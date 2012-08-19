Приговор Pussy Riot: наказание за преступление или охота на ведьм?

Именно столько получили 22-летняя Надежда Толоконникова, 24-летняя Мария Алехина, 29-летняя Екатерина Самуцевич за «хулиганство по мотивам религиозной ненависти».

«Судья, кажется, целиком прочитала текст панк-молебна. В ее исполнении это было... сильно», – написал в Twitter ведущий «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев. По словам очевидцев, судья то и дело сбивалась и запиналась на нецензурных словах. А Толоконникова, Алехина и Самуцевич, которых привели в зал заседания в наручниках и посадили в бронированную клетку с пуленепробиваемым стеклом, охраняемую десятком полицейских и бойцов спецподразделений, тем временем улыбались.

Речь о тексте того самого «молебна», который в феврале этого года звучал в главном храме Русской православной церкви – храме Христа Спасителя. В ярких нарядах и с масками на лицах участницы панк-рок-группы Pussy Riot вышли к алтарю и, подключив звукоаппаратуру, исполнили песню «Богородице Дево, Путина прогони».

«Акция была тщательно спланирована, был подготовлен каждый этап преступления», ­– сказала судья. Мол, подсудимые осознавали оскорбительный характер своих действий и внешнего вида и намеревались придать своим действиям публичную огласку и общественный резонанс. «Они хотели оскорбить не только служителей храма, но и широкую общественность, они нанесли глубокое оскорбление и обиду православным верующим».

Слово «верующим» – ключевое. Светский суд осуждает за якобы оскорбление чувств церковных… А Церковь в России, как известно, отделена от государства.

Кстати, гособвинение требовало три года лишения свободы, ведь, по словам прокурора, девушки «явным образом выражают религиозную ненависть и вражду», а также «причинили максимальную боль верующим христианам». Защита просила вынести оправдательный приговор, а одна из подсудимых заявила, что акция несла политический характер и не имела под собой мотивов ненависти и вражды по отношению к верующим.

В то время как в зале суда зачитывали обвинительный приговор, под его стенами задерживали активистов, поддерживающих подсудимых. Среди них Сергей Удальцов и Гарри Каспаров. Последнему вообще угрожает срок до пять лет. Он, по заявлениям, полиции, укусил одного из правоохранителей. Сообщается, что у пострадавшего полицейского диагностирован укус мягких тканей кисти и указательного пальца, повреждение надкостницы левой руки. «Может, его собака служебная укусила?», – заявляет Каспаров…

Сказать, что поступок Pussy Riot вызвал бурю эмоций как в российской, так и в мировой прессе – ничего не сказать. Путин, со слов его пресс-секретаря, назвал акцию «отвратительной», протоиерей Чаплин - «хамским вызовом» православным христианам… На сторону обвинения стал режиссер Никита Михалков и певица Елена Ваенга. Звезду шансона Pussy Riot вообще довели до истерики. Да еще до такой, что Ваенга перестала обращать внимание на орфографию и пунктуацию: «МОЛЧАТЬ НЕ БУДУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДАМЫ ИЗ ПАНК ГРУППЫ «ПУСИ ХРЮСИ» ИЛИ КАК ИХ ТАМ ЕЩЕ ОХРИНЕЛИ ВКОНЕЦ((((((((((((((((((((((( ОНИ ОСКОРБИЛИ МЕНЯ КАК ВЕРУЮЩЮЮ ХРИСТИАНКУ ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ».

Неужели Ваенга увидела в девушках из панк-группы Pussy Riot конкурентов? Хотя о какой конкуренции может идти речь, кода еще недавно никому не известная группа, которая ничего особенного из себя не представляет (созданная год назад и выступающая в формате несанкционированных акций в непредназначенных для этого местах: на крышах троллейбусов, в московском метро, на Красной площади), эпатажно ворвалась на первые страницы газет всего мира. The Guardian, The Times, Bild… Легче назвать тех, кто о них ничего не писал или писал мало. Телеканал CNN вообще вел прямую трансляцию процесса из зала суда. Так что после выступления на своей главной сцене, спиной к иконостасу, Pussy Riot стали не просто знаменитыми, а очень знаменитыми. Их популярность быстро угасла бы, если бы они получили по несколько суток за хулиганство. Но нет. Приговор - два года колонии общего режима - поднял новую волну.

