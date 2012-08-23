Европейские друзья Тимошенко: поддержки маленький оркестрик

Ничего удивительного в этом нет – Юлия Владимировна возглавляет «Батькивщину», которая является партнером Европейской народной партии. Та на правах крупнейшей и наиболее влиятельной политической силы Европейского Союза поддерживает украинского экс-премьера. Причем оказывает помощь временами настырно и местами с перегибами. Вот и в последнее время, хотя в Европе традиционный период отпусков, мы с завидной регулярностью слышим из Старого Света оценки ситуации в Украине.

Первую скрипку в этом оркестре играет президент ЕНП Вильфред Мартенс. Авторитетный бельгийский политик выступает на стороне Юлии Тимошенко уже не первый год, даже встречался с Виктором Януковичем, пытаясь убедить его освободить политического оппонента. Господин Мартенс реагирует на украинские политические события с завидной оперативностью, об истоках которой – чуть ниже. Как и полагается в оркестре, первая скрипка солирует исключительно с санкции дирижера и задает тон всей смычковой группе.

Глава комитета по иностранным делам Европейского парламента Эльмар Брок вполне может претендовать на партию литавр в еврооркестре «Свободу Юле». По крайней мере, его заявления звучат громко и основательно, даже однозначно. Например, последнее – о том, что без участия Тимошенко и Луценко вряд ли можно будет признать будущие парламентские выборы в нашей стране демократическими. Ничего удивительного – господин Брок уже более 30 лет работает депутатом Европарламента и хорошо научился правильно расставлять акценты.

Его коллега и земляк Михаэль Галер не может похвастаться столь продолжительным политическим стажем. Поэтому его выступления в поддержку Тимошенко больше напоминают звучание валторны, которая редко играет соло, а чаще заполняет пространство, создавая музыкальный фон. С другой стороны – без валторны ни один оркестр не бывает полным. Так и выражение поддержки Тимошенко в исполнении господина Галера не создает какофонию.

Весьма экстравагантный депутат Чарльз Теннок из Великобритании своими выступлениями о политической ситуации в Украине больше напоминает саксофониста. Есть склонность к импровизациям, музыкальный задор и стремление показать музыкальный класс. Не меньшее внимание к себе привлекает Ребекка Хармс – представитель немецкой партии зеленых, весьма активно выступающая в поддержку Тимошенко. Настолько активно, что во время матча Евро-2012 в Харькове надела футболку с надписью «Free Julia». Ее выступления можно сравнить с партиями флейты или сопилки. Кстати, заявление госпожи Хармс о необходимости оказывать давление на Украину с помощью ЕС и ВТО уже вторую неделю с непонятной назойливостью всплывает в украинском информационном пространстве. Нас словно предупреждают о возможном принуждении к демократии – пока экономическими инструментами.

Пожалуй, вот и весь оркестр, громко и слаженно выступающий в поддержку Юлии Тимошенко в Европейском Союзе. Иногда к нему подключаются другие евро-парламентарии (исключительно по зову сердца – партийного символа «Батькивщины»). Правда, в «концертах» есть ряд нюансов, которые позволяют утверждать, что партитура для выступлений оркестра тщательно выписывается в Киеве, – уж слишком отчетливы мотивы украинского политического интереса в его звучании.

Мы упустили, пожалуй, самую главную роль – дирижера. Кто умелыми взмахами дирижерской палочки заставляет звучать инструменты, у кого получается вдохновлять музыкантов на исполнение сложных произведений? Ответ прост – это Ангела Меркель, канцлер Германии, государства, для которого перспективы расширения Европейского Союза сегодня вряд ли выглядят радужными. Интересно, не из русской ли березы выточена ее дирижерская палочка для управления нашим оркестром?..

фото: Главред, europarl.europa.eu