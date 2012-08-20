Закон о языках: угроза суржика или повышение грамотности украинцев

Невзирая на непрекращающиеся споры и акции протестов против закона «Об основах государственной языковой политики», Президент Украины Виктор Янукович всё-таки подписал его, что спровоцировало очередную волну возмущения со стороны общественности. В ответ на данную языковую инициативу ряд политических и общественных деятелей сформулировал предложения относительно того, как отстоять украинскую культуру. В частности, народный депутат Олесь Доний предложил две программы: «научи друга разговаривать на украинском» (чтобы повысить культурный уровень русскоязычного населения и помочь ему изучить украинский язык) и «Украинский народный университет», который предусматривает лекции по истории Украины, литературоведению и искусствоведению.

«Главред» поинтересовался у экспертов, как принятый закон о языковой политике повлияет на общую грамотность населения, будет ли оно знать русский и украинский языки лучше, а также узнал, может ли и за сколько взрослый украинец при желании изучить в нашей стране русский и украинский языки.

Иностранцы в Украине в выигрыше, по сравнению с украинцами

По мнению председателя Всеукраинской организации «Русская община Украины» Константина Шурова, иностранцам в Украине гораздо проще выучить русский язык. «Они могут выбирать язык обучения и выбирают русский. А граждане Украины поставлены в более зависимое положение, чем иностранные граждане, и вынуждены самостоятельно учить русский язык, если он им нужен», – отметил эксперт.

Также, по словам Шурова, взрослые на сегодняшний день в более выигрышном положении, чем дети. Поскольку взрослые знают два языка – русский и украинский, так как учились в советское время. А вот тем, кто сейчас учится или заканчивают школу, эксперт прогнозирует большие проблемы, поскольку в основном они изучают только украинский. «Хотят они того или нет, но русский язык останется международным языком, языком науки. Вообще, деградация образовательного поля на лицо: дети не знают многих вещей, не знают истории, географии. Это дикость, к которой мы пришли», – добавил он.

Кроме того, Константин Шуров подчеркнул политизированность языковой проблемы в Украине, поскольку украинские филологи на сегодняшний день озабочены не филологической, а политической составляющей вопроса. «К счастью, наша страна двуязычная, потому люди русский и украинский язык знают с детства. Литературным языком в Украине является киево-полтавский диалект, но на сегодняшний день его засорили выходцы с Западной Украины «амбасадами», «гелікоптерами», «світлинами» и т.д. Это их влияние. Они пришли сюда со своим диалектом и видением этнополитического процесса и навязали нам. И долг ученых-филологов вернуть украинскому языку тот первозданный вид», – убеждён эксперт.

Где и за сколько можно выучить украинский и русский языки?

Как оказалось, взрослому украинцу, пожелавшему повысить уровень собственной культуры и грамотности, не так уж просто выучить в родной стране русский или украинский язык. Такие курсы предлагают в основном частные учебные лингвистические центры или центры при некоторых, немногих, украинских вузах. Большинство учебных центров, предлагающих изучение этих двух языков, главным образом ориентируются на работу иностранцами. Для украинцев же в большинстве случаев предлагается изучение делового украинского языка. Однако для иностранцев предложений по изучению русского и украинского языка – практически одинаковое количество.

Так, руководитель одного из киевских учебных центров, занимающихся исключительно обучением русскому и украинскому языкам, Михаил Бията отметил: «Мы больше работаем с иностранцами. Наши граждане обращаются, но гораздо реже. Большим спросом пользуются курсы украинского языка, нежели русского. Среди украинцев на русский язык нет спроса. Бывает один запрос в месяц. Украинский всё-таки изучать хочет большее количество людей. Им нужна грамотность, деловой украинский язык».

Что касается стоимости курсов, то она колеблется в зависимости от уровня, на котором человек хочет овладеть языком, количества учебных часов в неделю, а также от того, индивидуальные это занятия, в группах или корпоративные. В среднем месячные курсы по русскому и украинскому стоят от 1000 до 3500 гривен. «Изучение русского или украинского языка не такое уж и дорогое удовольствие по сравнению с другими «дорогими удовольствиями». Цена зависит от уровня, на котором человек хочет выучить язык. Месячные программы колеблются от 500 до 2000 гривен», – рассказал Бията.

В связи с принятием «языкового закона» эксперт не ожидает изменения тенденций и увеличения спроса на изучение русского или украинского языков гражданами Украины. «У людей есть другие, более насущные социальные проблемы. Когда у человека болит голова о том, купит ли он сегодня хлеба детям или нет, о грамотности беспокоиться он не будет», – подчеркнул он.

Чтобы повысить популярность и уровень знания государственного языка, украинского, Михаил Бията советует обратить внимание на опыт России, которая ввела официальный экзамен по русскому языку для получения гражданства Российской Федерации. Такая практика существует и во многих других странах. «Украине тоже нужен такой экзамен. Это бы стимулировало изучать украинский язык. Кроме того, это дополнительная госпошлина. А так, сейчас люди, не владеющие ни русским, ни украинским языком, получают гражданство. Хотя какой язык будут сдавать в результате принятия этого закона – сложно ответить. Но официальным у нас пока по-прежнему остается украинский», – отметил эксперт.

