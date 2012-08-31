Луценко с комфортом доставили в колонию: все подробности

Ранним утром 31 августа бывшего главу МВД Юрия Луценко на иномарке повышенного комфорта доставили в Менскую колонию.
Экс-главу МВД Юрия Луценко этапировали из Лукьяновского СИЗО в Менскую исправительную колонию в Черниговской области.
Об этом сообщили в Государственной пенитенциарной службе.
Экс-министра вывезли в микроавтобусе Ford Jayco повышенного комфорта в сопровождении милицейского конвоя.
«Луценко сегодня утром, около 7.10, вывезли из следственного изолятора в Менскую колонию», - заявил помощник главы Государственной пенитенциарной службы Игорь Андрушко.
ВИДЕО этапирования Луценко смотрите здесь
Замглавы Пенитенциарной службы также заявил, что относительно этапирования экс-министра 31 августа будут даны комментарии главы Пенитенциарной службы, во избежание каких-либо инсинуаций.
В то же время, как заявили однопартийцы бывшего министра, перед отправлением по этапу он не успел попрощаться со своей женой Ириной.
По информации пресс-службы пенитенциарного ведомства, Юрий Луценко в пятницу собственноручно подал заявление на имя руководства СИЗО, в котором сообщил, что «…претензий к администрации СИЗО, медчасти и персоналу не имею. В ходе выезда к месту отбывания наказания нарушений не вижу».
Опубликованы фото камеры, в которой будет сидеть Луценко
Накануне помощник председателя Государственной пенитенциарной службы сообщил, в каких условиях будет содержаться экс-министр. По его словам, Луценко поместят в блочное помещение с тремя-четырьмя другими специально подобранными заключенными. Позже тюремщики опубликовали видеоэкскурсию по колонии, где будет сидеть Луценко.
Тогда он заявил, что этапирование состоится в конце текущей недели или в начале следующей.
Напомним, 7 февраля Печерский районный суд Киева признал Юрия Луценко виновным в совершении ряда должностных преступлений и приговорил его к 4 годам лишения свободы.
Какие сокамерники ждут Луценко в колонии
Кроме того, 17 августа 2012 года Печерский райсуд признал экс-министра также виновным в халатности при продлении оперативно-розыскных мероприятий в отношении водителя бывшего замглавы СБУ Владимира Сацюка Валентина Давиденко и приговорил к 2 годам ограничения свободы.
После вынесения второго приговора прокурор Виктор Клименко заявил, что оснований для дальнейшего содержания Юрия Луценко в следственном изоляторе больше нет, и вскоре экс-министр будет переведен в колонию.
Луценко на зоне ждут отдельная кухня и специально подобранные сокамерники
Также напомним, что Луценко задержали 26 декабря 2010 года, и с тех пор он находится в Киевском СИЗО.
Ранее защита Луценко обжаловала арест экс-министра в Европейском суде по правам человека. Согласно решению Европейского суда от 3 июля, арест экс-главы МВД нарушает права человека.
Суд обязал Украину выплатить Луценко 15 тысяч евро компенсации морального ущерба.
Менская исправительная колония Черниговской области – единственное учреждение в Украине, в котором отбывают уголовное наказание бывшие работники суда и правоохранительных органов.
Камера, в которой будет отбывать наказание Юрий Луценко
К этой категории лиц относятся бывшие работники органов суда, прокуратуры, внутренних дел, службы безопасности, военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины, таможенных органов, органов охраны государственной границы, органов государственной налоговой службы, органов и учреждений исполнения наказаний, следственных изоляторов, органов государственной контрольно-ревизионной службы, рыбоохраны, государственной лесной охраны, других органов, которые осуществляют правоохранительные функции.
фото: nso.org.ua, unn.com.ua
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