Единый демографический реестр избавит украинцев от очередей - эксперты

По примеру большинства европейских стран Украина намерена ввести для своих граждан биометрические паспорта. Эти документы имеют встроенный электронный чип, содержащий основную информацию о человеке. Соответствующий закон парламент страны принял еще в конце прошлого года. Технически к выдаче новых паспортов Украина полностью готова: образцы документов украинский концерн ЕДАПС создал еще в 2008 году (они были признаны экспертами одними из лучших в мире). Недоставало только общенациональной электронной базы данных, куда бы заносились сведения о гражданах, пишут "Факты".

Пробел постарались ликвидировать минувшей весной: в парламент поступил законопроект о едином государственном демографическом реестре. Предполагается, что в него попадут анкетные данные граждан, их оцифрованная подпись, а также сведения о выданных государством документах (диплом, водительские права и так далее). Летом законопроект проходил через необходимые процедуры и экспертизы, в том числе и в профильном парламентском комитете, и сейчас готовится к рассмотрению на ближайшей сессии Верховной Рады. Между тем свою оценку документу и предложенным в нем идеям также дали эксперты — социологи и демографы.

«Создание реестра не потребует значительных ресурсов, к тому же он мог бы заменить собой перепись населения»



По словам специалистов, в подобном реестре Украина нуждается давно. Ведь сейчас и государство, и эксперты имеют весьма приблизительную информацию о населении нашей страны. Это усложняет не только планирование макроэкономических показателей и различных социальных программ, но и контроль за миграцией, в том числе и нелегальной — одной из главных проблем, с которой сталкиваются сейчас страны Европы.



"Стоит отметить, что попытка ввести единый централизованный демографический реестр граждан предпринималась еще в 1994 году, однако завершилась неудачей, — рассказывает Александр Гладун, заведующий кафедрой демографического моделирования и прогнозирования Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи. — И по сей день информация, которая находится в различных реестрах министерств, ведомств и других органов власти, распылена и не систематизирована. Если же реестры объединить в одну базу данных, как предлагают инициаторы законопроекта, то работать с ними будет гораздо проще".



"С точки зрения социолога я могу только приветствовать такую инициативу, тем более что ее внедрение в жизнь не потребует значительных ресурсов, — говорит Александр Вишняк, доктор социологических наук, директор компании «Юкрейниан социолоджи сервис». — Подобный реестр, если он будет обновляться регулярно, мог бы заменить перепись населения. Ведь нам, социологам, сейчас довольно сложно работать, так как последние детальные демографические данные о населении относятся еще к 2001 году и давно устарели".



Эксперты отмечают, что внедрение реестра позволит оставить в прошлом массу справок, походы за которыми для многих граждан сейчас нередко превращаются в «хождение по мукам».



"У людей отпадает необходимость ходить по кабинетам чиновников, чтобы получить банальную справку, выписку, — считает Александр Вишняк. — Ведь государственные органы будут иметь доступ к реестру (каждое ведомство получит свою степень доступа. — Ред.) и при необходимости сами перепроверят нужную информацию"



С появлением реестра гораздо сложнее станет проворачивать и различные махинации с документами: любую информацию можно будет легко перепроверить, так как в базу, кроме подписи, внесут и фотографию человека.

"К положительным сторонам реестра можно определенно отнести и то, что уменьшится количество липовых льготников, так как законопроект предполагает ужесточение контроля за подделкой разного рода документов, в частности, тех, что касаются оформления субсидий, пенсий", — подчеркивает Александр Вишняк.

«Сегодня вся Европа пользуется подобными реестрами, а также биометрическими паспортами»



Как отмечает заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений народный депутат Виктор Таран, без принятия закона о реестре и введении биометрических паспортов украинцам нечего даже мечтать о безвизовых поездках в Европу.



"Все существующие сейчас реестры лишь создают хаос, — говорит парламентарий. — Поэтому законопроект о едином реестре — это очень правильный и своевременный документ. Сегодня вся Европа пользуется подобными реестрами, а также биометрическими паспортами. После терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне западный мир ощутил, насколько несовершенны в плане защиты от подделки документы, которые удостоверяют личность. Поэтому сейчас в мире этому вопросу уделяют особое внимание, и в данном контексте принятие законопроекта будет значительным шагом в продвижении Украины в Европу. Очевидно, что без мер, предложенных авторами законопроекта, нам не видать безвизового режима с Евросоюзом".



По мнению народного депутата (представляющего, к слову, одну из фракций оппозиции), законопроект обязаны поддержать все парламентские политические силы, несмотря на то, что его автором является Василий Грицак, входящий в одну из фракций большинства.



"Наш комитет, хотя в него входят представители различных фракций, как провластных, так и оппозиционных, расценил законопроект как позитивный, — сказал Виктор Таран. — На мой взгляд, это говорит о том, что у народных депутатов возобладала мысль о месте Украины в мире, ее интересах, имидже, безопасности граждан. Не скрою, парламенту был предложен и альтернативный законопроект, в котором вместо паспорта (биометрического. — Авт.) предлагалось ввести карточку-удостоверение личности гражданина Украины. Но он разрушал всю систему".