Володимир Яворівський: через малороса Ющенка Майдан не витягнув Україну з болота

На сайті «Главред» відбувся чат із головою Комітету Верховної Ради України з питань духовності та культури, народним депутатом України Володимиром Яворівським. Спілкуючись із читачами, він розповів про «шулерство» із законодавством, що врегульовує мовне питання, про «викрадення історії України Московією», як ставиться до методів боротьби Femen, що відкидає Україну на «міжнародні задвірки», хто гідний називатися героєм нашої країни, а також, якими, на його думку, мали б бути перші укази нового українського президента, яким, як переконаний Яворівський, буде Юлія Тимошенко.

Подаємо стенограму чату з Володимиром Яворівським.

chyk: Дав Бог чоловікові дар, себто інструмент, за допомогою якого він мав би чинити благі справи в ім’я Господа. Чоловік покрутив його в руках, колупнув разок – партію прославив, шкрябнув вдруге – собі ім’я зробив. Покрутив дар у руках, сховав у кишеню про всяк випадок та й подався в політику. І затерся дар в кишені між зеленими папірцями, і «загриміло» ім’я людське лихою славою, і став обдарований бездарою на ймення «маргінал». Бо не виконав волю Божу: Пастир добрий кладе життя власне за вівці. А наймит утікає тому, що він наймит, і не дбає про вівці.

Володимир Яворівський: Дякую. Дай Вам Боже здоров’я!

vasyld: Ви якось заступалися за одну із українських феміністок. Із висоти часу, не жалкуєте, що робили це? Ось, Саша Шевченко казала, що вони, Femen, не комуністки, але хочуть, щоб все було жінкам, а не комусь ще. Звучить по-пролетарськи. Крім очевидної вульгарності протестів, може, ці дівчата заслуговують на право проявляти свої емоції публічно?

Володимир Яворівський: Шановний Василю, я не заступався за конкретну феміністку – я обстоював право на опозицію навіть у такій формі. Хоч вона мені особисто і чужа. Зізнаюся, що мені сподобалося, як вони зустріли Кирила. Але я обурений, що вони підпиляли і завалили Хрест Примирення, який стояв на горі біля колишнього Жовтневого палацу. Під час Помаранчевої революції я грузовик із цим хрестом разом із хлопцями, які його привезли зі Львова, провів до цього місця, де його встановили, і він простояв вісім років. Вони вчинили варварство. Але й після цього я готовий захищати їхнє право виявляти свою позицію. І було б добре, коли б вона була на рівні людської культури.

Толян: Владимир Александрович!

1. Считаете ли Вы этичным и законным для депутатов Верховной Рады иметь родственников, в частности детей, в составе помощников-консультантов?

2. Считаете ли Вы приемлемым для депутатов Верховной Рады брать матпомощь в размере 35 тысяч гривен при уже, прямо скажем, неплохой зарплате, а потом еще и без зазрения совести забирать себе экономию фонда оплаты труда помощников-консультантов на фоне общего уровня жизни Ваших избирателей?



3. Приведите, пожалуйста, примеры, с соблюдением норм Закона Украины «О защите персональных данных», кому из простых людей Вы помогли, будучи депутатом Верховной Рады?

4. Вам известно, что в Уголовном кодексе есть статьи, по которым, согласно действующего УПК, никто не проводит досудебное следствие, то есть Ваши избиратели в случае нарушения их прав на жизнь и здоровье реально не имеют никакой правовой помощи?

5. Считаете ли Вы нормальным то, что граждане, которые содержат власть, в том числе народных депутатов, должны еще получать какие-то пропуска, бессмысленные согласования для посещения Парламента и прочих госорганов? Вот в Германии, если Вы знаете, в Бундестаг можно зайти любому только пройдя контроль на безопасность...

Спасибо.

Володимир Яворівський: Пане Толян, дуже розумні Ваші пропозиції. Вони давно обговорюються в українському суспільстві, але не реалізовуються парламентом, бо він має більшість, яка в цьому зацікавлена.

Я допомагаю і допомагав дуже багатьом людям, і невже Ви уявляєте, що Яворівський сидіть і записує, кому він допоміг. Я цього не роблю, за цим стежить Боже Око. Називати призвіща письменників, яким я регулярно допомагаю, неетично. Я це роблю регулярно. Хай про це кажуть ті, кому я допоміг.

