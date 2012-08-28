Интриги выборов-2012: у кого лучше шансы и лозунги

Рейтинги электоральных симпатий, которые сегодня озвучиваются социологами, позволяют утверждать, что в будущий парламент, вне всяких сомнений, войдут четыре политические силы – Партия регионов, ВО «Батькивщина», партия «УДАР», Коммунистическая партия Украины.

Опрос, который проводился совместно исследовательской компанией «ГФК Юкрейн», социологической группой «Рейтинг», Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс» и Центром Разумкова в середине августа 2012 года показал, что за Всеукраинское объединение «Батькивщина» проголосовали бы 19,6% от общего количества респондентов и 26,2% из тех, кто собирается принять участие в выборах. Партии регионов отдали бы свои голоса соответственно 19% и 24,6%. Партия Виталия Кличко «УДАР» набирает 9,5% и 11,8%, коммунисты – 7,5% и 9,4%.

Результаты, которые обнародовал КМИС, несколько отличаются от приведенных выше, согласно ним ПР отдают 29,1% голосов избирателей. Таким образом, интригой выборов, по мнению в частности заместителя директора Агентства моделирования ситуаций Алексея Голобуцкого, является то, «кто все-таки окажется лидером гонки – Партия регионов или «Батькивщина».

Безусловные лидеры

Директор социологической службы Центра им. Разумкова Андрей Быченко считает, что «между двумя равновеликими частями электората, условно говоря, «бело-голубой» и «оранжевой», переток поклонников очень мал. Политические силы, работающие в этих секторах, ведут практически независимую борьбу».

Эксперт определил такие приоритеты борьбы за электоральные симпатии: «Первоочередная задача обеих партий - это мобилизация электората, обеспечение максимальной явки. Второй глобальный фактор, который работает, - это экономическая политика действующей власти».

Обеим партиям придется приложить максимум усилий в борьбе за электорат. Партия власти в этой ситуации находится в более выигрышном положении, так как в ее распоряжении находится госбюджет и на ее стороне админресурс.

Руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович считает, что столь высокий уровень поддержки ПР завоевала как раз благодаря начатым весной социницативам. «Эти меры, как бы там ни было, действуют, - говорит эксперт, – в данное время наблюдается тенденция увеличения рейтинга ПР, у нее сейчас неплохая реклама, которая, возможно, не привлекает новых избирателей, но мобилизует своих».

Андрей Быченко по этому поводу говорит, что «вся реклама Партии регионов строится на попытках убедить граждан Украины в наличии улучшений, которых они не почувствовали. Суть их сводится к тому, что «улучшения есть, даже если один конкретный гражданин этого не ощутил. Создается информационный фон, чтобы у человека, разочаровавшегося во власти, складывалось впечатление, что он один разочарован и не прав, тогда как все везде хорошо». По его мнению, Партия регионов откровенно понимает и даже откровенно заявляет, что «улучшения уже сегодня» люди не почувствовали. Экономическая политика разочаровывает украинцев. «Если с оппозицией все понятно – большая часть ее сторонников даже в условиях хорошей экономической политики проголосовала бы против партии власти, то и сторонники ПР в ней разочаровываются: они не будут голосовать за оппозицию, но и не смогут заставить себя голосовать за людей, ведущих экономическую политику, которая не оправдала их ожидания. Потому и включаются в игру такие козыри, как закон о языках. Ближе к выборам, думаю, будут проводиться какие-то акции по одноразовым выплатам из бюджета различным группам населения. То есть используются методы гораздо менее эффективные, чем удачная экономическая политика, но приносящие дивиденды власти», - говорит эксперт.

Эффективность ведения кампании оппозицией оценивать сложно ввиду того, что не все спланированные ею мероприятия воплощаются в реальные действия. Представители оппозиции говорят, что им чинят препятствия в организации встреч на местах, отказывают в предоставлении площадок для выступлений.

Андрей Быченко приводит провокационный, но яркий и, в общем-то, не противоречащий закону пример с плакатом, на котором изображена бабушка, которая «хату переписала на кота» из-за того, что ее «внук голосовал за Партию регионов». «Такая агитация вполне могла бы сыграть на пользу оппозиции, но она административными, силовыми методами не допускается, - говорит он. - Кампания оппозиции достаточно эффективна, но в то же время трудно судить, когда бы мог лучше сработать штаб, а где просто отсутствуют возможности донесения своих идей и взглядов до потенциального избирателя».

