От субботы до субботы. Проблемные выборы, Европа не любой ценой и спорный иск Яценюка

Оригинальный «подарок» получили в ночь со Дня государственного знамени на День Независимости сразу два члена Центральной избирательной комиссии – Андрей Магера и Валерий Шелудько. Высший административный суд убрал в отношении них обвинение в нарушении присяги члена Центризбиркома, но подтвердил решение столичного Апелляционного суда, отменившего регистрацию бывшего первого зампреда СБУ Владимира Сацюка и признавшего действия членов ЦИК противоправными. Путь к ротации в Центризбиркоме, по большому счету, открыт, и теперь многое зависит от позиции Виктора Януковича. Вряд ли он забыл позицию Андрея Магеры во время президентских выборов 2004 года. С другой стороны, увольнение двоих членов ЦИК, делегированных в него оппозицией, вряд ли позитивно повлияет на перспективу признания результатов парламентских выборов за рубежом. Это признает и председатель Центризбиркома Владимир Шаповал.

Сам Виктор Янукович, непосредственно не принимающий участия в парламентской гонке, не удержался от соблазна подыграть Партии регионов на ее электоральном поле. Трудно объяснить иначе его выступление в Харькове на русском языке. Сам Виктор Федорович отметил, что он говорит с людьми на том языке, который они понимают. Интересно было бы дождаться визита главы государства в Закарпатье или хотя бы в Крым с выступлением на языке, на котором говорят многие тамошние жители. Кстати, лидера коммунистов Петра Симоненко крымские татары забросали яйцами и помидорами, протестуя против оскорбительных для них заявлений первого секретаря КПУ.

Президент в своем выступлении в честь Дня Независимости в «Украине» заявил, что против евроинтеграции любой ценой. В Москве этот реверанс, возможно, оценят, но вряд ли сделают это в виде скидки на газ. В Кремле давно перестали скрывать пренебрежительное отношение к украинской власти, и ее заигрывания с собой воспринимают как необходимый элемент двусторонних отношений. Откатывая обязательную, как у фигуристов, программу «лидера нации» (популярность которого за 2,5 года упала втрое, по данным Центра Разумкова), Виктор Федорович в очередной раз призвал оппозицию принять участие в работе Конституционной Ассамблеи и выразил уверенность, что новый состав Верховной Рады станет опорой в осуществлении реформ. Интересно, не изменит ли Янукович отношение к «языковому» закону, который в той или иной степени подвергли критике все его предшественники на президентском посту?

Сомнительно, что Владимир Литвин в новом созыве Рады сохранит за собой спикерское кресло, хотя его шансы на получение депутатского мандата по-прежнему высоки. Дабы доказать избирателям незыблемость своих политических позиций, Владимир Михайлович демонстрирует свою любовь к украинскому языку с настойчивостью, достойной и лучшего применения. Литвин понимает, что с возобновлением парламентской сессии ему будет сложно набирать рейтинговые очки на фоне всеобщего обмена словесными ударами, поэтому и спешит сделать задел на осеннее будущее.

Объединенная оппозиция отметила День Независимости пешим походом по центру Киева, который уже привычно завершился митингом у памятника Тарасу Шевченко. Ничего нового, кроме «Свободу Юле!» и «Долой Януковича!», представители «Батькивщины» и «Свободы» не озвучили. Впрочем, еще в начале недели Арсений Яценюк заявил о намерении подать в суд иск об узурпации Виктором Януковичем власти. Интересно, что Арсений Петрович охотно критикует Налоговый кодекс, но не распространяет тезис о нелегитимности подписи Виктора Федоровича на избирательный закон. Еще один топ-оппозиционер, Александр Турчинов, не исключил некоторой коррекции списка «Батькивщины» путем исключения нерадивых кандидатов. Не забывает Александр Валентинович и публично клясться в верности Юлии Тимошенко, из харьковской больницы призвавшей украинцев подняться на борьбу с режимом.