Згоден із Вами, я був у багатьох парламентах світу, де заходив вільно, хіба що обов’язково треба пройти крізь рамку. Це треба робити і в нас. То більше, що часто під куполом відбуваються циркові вистави.

З архівом попередніх чатів «Главреду» ви можете ознайомитися тут.

georgkruk: Чом не створити прецедент визнання політичних ув’язнених, і чом не добитися розширенного застосування технологій для чату політичних в’язнів з родичами та співвітчизниками? Наявність доступа до книг, газет, телебачення розширити до активних користувачів соцмереж для політв’язнів.

Володимир Яворівський: Щодо політичних в’язнів – ми визнаємо це поняття, але прийняти рішення в парламенті ми не можемо, бо бракує голосів. Зрештою, майже весь світ визнав наявність у нас політичних в’язнів, і це відкидає Україну на міжнародні задвірки.

georgkruk: Під приводом наявності закону про монітарні мови (меншин) повернути обов’язково графу «національність», щоб належним чином відображувати адекватність законодавства держави Україна. Українці цього не бояться, а от особи з подвійним громадянством є небезпекою втрати Україною своєї території на кшталт Палестини.

Володимир Яворівський: Нагадаю Вам, що Європейська мовна хартія, яку Медведчук провів через ратифікацію, є фальшивою, перекладеною не з оригіналу (англійська, французька), а з фіктивного російського перекладу. І поняття міноритарних мов у ній немає. Натомість записано регіональні. А Хартія спрямована на захист мов, які можуть ось-ось загинути. Тепер Ви розумієте шулерство? Під таку мову вони підганаяють російську, яка процвітає навіть в Україні, не кажучи вже про Росію. Якщо переможемо на виборах, закон про ратифікацію треба виправити і захищати лише такі мови, як караїмська, кримчацька, ромська, гагаузька...

georgkruk: Чому досі сумісництво стратегічного рівня (констуційний) та тактичного рівня (законодавчий, регламентний) не розділені, що є механізмом організованної корупції і переходить в хронічний стан особливо при Януковичі? Свою аналітику та пропозиції виклав ще за Ющенка, тільки не достає стратегів-патріотів.

Володимир Яворівський: Я не читав Ваших викладок, знайдіть можливість переслати їх мені. Прочитаю – поспілкуємося.

shwiec: Чи співпрацюєте ви с діаспорою? Назвіть конкретно, що ви робите, якщо робите, для створення єдиної церкви України? Конкретно, будь ласка, бо вже не сила чути загальні фрази.

Володимир Яворівський: Я особливо тісно співпрацював із діаспорою на початку 90-х. Ще у 1989 році в статусі нардепа СРСР я відвідав діаспору Америки та Австралії, залучив їх до гуманітарної допомоги дітям Чорнобиля, кликав повертатися в Україну, яка ось-ось стане незалежною. Це була таке торжество духу і віри. Одначе вони потім гірко розчаровувалися у можливості вести бізнес в Україні, жити в ній. Це гірка правда.

Щодо єдиної помісної церкви – я живу цією прекрасною мрією та реалізувати її, коли Янукович молиться тільки московському Кирилові, нереально. Щось намагався зробити Ющенко, але так неуміло і незграбно, що лише нашкодив. Я переконаний, що Україна має прекрасного духовного поводиря українства – Філарета. Ми маємо патріотичну і прекрасну греко-католицьку церкву, автокефальну, але ж ви бачите, що навіть вони не можуть об’єднатися воєдино. Але так буде обов’язково.

К.Морозов: Щиро вітаю з XXI річницею омріяної незалежності. Хай живуть ідеали, що надихали борців на початку 90-х! Многая літа Україні!

Володимир Яворівський: Невже це легендарний Костянтин Морозов? Наш перший міністр оборони, которий з трибуни Верховної Ради вперше сказав під час його призначення: «Служу Україні і її народові». Тоді дякую, Костянтине, за привітання. Многая літа і тобі, брате!

