Путин в Сочи: российские объятия для Украины

27 августа 2012, 08:42

Украинскому и российскому руководству для достижения новых договоренностей, похоже, пора менять место встреч. На Черноморском побережье осуществить прорыв в двусторонних отношениях не удается.

Хотя на этот раз Виктору Януковичу не пришлось четыре часа ждать встречи со своим российским коллегой (украинский лидер снова поехал в гости к Владимиру Путину в Сочи), добиться какого-нибудь успеха по-прежнему не удалось. Виктор Федорович подчеркнул, что Украина заинтересована в изменении позиций в газовых вопросах с Россией. Правда, Владимир Владимирович на это пожелание не отреагировал, привычно переведя разговор на другую тему. На этот раз – о новых перспективах, которые дает украинско-российским отношениям вступление России в ВТО.

Действительно, перспективы развития двусторонних отношений в новой торговой матрице существуют. В Киеве и без слов Путина не скрывают своих надежд на использование принципов ВТО в рамках зоны свободной торговли СНГ. И дело не только в оживлении экспорта сельскохозяйственной продукции, выращенной в Украине. Премьер-министр Николай Азаров постоянно подчеркивает, что намерен после вступления в силу договора о ЗСТ Содружества начать переговоры о доступе Украины к газотранспортной системе СНГ. Известно, что с 2006 года наша страна не может рассчитывать на транспортировку «голубого золота» из государств Центральной Азии. Если Украина все же сможет транспортировать газ из Туркменистана, Казахстана, Азербайджана (с этими странами у Украины достаточно благоприятные политические отношения), ее энергетическая безопасность заметно усилится.

Стоит обратить внимание и на заявление Виктора Януковича о заинтересованности Украины в статусе наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества. Киев и Пекин в последнее время решительно наполняют реальным смыслом статус стратегического партнерства, заключая внушительные межгосударственные контракты. Экономическое сближение с ШОС может позволить Украине активнее продвигать свои товары на азиатских рынках, которые динамично развиваются.

Очевидно, что Россия не заинтересована в реализации подобного сценария. Не стоит удивляться, что на Путина не произвело необходимого воздействия даже сделанное в День Независимости Виктором Януковичем заявление об «отказе от евроинтеграции любой ценой». В отношениях с Брюсселем у Киева в последнее время превалируют политические авансы и обмен шпильками относительно политической ситуации внутри страны. Откровенно говоря, Украину в Евросоюзе в ближайшие 15-20 лет никто не ждет, однако важно признание Евросоюзом перспективы и европейской идентичности Украины.

Россия со своей стороны готова принимать Украину со всеми проблемами демократии переходного периода. Интеграция с нашей страной отвечает и геополитическим, и экономическим потребностям Кремля. Все еще играющая важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы украинская ГТС, гипотетическая возможность создания доминирующего на мировом продовольственном рынке зернового пула России, Казахстана и Украины, активизация военно-технического сотрудничества и возможность усилить свой промышленный потенциал – это очевидные рациональные выгоды. Среди идеологических стимулов Москвы – создание «русского мира» и демонстрация мировому сообществу своей способности вновь быть центром принятия решений, к которым будут прислушиваться. Заключение Украины в свои объятия для России может стать реваншем за многочисленные геополитические неудачи последних лет.

Сумеет ли Украина устоять перед соблазном? Будет ли для этого достаточно политической воли у руководства страны? Ответ во многом дадут парламентские выборы. Если их результаты не будут признаны Европейским Союзом, то из многочисленных вариантов останется только сближение с Россией. В Москве это хорошо понимают, поэтому ждут и даже не спешат выдавать политические и экономические авансы. И новый раунд новых российско-украинских переговоров вряд ли будет наполнен реальным смыслом раньше поздней осени 2012-го.

Фото: president.gov.ua

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