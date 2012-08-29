Суд оставил Тимошенко в тюрьме: последствия для Украины

Решение Высшего специализированного суда Украины не стало неожиданностью: ВССУ счел, что кассационная жалоба защиты экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на приговоры Печерского районного и апелляционного судов Киева по "газовому делу", по которым экс-премьер признана виновной и осуждена к 7 годам лишения свободы, удовлетворению не подлежит.

"Коллегия судей пришла к выводу, что кассационная жалоба удовлетворению не подлежит", - зачитал мотивировочную часть определения судья Александр Елфимов на заседании Высшего спецсуда в среду, 29 августа.

Как сообщал Главред ранее, прокуроры просили суд оставить в силе приговор Тимошенко за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией - 7 лет лишения свободы. Адвокаты экс-премьера просили признать незаконными решения судов обеих инстанций и закрыть дело в связи с отсутствием состава преступления.

Напомним, Печерский суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009-м году. 29 декабря 2011 года Апелляционный суд оставил в силе приговор, отклонив все ходатайства защиты. Напомним также, что Тимошенко была арестована повторно по решению Шевченковского суда Киева в рамках уголовного дела, которое касается ее деятельности во главе корпорации Единые энергетические системы Украины (ЕЭСУ). Это дело сейчас рассматривает суд в Харькове.

Во вторник, 28 августа, Европейский суд по правам человека провел публичные слушания дела «Тимошенко против Украины». После публичных слушаний суд продолжит свою работу в закрытом режиме, а решение будет объявлено позже, по прогнозам адвоката Валентины Теличенко – через пару месяцев.

Юлия Тимошенко пожаловалась в Европейский суд по правам человека на нарушение статьи 3 (нечеловеческое обращение), статьи 5 (незаконный арест), статьи 18 (политические мотивы преследования) и статьи 8 (право на частную жизнь) Европейской конвенции по правам человека во время судебного рассмотрения в суде первой инстанции так называемого «газового» дела. Вчерашние слушания состоялись в Страсбурге, в суде Тимошенко представляли защитники Сергей Власенко, Валентина Теличенко и Евгения Тимошенко.

На заседании выступил и представитель Украины в Европейском суде по правам человека Назар Кульчицкий.

Защитники Тимошенко и Кульчицкий также ответили на вопросы судей ЕСПЧ. Всего в рассмотрении жалобы экс-премьера Тимошенко принимали участие 8 судей ЕСПЧ. Возглавляет же суд судья из Люксембурга Дин Шпильман, который возглавлял слушания жалобы экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко 17 апреля этого года.

Решение ВССУ и его возможные последствия "Главред" попросил прокомментировать экспертов.

«Это было совершенно предсказуемым решением, поскольку представители судебной системы неоднократно заявляли о справедливости приговора Тимошенко, - сказал в комментарии «Главреду» заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. - Как результат можно ожидать обострения противостояния: Европейский суд принимает одно решение, украинский – другое. При этом, как и прежде, европейцы не понимают и не воспринимают решений Украины. Наша же власть сегодня просто не может признать собственную ошибку, поскольку процесс уже зашёл настолько далеко, что пойти на уступки просто невозможно.

Опять же, как результат, в Европе укрепится настрой через два месяца признать выборы недемократичными, нечестными и непрозрачными и объявить если не бойкот Украине, то серьёзные санкции».

«Данное решение принято исключительно в политических целях, чтобы противостоять решению Европейского суда, который делает прямо противоположные выводы, - заявил «Главреду» директор Социологической службы «Украинский барометр», политолог Виктор Небоженко. - Украинское правосудие решило до конца отстаивать свою точку зрения, несмотря на падение международного авторитета и резкое ущемление международного статуса, как украинского правосудия, так и Президента Януковича. Судьи, принявшие данное решение, прикрылись своей компетенцией, но, по аналогии с Белоруссией, они попадут в список деятелей режима Януковича, по отношению к которым будут применяться санкции. Именно такие последствия ожидают членов этого суда.

Само это решение во время работы Европейского суда по правам человека, который рассматривает дело Тимошенко, говорит о том, что Киев бросил вызов международной системе судопроизводства».

«Это решение было совершенно прогнозируемо, и мало кто сомневался в том, что украинский суд ни при каких условиях перед выборами не выпустит из тюрьмы Юлию Тимошенко, - резюмирует директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований «Соціовимір» Сергей Таран. - Никто не питал иллюзий насчёт этого – ни в Украине, ни в Европе. Интрига сейчас не в том, что международное сообщество плохо отнесётся к этому решению, и даже не в том, какими будут санкции. После этого решения и после прогнозируемого решения Европейского суда интрига будет заключаться в том, когда эти санкции будут применяться по отношению к Украине. Когда, против кого и как будут применяться санкции – это основные вопросы».

«Однако ирония в том, - сказал эксперт в комментарии «Главреду», - что данное решение украинского суда мало на что влияет. Потому что, несмотря ни на что, и у оппозиции, и у Тимошенко по-прежнему остаётся высокий политический рейтинг. Суммарный рейтинг оппозиции сейчас выше, чем рейтинг власти. Оппозиция также остаётся активным участником политических процессов.

Ирония также в том, что своим решением украинская власть, по сути, ничего не изменила. В этом контексте любопытна недавно обнародованная информация о том, сколько у Тимошенко, помимо бесед с адвокатами, было в месяц встреч с политиками, в том числе международными. Их было четыре. Выходит, решение украинского суда не влияет на Тимошенко вообще, и она по-прежнему остаётся объектом политики.

В итоге этого решения Украине нечего бояться. Санкции, которые последуют, будут иметь чёткую адресность и будут касаться людей, причастных к репрессиям и коррупции. Это могут быть люди из окружения Президента, а также те, кто был задействован в деле против Тимошенко. Единственное, чего Украине стоит бояться, – власти, которая привела к сложившейся ныне ситуации: ведь уже сейчас мы могли бы отменить визовый режим и иметь свободное движение товаров, услуг и капитала. Это бьёт по украинцам, но это не является следствием санкций – это следствия негативной ситуации вообще, корни которой в украинской власти».