юрій: Пане Володимире! Чому би Вам, дійсно послідовному патріоту, українцю, не повести рішучу, конкретну боротьбу проти українофоба Колесніченка Вадима, якому влада дозволяє вже забагато для знищення України? Це москальсько-севастопольське бидло вже переступило поріг терпимості українців. Пробачте за радикалізм, але візьміться за його виховання.

Володимир Яворівський: Пане Юрію, Ви ж бачили, читали, чули мої поєдинки із цим малоросійським покидьком. І буду продовжувати.

ggrom: Пане Яворівський! Ви дуже багато говорите про українську мову. А чому ви не приїхали захищати відкриття української школи в селищі Комсомольське в Криму за часів президентства Ющенка, чому ваші однопартійці в Криму Сенченко, Денисова, Веліжанський не подають приклад оволодіння українською мовою? Чому телеканал, який контролює Сенченко, не веде пропаганду за українську мову? Чому так звана об’єнана оппозиція тільки на словах та під час виборів турбується в Криму за українську мову?

Володимир Яворівський: Яворівський не може поїхати в кожне село захищати школу. Не вистачить мене на всі школи. Хочу Вам сказати, що Денисова, яку вже згадував щойно швидко вивчила українську мову. Веліжанський нею вільно володіє. Сенченко голосував проти ієзуїтського мовного закону і вчить мову. Засвідчую, зі мною він вже кілька разів нею розмовляв.

hпром: Господин Яворивский! В интернете пишут, что вы агент КГБ. Правда это или нет? Вы за люстрацию или нет? Даже коммунистический Китай провел люстрацию. Что и кто мешает нам?

Володимир Яворівський: Шановний аноніме, в Інтернет зливається все, хто що вигадав. Поміркуйте, у 1989 році Яворівський є головою оргкомітету по проведенню з’їзду опозиційного Народного руху, різко виступає проти комуністичної верхівки, проти Щербицького та його оточення. Скажіть мені, якби це була правда, то ця інформація була б викинута блискавично, щоб скомпроментувати мене. Свого часу Адам Мартинюк, редактор компартійної газетки, товариш, опублікував фальшивку про те, що нібито Павличко, Драч і Яворівський написали донос на українських патріотів, які сиділи у в’язницях, мета була проста – мовляв, бачите, які вони. Фальшивка була датована 1971 роком, коли Павличко і Драч вже були класиками, а Яворівський ще ходив «під літературний стіл», і ніхто б його до цієї компанії не взяв. Та то пусте. Головне – кинути підозру. Я передав справу до суду і блискуче виграв її, Мартинюку присудили виплатити велетенський штраф. Суд виявив, що такого листа не існувало і не існує в природі. Через те заспокойтеся, я був одним із ініціаторів люстрацій на початку 90-х років. Але ця ідея не була підтримана більшістю у Верховній Раді.

shahmatist09: Чому жодна влада не зменшила собі зарплату до рівня мінімальної, не відмовилась від приватизації державних квартир і дач, автомобілів та пільг? Чому ні за Кучми, ні за Ющенка і, тим більше, за Януковича ніхто не займається цим серйозно? Не на рівні розмов перед виборами, а по-справжньому. Взагалі ненормально, коли депутат-мільйонер безкоштовно отримує від держави машину, квартиру і т.п. Та й взагалі пільг у нас – не на один бюджет. Це нормально?

Володимир Яворівський: Це запитання риторичним. Згоден із Вами повністю. Можу додати, що як депутат не отримував квартири, хоча можливостей було дуже багато. У Верховній Раді уже третій рік лежить мій законопроект про радикальне зменшення пільг народних депутатів. Нагадаю, що Пенсійний кодекс, підготовлений Людмилою Денисовою (міністр соціалки у Юліному уряді), обмежує пенсії всім найвищим чиновникам до 10 тисяч гривень і ні копійки більше. От Вам реальні гроші для наших злиденних пенсіонерів із простолюду.

shahmatist09: Чем больше полномочий получают власть имущие, тем хуже обстоят дела! Почему?

Володимир Яворівський: Дуже багато ходів Ви зробили, і всі правильні.

Та тому, пане шахматіст, що ті, хто при владі, самі збільшують собі повноваження. Найяскравіший приклад – Президент, який для себе реставрував навіть відмінену Конституцію, і пішло-поїхало. А куди їдемо – самі бачите.

shahmatist09: Кто платит, тот и заказывает музыку. У олигархов есть свои люди во всех проходных партиях. Так, что «чистых» партий в Украине быть не может. Слишком большое расслоение на бедных и богатых. А последним есть что терять и они жлобиться не будут.