В любом случае оппозиции еще есть над чем потрудиться. Алексей Антипович полагает, что кампания ОО в ближайшее время будет изменена. «В связи с тем, что лозунг «Ми об’єдналися заради Батьківщини» уже донесен, понят и себя исчерпал. На большее можно рассчитывать, лишь изменив рекламную кампанию, выпуская в общество какие-то новые лозунги, новые темы, идеи. Главным мессиджем, конечно, остается противостояние власти», - считает он.

Постепенный уверенный рост демонстрирует партия «УДАР», переключая на себя внимание, надежды и голоса сторонников оппозиции. Особенно это заметно в центре и на западе страны, где ее рейтинг достигает 16-17%. А предстоящий 8 сентября бой между лидером партии Виталием Кличко и немецким боксером Мануэлем Чарром, в случае победы нашего соотечественника, может дать ему, кроме спортивных титулов, существенную прибавку и в политическом весе.

«Второе дыхание» открылось в эту кампанию у коммунистов: политическая сила, которая в 2006 году была в шаге от того, чтобы навечно сойти с политической дистанции, в 2012 году резко поднялась по шкале народных симпатий до отметки почти в 10%. Немало в этом ей помогла политика, проводимая в течение последних двух лет Партией регионов, в результате которой часть мигрирующего между КП и ПР электората снова вернулась под красные знамена. Но нельзя отказать в талантливости и вкусе проводимой коммунистами рекламной кампании. «Землю – крестьянам», «фабрики – рабочим», «страну – народу». Все как в 1917-м, и все, как оказалось, по-прежнему актуально и близко большинству населения.

Повезет – не повезет

Интригу выборов создают две партии – ВО «Свобода» и «Украина – вперед!». Обе балансируют на грани проходного барьера (4-4,5%), причем отличительной особенностью обеих эксперты называют застывшую динамику электоральных предпочтений.

«Свобода» поддерживает свой результат на нынешнем уровне с конца 2011 года. «Они не падают, но и не завоевывают новых избирателей», - говорит Алексей Антипович.

Примечательно, что на рейтинге ВО «Свобода» не сказалось даже ее активное участие в борьбе против языкового закона. Причиной тому может быть либо то, что идеологию этой политсилы в нашей стране разделяет только около 4% населения, либо то, что усилий против принятия закона было приложено недостаточно, и у украинцев возникли сомнения в серьезности «Свободы».

Партии «Украина – вперед!» тоже не удается пока изменить в лучшую сторону показатели, достигнутые в результате начатой рано и очень активно рекламной кампании.

«Партия Королевской ранней и очень массированной кампанией очень быстро и мобильно набрала свой рейтинг. Но сейчас она остановилась на достигнутой отметке в 4,5%, и столь навязчивая узнаваемость главного действующего лица партии Натальи Королевской начала давать даже обратный эффект, - говорит Алексей Антипович. - В данном случае присоединение к этой политсиле футболиста Андрея Шевченко стало очень положительным моментом. Это может способствовать привлечению на их сторону мужской части избирателей, которые болели за него на футбольных матчах, а также привлечь молодежь, колеблющуюся между симпатиями к боксеру Кличко и футболисту Шевченко. Но этого ей не хватит, без актуальных лозунгов, как в случае с Компартией, или без мер экономического воздействия, предпринимаемого ПР, должного эффекта достичь будет трудно».

Того же мнения Андрей Быченко. «За счет того, что эта партия начала рекламную кампанию раньше всех, она стала узнаваемой и получила шанс пройти в парламент. Если бы они начали вместе со всеми, думаю, их бы мало кто заметил. Трудно сказать, что в этой партии есть такого, чего нет в других. Даже если говорить о новых лицах, то партия «УДАР» - это тоже новые лица, но новые лица уже с историей каких-то политических действий, по которым их можно оценивать. То есть стратегия начинать кампанию раньше других была правильной. Рост рейтинга этой политсилы почти с нулевого уровня и до той отметки, которую она имеет сегодня, происходил именно до начала активной фазы рекламной деятельности остальных партий».

Политолог считает, что рост рейтинга «Украина – вперед!» остановился и пребывает на таком стабильном уровне после того, как начали работать на этом поле другие сильные партии. По его мнению, показатели партии Натальи Королевской хоть и высоки, как для партии, стартовавшей практически с нуля, но недостаточны для гарантированного прохождения в Верховную Раду.

Однако до выборов еще целых два месяца. Отдохнувшие и окрепшие после летних отпусков политики с новой силой включатся в процесс штурма парламентской вершины и, возможно, удивят нас новыми политтехнологическими наработками и нестандартными решениями, кардинально меняющими картину электоральных симпатий.

фото: Главред, trunov.com