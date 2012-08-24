Выборы-2012: кандидаты просят помочь деньгами

На нынешних выборах кандидаты в депутаты все чаще просят избирателей не только отдать им самое ценное – свой голос, но и оказать другую посильную помощь. Наиболее популярной является просьба поддержать будущего парламентария материально. С внесением денежного залога для регистрации участники гонки справились самостоятельно, определенная законом сумма оказалась посильной и для партий, и для мажоритарщиков.

Хотя, например, «Демократическому Альянсу», по словам его руководителя, пожертвований от граждан оказалось недостаточно. В настоящее же время кандидаты активно призывают украинцев перечислять средства на счета их предвыборных фондов, предназначенных для проведения агитации. Особенно энергично это делают баллотирующиеся в округах самовыдвиженцы, не располагающие солидным капиталом. Соответствующие реквизиты счетов они обнародуют в блогах и социальных сетях вместе с детальной инструкцией по перечислению средств. Вот только есть большие сомнения, что в стране, где четверть населения живет за чертой бедности, найдется много желающих пожертвовать на трудоустройство отдельных соотечественников.

Возможно, для привлечения средств кандидатам стоит перенять опыт предпринимателей, которые убеждают инвесторов детальными бизнес-планами. Формальной предвыборной программой, которую крайне редко читают избиратели, здесь не обойтись. Равно как и обещаниями отчитаться за каждую потраченную гривну после выборов. А вот обнародование подробной сметы предстоящих расходов на избирательную кампанию, демонстрирующей исключительный аскетизм будущего депутата, способно вызвать у сограждан не только уважение, но и готовность поддержать его финансово. Статей «транспортные расходы» или «аренда помещений» в смете не должно быть по определению: претендент на депутатское кресло обязан передвигаться по округу пешком или на общественном транспорте, используя для общения с избирателями площади, дворы, остановки транспорта и лестничные клетки домов.

Агитационный воз небогатым кандидатам придется тянуть практически в одиночку. За последние несколько лет политики изрядно разбаловали украинцев проплаченными митингами, и найти волонтеров будет непросто. Правда, Евро-2012 подтвердило, что готовые работать бесплатно все же есть. Поэтому в объявления о наборе добровольцев в свою армию агитаторов кандидатам неплохо было бы добавить яркие идеи или конкретные предложения, например, о будущем трудоустройстве самых активных помощниками депутата. В крайнем случае штурмующий парламентскую высоту может обойтись помощью родственников, друзей и знакомых. Интересно будет посмотреть, сколько из тысяч виртуальных «фрэндов» активных общественных деятелей откликнутся на их призыв сделать что-то большее, чем выразить поддержку «лайком».

А вот в деле защиты полученных голосов помощи лишь близких друзей рискнувшему баллотироваться по округу будет недостаточно. Согласно закону он имеет право предложить кандидатуры в состав участковых избирательных комиссий. В среднем на каждом округе около 100 избирательных участков, а в некоторых сельских регионах их численность превышает 300. Работа в комиссиях, как известно, нервная, а порой даже вредна для здоровья. Да и юридически подкованные наблюдатели нужны хотя бы по паре на каждый участок. Искать стойких бойцов, готовых продержаться за идею ночь, а то и несколько суток, без сна и отдыха нужно уже сейчас. Пока конкуренты не обнародовали свои прейскуранты на их услуги. По прогнозам экспертов, дополнительная «зарплата» члена комиссии может составить 400-500 долларов, наблюдателей – в 5-10 раз меньше.

Конкурс на одно депутатское место по мажоритарным округам составляет почти 14 человек. Только два округа в Донецкой области отличились минимализмом – за мандаты в них будут сражаться лишь по четыре кандидата. Причем все они выдвинуты политическими силами, что предполагает определенную поддержку. А вот в двух округах Киевской области численность претендентов на одно кресло в уютном зале парламента превысила 40 человек. О возможности снятия своих кандидатов в пользу более рейтинговых представителей оппозиционных сил пока заявляли лишь в «УДАРе».

Пожалуй, желающим дойти до финиша предвыборной гонки уже сейчас следует убеждать избирателей, что именно они достойны сражаться за главный приз. И быть готовым привести данные соцопросов в качестве последнего аргумента в споре за статус самого оппозиционного. Правда, услуги солидных социологических служб – удовольствие не из дешевых, кандидату со скромным предвыборным бюджетом они не по карману. Впрочем, у него есть возможность набрать дополнительные рейтинговые очки, показав себя эффективным переговорщиком, особенно, если он предусмотрительно уговорил зарегистрироваться в своем округе пару-тройку знакомых с условием их снятия в свою пользу до 15 октября. Публичные обращения к оппонентам с просьбой уступить дорогу сильнейшему вполне могут стать хитом предстоящих выборов.

Призывы будущих парламентариев о помощи все больше похожи на знаменитое «Мсье, же не манж па сис жур» Кисы Воробьянинова. Понятно, что подают лишь просящему, но при демонстрируемом кандидатами в настоящее время формальном подходе их результат может оказаться более скромным, чем у литературного экс-депутата Государственной думы.