Володимир Яворівський: Я би спростив Ваше запитання до такої формули: якщо у списку партій чи на мажоритарному окрузі балотується крутий бізнесмен, за нього голосувати не можна. Завтра влада притисне через Податкову, Прокуратуру, міліцію, Антимонопольний комітет – карателів вистачає. І його змусять чинити так, як скаже влада. Ось ні я, ні моя родина не має жодного бізнесу. І я почуваю себе вільним політиком, який може публічно висловлювати все, що вважає за потрібне.

shahmatist09: Без жодних вагань та історичних сумнівів наш північний сусід – Росія – відраховує свою державність буквально від 862 року, згадуючи, в контексті, Руську державу (Київську Русь) зі столицею (чомусь?) в Новгороді. Отакої, а нам, українцям зась до нашої матірної та кровної держави Русі (зі столицею в Києві!) – нам тільки 21 рік.Тому вибір дати святкування Державності на користь дня Св. Володимира – 28 липня – очевидний. Об’єднання у цій даті символічних подій Хрещення України-Русі, Державності України та рівноапостольного Св. Володимира може дати нам українцям, нині сущим, неабиякий поштовх до усвідомлення свого походження, своєї сутності та формування чіткої системи цінностей. Тому правильно було б називати 24 серпня Днем відновлення державності.

Володимир Яворівський: Погоджуюся з Вами повністю. Прочитайте тритомник Островського, який вийшов у позаминулому році. Це – дивовижна праця, де простежується жахлива крадіжка всіх віків і народів, викрадення української історії на користь Московії, навіть назву нашої країни – Русь – вони поцупили для себе. Безперечно, ми справді древня нація з глибочезним корінням. Християнство перед Володимиром прийняла Ольга із рук Багрянородного. Перша освіта засвітилася на наших землях, Києво-Могилянська академія виховала найталановитіших людей для інших націй. Чого вартий хоча б Ломоносов. Згоден з Вами, і всюди публічно я кажу, що це не проголошення української держави, а відновлення державності. Більше того, всіляко пропагую ідею третьої України: перша – Хмельниччина, друга – початок ХХ століття, а оце маємо третю. Хочу вірити, що останню.

shahmatist09: На мою думку, вводити в український новітній календар День незалежності України означає визнати своє колоніальне, рабське походження та заперечити все цінне та героїчне наших предків. Адже українська державність має відлік щонайменше від Кия, Щека чи Аскольда.

Володимир Яворівський: Здається, я на це Ваше питання відповів. І солідарний з Вами.

shahmatist09: 2 серпня 1940 року зі складу УРСР виведено Придністров’я (воно разом із рядом територій в Бессарабії утворило Молдавську РСР). А чи не можна її тепер до нас приєднати?

Володимир Яворівський: Я чесно Вам скажу, не думаю, що Ваша добра ідея сьогодні може бути реалізована з огляду на антиукраїнську малоосвічену і недипломатичну владу. Не в такій ситуації сьогодні перебуває Україна, щоб її підтримала світова громадськість. Але це питання не треба знімати з порядку денного. Ви ж знаєте, що сьогоднішня Україна фактично відвернулася від українців Придністров’я, абсолютно не допомагає їм. Скільки ми просили виділяти місця в українських вузах для дітей українського Придністров’я, зрештою навіть українських книжок туди не завозять. Тамтешні українці не мають жодної підтримки з боку великої України. Але я вірю в те, що прийде час, коли ми, я маю на увазі патріотичні, справді українські сили, вестимуть конструктивні перемовини із Молдовою. Зрештою вони могли б нам передати Придністров’я, а ми їм – частину Буковини, заселену молдованами. Звідки родом, до речі, Софія Ротару та Лідія Сандулеса.

shahmatist09: Чому Акт про Незалежність зачитували Ви, а не Левко Лук’яненко? У Вас були «дружні» відносини з Леонідом Кравчуком? Автор акту наче Лук’яненко.

