Азаров рассказал в школе о драках, FEMEN и бездуховности

В пятницу, 31 августа, премьер-министр Украины Николай Азаров посетил киевскую специализированную школу №16, осмотрел классы, спортзал и столовую, пообщался с педагогами и родительским комитетом и подарил школьной библиотеке книги.

В беседе с учителями и родителями глава правительства призвал больше внимания уделять внеклассному обучению и поощрять детей посещать кружки и спортивные секции, так как современные дети ведут малоподвижный образ жизни. Николай Азаров привел в пример свое поколение: «Мы в детстве бегали по улицам, участвовали в боях, драках. Это, конечно, не очень хорошо, но я рос крепким, не болел».

Премьер сообщил, что поручил Министерству образования и науки, молодежи и спорта повысить уровень физической подготовки в школах.

Коснулся высокий гость и темы духовности. По его словам, причина трагедии Оксаны Макар и вандализма FEMENисток на Майдане Незалежности одна – бездуховность и вседозволенность.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, активистки FEMEN спилили поклонный крест в центре Киева.

«Мы столкнулись с тем, что молодые девушки спилили крест. Откуда это идет? Из той проблемы, о которой вы сказали. Из бездуховности, вседозволенности», – заявил Азаров, отвечая на вопрос о влиянии правительства на духовное воспитание детей. «То, что произошло в Николаеве, – оттуда же», – отметил премьер. Для решения этой проблемы, по словам Азарова, родителям необходимо заниматься воспитанием детей.

Премьер-министр также заявил, что правительство рассмотрит возможность внедренияв школах централизованного медосмотра и внесет изменения в учебные программы с целью «найти баланс между огромным объемом знаний и физическими возможностями детей».

Как писал «Главред», в Николаеве ученик одного из лицеев напомнил премьер-министру о его обещании покончить со школьными туалетами на улице. В столичной школе таких вопросов Николаю Яновичу не задавали…