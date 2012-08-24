День независимости: молитва за Украину, «резервация» регионалов и шепот Тимошенко

С утра Президент Виктор Янукович принимал поздравления от глав других государств по поводу 21-й годовщины Дня независимости – президент России Владимир Путин вспомнил о совместной истории, традициях дружбы, общих духовных и культурных корнях, президент США Барак Обама рассказал о значительном вкладе Украины в глобальный мир и стабильность, а председатель КНР Ху Цзиньтао пожелал нам процветания и могущества.

Позже Янукович в сопровождении премьера Николая Азарова, а также главы АП Сергея Левочкина и председателя КГГА Александра Попова и киевского губернатора Анатолия Присяжнюка посетил Киево-Печерскую лавру, где отслужил службу сам митрополит Киевской и всея Украины блаженнейший Владимир.

Следующим пунктом в маршруте лидеров государства стала Владимирская горка, где у памятника крестителю Киевской Руси – святому равноапостольному князю Владимиру Великому - прошла торжественная акция под названием «Объединяемся ради Украины».

К памятнику были возложены цветы и в этой церемонии также приняли участие первый и второй президенты Украины – Леонид Кравчук и Леонид Кучма.

После князя Владимира Янукович отправился возлагать цветы к памятникам первому президенту Украины Михаилу Грушевскому и к Кобзарю – Тарасу Шевченко.

А в это время в центре Киева свои акции проводили регионалы и объединенная оппозиция.

Около тысячи сторонники Партии регионов собралось на Софийском майдане, которых от киевлян и гостей города отгородили «табором» выставленных друг за другом автобусов, а в узких промежутках между ними расположились сотрудники милиции. Регионалы, которым, по данным СМИ платили по 70 грн, продолжали прибывать в эту «резервацию», и к концу митинга их число достигло 2500-3000 человек.

Оппозиция собрала около 5 тысяч своих сторонников, которые прошли маршем от Михайловской площади по улице Владимирской до памятника Шевченко. Путь их следования пролегал мимо Софийской площади, на которой митинговали регионалы. Оппозиционеры начали выкрикивать: «Зека - геть!», однако организаторы митинга Партии регионов на провокацию не повелись и только добавили громкости музыке.

Возглавившие колонну «Батьківщини» Александр Турчинов и Арсений Яценюк, по примеру властей, тоже возложили цветы к Грушевскому и Шевченко.

Любопытно, что собравшимся прокрутили аудиозапись поздравления томящейся в неволе Юлии Тимошенко. Запись была не очень хорошего качества. Голос Тимошенко в некоторых местах переходил на полушепот, кроме того, он постоянно звучал на фоне каких-то шумов.

Потом оппозиционеры вдоль Владимирской растянули громадный сине-желтый флаг Украины, постояли под ним, после чего, довольные проведенной акцией, разошлись восвояси.

фото: УНИАН, kmu.gov.ua, nbnews.com.ua, fotolitopys.in.ua

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