Володимир Яворівський: Ви тут щось, пане шахматіст, наплутали. Нагадаю Вам для ясності. Було біля десяти версій Акту. Був Лук’яненка, був Головатого, Павличка, Яворівського, Ємця... Всіх і не згадаю. Просто склалася така ситуація, що я вихопився першим на трибуну і зачитав уже зведений остаточний Акт. Але Кравчук сказав: «Зачекайте, Володимире Олександровичу, ми ще не завершили попереднє питання». Я зійшов з трибуни, але текст Акту вже прозвучав на всю Україну. Отак було. Текст Акту можна вважати колективним.

drom: В нашей стране прижились советские традиции. Мы никак не преодолеем, так называемую «брежневщину». Это когда ты был в фаворе или при власти, тебе давали к очередному юбилею орден, а то и звание героя. К сожалению, эта традиция прижилась и в независимой Украине. При всех президентах Украины «звездопад» не останавливался. Это продолжается и сегодня. Не понятно иногда за какие заслуги награждают того или иного деятеля. Вот давеча дали героя Украины Баталину, медаль Киселеву и др. За что? Что, крымчане лучше начали жить? Или на заводе, где много лет директором Баталин, увеличилось количество рабочих мест? Или Киселев внес лепту в благосостояние жителей полуострова? Ничего этого нет. А что вы думаете?

Володимир Яворівський: Наші позиції повністю співпадають. Ви ще ж не назвали придворного поета Януковича Бориса Білаша, удостоєного звання Героя за ось такі вірші, цитую по пам’яті: «В тебя входили многие, и я в тебя входил». Вони справді тягнуть нас у минуле з усієї сили. Нічого іншого вони не вміють – ні реформувати країну, ні розуміти її майбутнє. Сірі бездарні «совки». Мені дуже подобається фраза, яка звучить так: «Серед українців не так багато дурнів, але подивіться, як вони розставлені на найвищі посади». Я переконаний, що перемога опозиції на виборах радикально змінить ситуацію в Україні. Справжнім героям України я б назвав лише Левка Лук’яненка, який за Україну рік сидів у камері смертників, чекаючи, що ось-ось його поведуть... І 27 років відсидів за неї у в’язниці. Оце – герой. Та ще, може, Василь Стус. Ну, десяток героїв, не більше... Особливо гидко, коли ці зірки вішають творчій інтелігенції, купуючи її цим, перетворюючи на придворну. Скажімо, присудили звання Героя Юрію Мушкетику, який ще у 1989 році переконував, що Україна мусить бути двомовною...

Микола Васильович: Доброго дня, пане Володимире. Чи не здається Вам, що ми дійшли вже до ручки. Ця влада замахнулась на наше святе – мову. Чому не підняли весь народ на захист мови? Чому в залі парламенту 70 депутатів не перешкодили прийняттю цього ганебного закону? Чому серед демократичних фракцій так багато зрадників («тушок»)? Чому досі не прийнятий закон про відклик депутата? Чому в нас є право і обов’язок вибрати до ВР людину, а відкликати не можемо? Чому депутати голосують чужими картками, а люди повинні голосувати тільки кожен за себе? Чому московський піп Кирило (Гундяєв) внадився їздити до нас, і сіяти розбрат, і нічого не робиться для об’єднання українських церков в одну помісну церкву зі своїм Патріархом Філаретом? Чому процвітає корупція, і ніхто з нею не бореться? Скільки ще треба терпіти нашому народу, щоб ви навели порядок в державі? Зараз ви об’єдналися заради народу, а де гарантія, що ви в парламенті знову не перегризитесь через посади і свої амбіції? Дякую за відповідь.

Володимир Яворівський: Миколо Васильовичу, підтримую Вас цілковито. Не буду повторюватися щодо мови. Цей закон з дуже маленької літери – це звичайна провокація орди Чінгіз-Хама. Маємо поки що єдину справжню радість – за 350 років українці нарешті об’єдналися (маю на увазі справжніх українців, опозиційних до бандитської влади). Це нам вдалося зробити, і, я переконаний, Миколо Васильовичу, що ми Вас не розчаруємо, а політичних банкрутів не потішимо.

