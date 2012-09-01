День знаний в Украине: цветы, улыбки и наставления

В Украине сегодня, 1 сентября, традиционно отмечается День знаний.

Государственным праздником эта дата стала 1 сентября 1984 года, согласно Указу Верховного Совета СССР.

Особенностями этого дня являются торжественные линейки в школах, посвященные началу учебного года и первый звонок.

В высших учебных заведениях особенностью 1 сентября является День первокурсника - посвящение абитуриентов в студенты и выдача им студенческого билета.

У Табачника намерены узаконить «поборы» в школах

Сегодня впервые сядут за школьные парты около 430 тысяч первоклассников.

Для школьников проведут первый праздничный урок, после которого решатся организационные вопросы – выдача учебников и распределение мест за партами.

Обычно на этом первый учебный день заканчивается.

Новый учебный год: главные новации и сюрпризы

Накануне Дня знаний всех учащихся поздравил глава Министерства образования Дмитрий Табачник.

«День знаний – не только старт очередного этапа образовательного процесса, не просто общегосударственный, общенациональный праздник, этот праздник – глубоко семейный и объединяющий. Ведь дети в этот день сядут за одни парты, у них будут одни учителя и политические страсти взрослых останутся далеко за пределами учебного заведения», - говорится в поздравлении министра.

«С особым теплом обращаюсь к первоклассникам и первокурсникам. Помните, все барьеры преодолеваются силой знаний. Могучая, процветающая держава начинается со школьных классов, с университетских аудиторий, со спортивных залов, библиотек и лабораторий. Именно ваше стремление к обучению и познанию, творческому мышлению и самореализации является залогом достойного будущего», - отметил Табачник.

Янукович поздравил Украину с Днем знаний

Ранее министр заверил, что начальная школа в Украине готова работать по новым стандартам. По словам Табачника, все необходимые учебники – 4,5 миллиона штук – напечатаны и доставлены в школы в полном объеме.

С 2012 года начинают действовать новые учебные стандарты для начальной школы: начиная с первого класса все школьники будут изучать иностранный язык, а со второго – основы информатики.

Еще одной новацией начальной школы будет введение для учеников во время каждого урока по любому предмету двух пауз для зарядки. Кроме того, увеличено количество часов для физической культуры – до 3-х в неделю.

Ценные знания: сколько стоит собрать ребенка в школу

Нововведения коснулись и средней школы – для 5-классников в обязательном порядке вводится изучение второго иностранного языка.

Также для учеников старших классов будет введено преподавание некоторых предметов на иностранных языках – по желанию учащихся.

Фото: УНИАН

Новости по теме:

Сегодня в Украине - День знаний

Янукович поздравил Украину с Днем знаний

Арестован директор киевской гимназии восточных языков

Студентов заставляют платить дань, чтобы получить общежитие

В Николаеве школьник напомнил Азарову о туалетах