями во имя их сторонников? Не испортит ли это президентскую кампанию Тигипко в целом?



Об этом должен думать сам Сергей Тигипко. Каким образом сотрудничать с такими людьми, – решать только ему.



Фактически, сейчас Трудовая партия Украины может считать себя парламентской партией, ведь вы субъект Блока Литвина. Ощущаете себя парламентской партией?



Формально мы парламентская партия, поддерживаем дружеские отношения с блоком. Хотя после гибели моего отца влияние нашей партии в парламентской фракции существенно уменьшилось.



Можете рассказать, какие уроки извлекла партия за годы участия в Блоке Литвина?



Трудно сказать. Мы хотели участвовать в выборах – прошли в парламент. Максимально пытались работать там. После ухода отца, к сожалению, произошли некоторые изменения. Мы вынуждены искать новых лидеров и новые предложения.



Говорят, что у партии существенные проблемы с финансированием. Сергей Леонидович должен был решить эту проблему и активизировать работу...



Да нет, это не ключевой вопрос. У нас так сложилось, что у партии не было мощного финансирования региональных организаций. Оставшиеся у нас люди – идейные. Но до сих пор мы решали финансовые вопросы силами членов партии. Я не исключаю, что люди, которые придут в партию с Тигипко, финансово нам помогут.



Но ведь для мощной избирательной кампании необходимо мощное финансирование?



Нужно понимать, что при финансировании кампании финансируется не партия, а штабы, люди, агитаторы и так далее. А партия просто предоставляет свой человеческий ресурс и возможности. Но прямого финансирования партии не будет.