студент: Пане Володимире, чому ніхто з вашої команди не став на захист вашого лідера Тимошенко в 2009-2010 роках від цієї всієї ющенківської погані, провокаторів Хмар, Кенндзьорів, Зайців-Костенків, Григоровичів? Мені особисто було соромно за всіх вас, що ви жодному з цієї мерзоти не дали в пику. Як можно було дозволити, щоб якась погань обливала брудом твого ж лідера? І друге запитання, сьогодні журналіст Т. Чорновіл заявила, що Янукович – це ворог української нації. Скажіть, а цю мерзоту ющенківську теж можно оголосити ворогами української нації, і чому вони не несуть відповідальність за свої злочини перед українською нацією?

Володимир Яворівський: Ви не маєте рації, що ніхто не став на захист Юлії Тимошенко від «ющенківської погані». Скажімо, я першим одважився через рік його президентства написати й опублікувати гострого, навіть убивчого, відкритого листа з вимогою добровільно залишити посаду президента і не мучити український народ. Мені гірко, як і Вам, від того, що поливали брудом Юлю деякі ура-патріоти. Що ж, нехай це буде на їхній совісті. Нікого з названих Вами в наступному парламенті вже не буде.

shahmatist09: Чому б Україні не створити своє ЄС? Ми – члени групи країн, куди наче входять балтійські республіки, сусідні країни, щось типу «балтійсько-чорноморська дуга». То чому б нам, бідним країнам (порівняно з деякими європейськими), не створити своє співтовариство і витягувати одне одного? Адже «разом нас багато – нас не подолати»!

Володимир Яворівський: Гадаю, нам зараз не треба розпорошуватися. Є Євросоюз, і нам треба приєднуватися до нього якомога швидше.

славянин: 1. Назовите хотя бы некоторые, на ваш взгляд, высокодуховные шедевры современных украинских писателей, созданые в годы независимости, кроме, конечно, русофобских опусов галицких митцив. 2. Прокомментируйте, пожалуйста, откуда в мове появились слова: «этер», «амбасадор», «автівка», «членкиня», «фотографиня», «психологиня», «гелікоптер», «нацюцюрник», «пупорізка», «на кшталт», «просто неба» и пр. тиражируемые грантоедами?

Володимир Яворівський: Хочете, щоб я назвав високохудожні шедеври? Можу назвати такі, які я вважаю світового рівня. Це – поезія Ліни Костенко. Якби ми мали культурну владу, а не недоучів, її б твори було б перекладено на всі мови світу (на це потрібні державні кошти), і Ліна Костенко могла б отримати Нобелівську премію. Або проза Марії Матіос та Василя Шкляра, Романа Іваничука та Велерія Шевчука. До речі, Іваничук живе в Галичині, але його проза, особливо історична, – це світовий рівень.

km: Якщо визначити українську національну ідею як: гарантування добробуту, прав і свобод громадян шляхом забезпечення державної незалежності, територіальної цілісності, внутрішньої і зовнішньої безпеки та сталого економічного розвитку України. А засобами її реалізації – неухильне проведення реформ у галузях економіки, судочинства і права, удосконалення політичної системи, формування громадянського суспільства, виконання широкого спектру завдань з підготовки країни до членства в Європейській спільноті. То для цього потрібні очевидні умови: наявність суспільної злагоди і підтримки зазначених ідеї та засобів її реалізації більшістю населення всіх областей України. Для формування яких потрібно досягнення компромісу між двома головними суспільно-політичними позиціями громадян через прийняття концепції двомовності, надання особливого статусу порту Севастополь на визначений час базування ЧФ РФ, консервування питань історичного минулого і тих, найчутливіших, що викликають неоднозначну оцінку в суспільстві. Чи може Об’єднана опозиція погодитись з таким підходом? Дякую за відповідь.

Володимир Яворівський: Прекрасне запитання, я Вам вдячний. Одначе із висновками готовий сперичатися. Я не думаю, що мовне питання варто принести в жертву заради Колесніченка, Ківалова, Януковича та ще, може, кількох сотень тисяч людей. Здавати такі речі неможливо. Це – демонтаж країни. Севастополь і так має винятковий статус автономії. Яке історичне минуле Ви хочете законсервувати? Те, яке пропонує Табачник чи Чечетов? Я – категорично проти. Я за те, щоб ми розібралися чесно у нашій історії, і тоді справді можна поставити крапку і в найближчому часі не чіпати цього питання. В інших питаннях справді можна йти на м’які компроміси.

