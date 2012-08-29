Жребий брошен: кто выиграл схватку за избиркомы

29 августа 2012, 16:50

ЦИК утвердила состав окружных избирательных комиссий, которые определят итоговый электоральный вес партий на подведомственной территории и огласят победителей, выступающих в индивидуальном зачете. Судя по результатам формирования комиссий, сталинская формула о приоритетности подсчета голосов над процессом волеизъявления по-прежнему не теряет актуальности.

Фортуна оказалась не слишком благосклонна к двум из шести наиболее вероятных претендентов на прохождение в Верховную Раду - «Удару» и ВО «Свободе». Согласно проведенной жеребьевке, их выдвиженцев в составе окружных избиркомов не будет. Зато удача улыбнулась двум десяткам других партий, многие из которых не отличались в последнее время активным участием в политической жизни, а некоторые пробуют свои силы на парламентских выборах впервые.

Правда, руке судьбы все же немного помогли: неожиданное стремление почти половины из зарегистрированных в стране двух сотен партий побороться за депутатские мандаты значительно уменьшило шансы на получение представительства в избиркомах лидеров электоральных симпатий, не имеющих парламентской прописки. Подобная массовость является рекордной для Украины.

Не исключено, что выборный ажиотаж спровоцирован карательными мерами Министерства юстиции, которое очистило реестр политических сил от партий, не участвовавших в избирательных гонках последние 10 лет.

Хотя большинство экспертов склонны видеть в нынешнем повальном походе на выборы обычную технологию: выдвижение хотя бы одного кандидата в мажоритарном округе позволяет политической силе претендовать на право делегировать своих представителей во все окружные избирательные комиссии. Среди таких минималистов, получивших возможность рекомендовать своих людей в счетоводы, оказались Народная экологическая партия, «Братство», «Единая семья» и совсем молодая, созданная лишь в 2010 году «Молодежь к власти», лидер которой Валентин Скрипец может похвастаться участием в выборах мэра столицы, где получил 0,01% голосов. Аж двоих кандидатов выдвинул ни разу не засветившийся на выборах с момента своего создания в 2002 году «Союз анархистов Украины».

Согласно закону, представители парламентских фракций включаются в состав  окружных избиркомов в обязательном порядке, оставшиеся 13 мест заняли выдвиженцы внепарламентских партий. «Ориентация» представителей этой чертовой дюжины станет ключевой для определения итогов выборов. Есть основания полагать, что некоторые  из них будут «считать» голоса с оглядкой на партию власти.  

В числе счастливых обладателей мест в окружных избиркомах оказалось трое выразителей русской идеи – партии «Русь единая», «Русское единство» и «Русский блок», последовательно поддерживающие лидера регионалов. Эти силы имеют наибольшую популярность на Крымском полуострове, и первые две выдвинули своих немногочисленных кандидатов по округам АРК. В условную группу провластных членов комиссий можно записать представителей Народно-трудового союза, который ведет в парламент бютовская «тушка» Валентин Зубов. А также «Единого центра» чрезвычайного министра Виктора Балоги, очаровывающего вместе с родственниками избирателей Закарпатья, и «Зеленой планеты», лидер которой Сергей Орехов руководит Государственной инспекцией по вопросам защиты прав потребителей.

Не менее важно, как распределены руководящие посты в комиссиях. Формально все партии получили паритетное представительство, однако есть нюансы. Например, выдвиженцы «Батькивщины» не получили руководящих должностей ни в одном из окружкомов 6 областей: трех базовых для «сердечных» - Волынской, Тернопольской, Черновицкой и трех южных «бело-синих» – Одесской, Николаевской, Херсонской.  И далеко не во всех регионах, где «сердечных» обделили, они могут рассчитывать на помощь союзников - членов комиссий от фракции НУ-НС. Так в 139-м округе Одесской области назначенный по квоте «оранжевых» глава комиссии оказался местным депутатом от Партии регионов. И хотя Николай Мартыненко пообещал оперативно провести замену, никто не возьмется прогнозировать, сколько еще подобных сюрпризов преподнесли входящие в разношерстный блок НУ-НС партии, рекомендовавшие людей в комиссии.

Технология заведения в избиркомы своих представителей под флагами оппонентов была успешно применена регионалами еще на местных выборах путем массовой  «приватизации» партийных ячеек «Батькивщины». На нынешних, по словам бютовца Сергея Подгорного, у делегированных фракцией членов комиссий без их ведома меняется партийная принадлежность, что влечет за собой исключение. Да и процесс «тушкования» в комиссиях может иметь не меньший успех, чем в здании под куполом.

Любопытно, что в окружкомах, где Партия регионов не имеет руководящих постов, в большинстве случаев их занимают представители симпатизирующей ей сил или союзники по парламентскому большинству. Хотя в ряде комиссий Донецкой, Запорожской и Киевской областей выдвиженцев от КПУ регионалы «подстраховывают» своими  председателями, заместителями или секретарями. Общее электоральное поле с коммунистами обязывает «бело-синих» быть начеку. А вот «народникам», выдвинувшим своих кандидатов лишь в округах, они полностью доверяют. Да и поддержкой не обделяют – комиссией 65-го округа в Житомирской области, где баллотируется Владимир Литвин, руководит  представитель Народной партии. Так же обстоят дела и в 78-м округе Запорожской области, где сражается за мандат однопартиец спикера Валерий Баранов.

Пока некоторые оппозиционные силы громко заявляют о способности провести в парламент не менее 200 депутатов, их оппоненты стараются обеспечить «правильный» осенний подсчет цыплят и делают это весьма успешно. Если оппозиционеры не смогут объединиться для защиты полученных голосов, итоги выборов могут оказаться очень далекими от озвучиваемых ими планов.

фото:wikimedia.org,  w7phone.ru

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