В день суда даже российский шоумен армянского происхождения юморист Галустян не юморил: «Безусловно, эти твари Божьи осквернили самое святое, что есть у человека. Сегодня они танцуют в церкви, в которой я крестился и крестил своих дочек. В месте, в которое приходит человек поговорить с Господом о своих мечтах, горе, утрате, счастье, просит спасти его душу и не дать заблудиться в этом непростом мире. Завтра они будут ссать на памятнике неизвестному солдату, где захоронены наши деды, погибшие за честь и свободу нашей Родины. Самое ужасное, что, независимо от приговора, эти глупые девочки не признают себя виновными. Они пешки в этой игре, которую Запад так усердно нам навязывает, понимая, что в равном бою мы непобедимы, и кто к нам с мечом придет, тот от него и погибнет. Нас пытаются расколоть как общество, как единый народ, с большим количеством национальностей и разных вероисповеданий». И в комментариях ответ неизвестного: «Миша – браво! Удостоен звания «Почетная проститутка». Мне стыдно, что ты тоже армянин».

Как раз такой ненавистный Мише Галустяну Запад четко и ясно дал понять, что знает, в какую игру играет Россия. В поддержку же девушек высказались тысячи человек со всего мира, а известные политики, писатели и артисты после не раз обращались с призывами освободить их. Певица Мадонна во время гастролей в Москве выразила надежду на то, что три участницы группы Pussy Riot вскоре будут освобождены. «Я против цензуры», – сказала она. Поддержали Мадонну и музыканты групп Red Hot Chili Peppers, Faith No More, Franz Ferdinand, которые также летом этого года посещали Россию с гастролями.

К ним присоединились и те, кто в России не боится говорить, что акция Pussy Riot не религиозная, а чистой воды политическая. В их числе актеры Чулпан Хаматова и Евгений Миронов, музыканты Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков. Они и еще около ста деятелей российской культуры подписали открытое письмо в поддержку Pussy Riot.

«Девушки никого не убили, не ограбили, не совершали насилия, не уничтожали и не похищали чужого имущества. Россия – светское государство, и никакие антиклерикальные действия, если они не подпадают под статьи УК, не могут быть причиной уголовного преследования», – говорилось в нем.

Акции протеста против приговора Pussi Riot прошли и в Киеве, возле посольства России.

Сразу после оглашения приговора Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Кэтрин Эштон назвала приговор участницам панк-группы Pussy Riot «несоразмерным». «Этот случай ставит под вопрос выполнение Россией международных обязательств относительно честного, прозрачного и независимого судебного процесса», – сказала она. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила: «Вердикт суда ставит под сомнение приверженность России защите фундаментальных прав и свобод». Президент Эстонии Тоомас Хенрик Ильвес уверена, что суд над Толоконниковой, Алехиной и Самуцевич отсылает к Средневековью. «Охота на ведьм и путешествия без виз определяли «общую европейскую цивилизацию» в XIII веке», – написал президент Эстонии в своем блоге в Twitter.

Москва же ответила ЕС: у вас бы их тоже посадили. Глава МИДа России Александр Лукашевич, ссылаясь на законодательство Австрии и Германии, заявил, что оскорбление нравственных чувств верующих на Западе также может караться лишением свободы.

Но если Pussy Riot в Москве выражали политический протест, то в Киеве девушки, представляющие небезызвестное оголенное движение, перепутали эпатаж с кощунством, – спилили Крест жертвам политических репрессий, установленный Греко-католической церковью в самом центре нашей столицы. Так они, видите ли, протестовали против процесса над Pussi Riot. И это была вовсе не акция протеста, а самопиар, который имеет место быть благодаря влиятельному покровительству. А что? Оголенные девушки все время привлекают к себе внимание, уводя не слишком внимательного зрителя от проблем насущных.

Так было и в аэропорту «Борисполь», когда в день прилета патриарха Кирилла одна из представительниц движения просто-таки выпорхнула из толпы и оголила грудь перед ним. После этого судачили о поступке девушки, а не о том, почему глава Русской православной церкви так часто приезжает в Украину, и какие кирпичики он привозит для строительства «русского мира»…

Кстати, напавшая на Кирилла FEMENистка, в отличие от Pussy Riot, которые тоже оскорбили чувства верующих, получила 15 суток за хулиганство, отсидела, вышла и взялась за новые проекты.

Фото: УНИАН