Абросимов: Как Вы считаете, подделка документов – это уголовное преступление или политическое деяние?

Володимир Яворівський: Безперечно, підробка документів – це карний злочин, передбачений у Кримінальному кодексі. І там доволі солідний термін ув’язнення.

Новоросс: Вас не мучает совесть за то, что Вы («оранжевые») сделали с Украиной за 2005-2009 годы?

Володимир Яворівський: Самим псевдонімом і маскою, яку взяв цей чоловік, все говорить само про себе. Ніякий Ви не Новоросс, а кондовий Старорос, або політичний Старовір.

Так, Майдан не витягнув Україну з болота через Ющенка. До речі, типового малороса. Але Майдан все одно залишиться колосальною історичною подією, яка довела світові, що на цій землі живе вільнолюбний і добрий народ. Я вірю, що після нашої перемоги на виборах, дух Майдану, ідеї Майдану спрацюють на всю потужність, як вони спрацювали в Грузії під керівництвом Саакашвілі.

Пантелей: Дивлюсь відеоролики з рекламою політичних партій. Ось ПР гундосить про соціальні зрушення, а я бачу, «что они гонят пургу». З 2010 підвищили на 200 гривень в місяць тарифи за ЖКГ, плюс ціни на м’ясо та сало виросли катастрофічно. Знову пішло зростання кількості голодаючих в Україні. Тому слоган ПР потрібно міняти на «Партія регіонів – партія реальних кабанів». Ви як вважаєте, Володимире?

Володимир Яворівський: Справа на в слогані, шановний Пантелею, а в трагічній ситуації, яка нависла над Україною знову. Скажу Вам так: якби у 1988, 1989, 1990, 1991 роках, коли я вів велетенські протестні мітинги в Києві, був головою оргкомітету по проведенню рухівського з’їзду, як нардеп СРСР працював у групі Сахарова і в комітеті Єльцина, всіма силами боровся за незалежність України, так от якби мені тоді хтось сказав, що через 21 рік ми матимемо таку ситуацію і такую мерзенну антиукраїнську владу, я б подумав, що мене розігрують. Але так сталося. Така влада сьогодні тримає в кулаці Україну. Є дві розв’язки. Одна – цивілізована, мирна: вибори в жовтні. Якщо опозиція переможе, Україна врятована. Якщо ж їм вдасться таки сфальшувати вибори і привласнити собі перемогу, буде національна визвольна революція. Вірю в те, що вона буде мирною і безкровною. Народ змусить їх піти геть.

dropshot934: Интересно, как вы оцениваете свою человеческую порядочность по пятибальной системе?

Володимир Яворівський: Я цього робити не буду, не виставлятиму жодних оцінок собі. Це некоректно. Оцінку мені маєте виставляти Ви. Запрошую до цієї роботи.

Хрющенко: Писатель с большой дороги. Владимир Яворивский, справка: «Украинский писатель Владимир Яворивский, известный защитник украинской самобытности и незалежности обладает талантом не только написания книг, но и написания доносов, а также отличается и незаурядными способностями в приватизации общественной собственности. О Владимире Яворивском написано и сказано много «пикантного». И о сотрудничестве с КГБ, и о разбазаривании имущества писательской организации, и о махинациях с деньгами диаспоры, предназначавшимся чернобыльцам. От одних обвинений Владимир Александрович открещивался, от других «отсуживался».

Володимир Яворівський: Дійсно, з дуже великої дороги. Написав багато романів, повістей, новел, книги публіцистики. У молодому віці удостоївся найвищої нашої літературної нагороди – Державної премії ім. Шевченка. Мій роман про Чорнобильську трагедію «Марія з полином наприкінці століття» перекладено майже на 50 мов світу. Так що дорога нормальна, не переживайте.

kenrol: Ваши первые указы на посту президента? (Если так случится.) Спасибо.

Володимир Яворівський: Над указами не думав, тому що не думав про таку посаду для себе. Але першим указом рекомендую наступному президентові Юлії Тимошенко видати указ про створення антикорупційного комітету по виявленню корупції і вищих ешелонах влади і проведення публічних судів над ними. Вважаю, що треба розпочати саме з цього.