Языковая «вавилонская башня»

Подписанный Президентом «языковой закон» не поспособствует изучению ни русского, ни украинского языка, убеждён бывший министр образования Украины Станислав Николаенко. Данный закон – политический, прежде всего, рассчитанный на мобилизацию русскоязычного населения страны на грядущих парламентских выборах, считает экс-министр. При этом, по его словам, и та «целевая аудитория», на которую рассчитана данная законодательная инициатива, понимает, что расширение прав русского языка – «не панацея от всех бед». «Прежде всего, образование должно быть бесплатным и качественным. А просто язык – этого мало, если в аудиториях пусто, нет необходимого оборудования и учебных материалов», – отметил Николаенко.

Станислав Николаенко уверен, что каждый гражданин Украины обязан знать украинский язык, как государственный, русский и какой-нибудь третий (английский, немецкий, французский, испанский или другой). При этом он подчеркнул, что язык и языковые споры – это «политическая вавилонская башня», которая может помочь только развалить Украину». «Вводить сейчас региональные языки, ставить переводчиков по судам, милициям, переводить документацию на 13 языков... Так мы можем потерять очень много регионов Украины», – отметил политик.

Что касается изучения украинского языка, Николаенко подчеркнул, что дети могут изучать его сегодня во всех учебных заведениях. Со взрослыми – сложнее. «Раньше существовала практика, когда при определённых советах создавали кружки для желающих выучить язык. Однако, к сожалению, сейчас эта практика не действует. Потому считаю, что при всех учебных заведениях нужно организовывать для старшего населения, особенно на востоке и юге Украины, курсы по изучению украинского языка», – подчеркнул экс-министр.

У граждан Украины, желающих изучать русский язык, по мнению Станислава Николаенко, не должно возникнуть проблем с этим. Поскольку если родители хотят, чтобы их дети в школе изучали русский, достаточно 15 заявлений от родителей – будут открыты русские классы. «То же и для взрослых: они обращаются в учебное заведение с этой просьбой, в итоге комплектуются группы и организовывается обучение. При желании можно организовать кружки и секции. Для этого нужна лишь инициатива со стороны местных властей. Сами по себе эти вопросы не решатся», – рассказал эксперт.

На пути к узаконенному суржику

Не стоит ожидать, что Закон «Об основах государственной языковой политики» поспособствует повышению уровня грамотности населения, наоборот, он «закрепляет всеобщую безграмотность», настаивает политолог и поэт Владимир Цибулько. Он предостерёг, что данная языковая инициатива закончится «официальным суржиком».

«Этот закон не способствует общему филологическому развитию. Практически официальное введение двуязычия закончится официальным суржиком. Это путь к узаконенному суржику. Как кто-то из сатириков пошутил, что Николай Янович говорит одновременно на двух языках. Так же говорит и наше население, а не на одном из двух языков», – отметил политолог.

Цибулько убеждён, что политиками должен использоваться государственный язык, причём литературный, а не суржик. «Поскольку Верховная Рада – это не политическая борьба, а, прежде всего, законотворчество, и для юриспруденции важны однозначные формулировки и терминология, крайне важен язык. Ведь когда появляется двусмысленность, закон начинает играть иначе и превращается в конфликтную зону», – предостерёг он.

По мнению Владимира Цибулько, принимая подобный закон, нужно было больше думать о качестве образования и степени владения государственным языком чиновниками. «А наши госслужащие, особенно последний «призыв», не владеют украинским», – отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что государство никак не обеспечивает людям возможность выучить русский или украинский язык при желании. «Оно уже несколько раз подступалось к языковому образованию населения, и в 90-е годы довольно активно проводились курсы и лектории. Но сегодня вся эта деятельность свернулась», – рассказал Владимир Цибулько.

Чтобы у людей возникло желание посещать языковые курсы, повышать уровень собственной грамотности, должна ощущаться престижность языка. А она ощущается тогда, когда без знания языка невозможно устроиться на государственную работу, подчеркнул политолог. При этом он отметил, что в Украине много частных компаний отказывает в приёме на работу украиноязычным гражданам.

Больше украиноязычных граждан вопреки закону?

Украинцам свойственно действовать вопреки чему-то, считает политолог Владимир Цибулько. «Языковой закон – запрещающий. А чем больше государство делает назло, тем на более правильный путь сворачивает украинец. Потому атака на украинский язык породит положительную волну патриотизма», – убеждён эксперт. По его мнению, в результате этого закона русскоязычными гражданами Украины начнет овладевать национальный патриотизм. И не исключено, что кто-то перейдёт на украинский язык. «А русскоговорящий человек прекрасно адаптируется в украиноязычной среде с помощью культурного продукта. Чем больше человек смотрит украинское телевидение, смотрит украинское кино и спектакли, тем легче ему адаптироваться», – добавил политолог.

В свою очередь председатель «Русской общины Украины» Константин Шуров убеждён, что никто из русскоязычных граждан переходить на украинский язык не будет. «За 20 лет независимости государственная задача, которая стояла перед квазиэлитой Украины, осталась невыполненной – так и не была создана политическая нация. Государство не обеспечивает своим гражданам перспективы нормального развития. Поэтому люди все чаще задаются вопросами: а зачем нам это государство? А если под боком пример Белоруссии и России, где уровень социальной защищённости остался на советском уровне, где отношение к человеку человеческое, при всех издержках и недостатках, то всё познается в сравнении, а оно отнюдь не в пользу украинской действительности», – считает эксперт.

Кроме того Шуров добавил, что если бы власть не трогала эту тему, события развивались бы «в том направлении, в котором их направил Кравчук». «А сейчас всё развернётся на 180 градусов. Власть просто открыла «ящик Пандоры», – подытожил он.

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