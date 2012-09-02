От субботы до субботы. Тимошенко осталась за решеткой, а Тейшейра хлопнул дверью

Украина вступает в осень с тревожными ожиданиями, которые попытался развеять Николай Азаров. Премьеру приходится применять всю свою убедительность, чтобы доказать согражданам, что дефолт нашей стране не угрожает, как и повторение кризиса 2008-2009 годов. Способность власти удержать ситуацию под контролем до парламентских выборов большинство аналитиков признает, но прогнозировать ситуацию в конце года многие из них не берутся. Об ускорении темпов инфляции, засушенной усилиями правительства, сегодня не говорит только ленивый. Ушедший в предвыборный отпуск вице-премьер Сергей Тигипко тем временем советует оппозиции помолчать и выражает глубокое удовлетворение результатами поглощения «Сильной Украины» Партией регионов.

Противники власти отмалчиваться не собираются, но и особой активности не проявляют. Лидер ВО «Свобода» Олег Тягныбок отметил, что только его партия и «Батькивщина» являются настоящей оппозицией. Интересно, что альянс с командой Яценюка – Турчинова Олег Ярославович называет «пактом о ненападении», то есть документом, по определению, временным. В «УДАРе», лидер которого сосредоточился на подготовке к боксерскому поединку, предпочитают уровень своей оппозиционности не комментировать.

Отмалчиваются и в «Украине – вперед», сосредоточившейся на освещении вояжей «сладкой парочки» Наталья Королевская – Андрей Шевченко по стране. Известный футболист, как и полагается галантному кавалеру, пожертвовал на партийный проект Натальи Юрьевны внушительную сумму (не найдя, очевидно, средствам лучшего применения).

Тем временем один из основных спикеров «Батькивщины» Николай Томенко продолжает настаивать на своем увольнении с поста вице-спикера и обещает начало процедуры импичмента президента в парламенте седьмого созыва. Пока же более вероятной, чем импичмент или анонсированная Александром Турчиновым люстрация, выглядит отмена депутатской неприкосновенности, перспективу осуществления которой законной признал Конституционный Суд.

Спикер парламента Владимир Литвин, пустивший корни на родной Новоград-Волынщине, прогнозирует заметную политизацию в работе законодателей после восстановления работы Верховной Рады в пленарном режиме. Он полагает, что влияние оппозиции в будущем парламентском созыве упадет, при этом предпочитая не распространяться о собственных перспективах.

Достаточно очевидным и нерадостным сегодня выглядит будущее Юлии Тимошенко: Высший специализированный суд отклонил кассацию ее адвокатов по «газовому» делу, что означает продолжение ее пребывания за решеткой. Заслушивание жалобы защитников Юлии Владимировны в Европейском Суде по правам человека принесло ей, скорее, моральное удовлетворение, чем очевидную пользу. Хотя бы по той причине, что вердикта ЕСПЧ еще нужно дождаться. Экс-министр внутренних дел и яркий оппозиционер Юрий Луценко в последний день лета был перевезен из Лукьяновского СИЗО в Менскую колонию. Его переезд сопровождался информацией Государственной пенитенциарной службы, создающей впечатление, будто полевой командир Майдана переехал на какой-то курорт, по чьей-то прихоти строго охраняемый.

В более теплые края отправился работать и 4 года представлявший в Украине Европейскую Комиссию Жозе Мануэль Пинту Тейшейра. Напоследок европейский дипломат выдал целую серию интервью, в которых дал нелицеприятные оценки как украинскому руководству, так и перспективам евроинтеграции нашей страны.