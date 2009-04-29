КС не разрешил распускать парламент

Как известно, еще вчера Конституционный суд принял решение по официальному толкованию Конституции Украины в части полномочий коалиции по формированию правительства. Если говорить простыми словами, то КС определился, должна ли была коалиция БЮТ, НУНС и Блока Литвина, созданная в декабре прошлого года, подать Президенту кандидатуру нового премьер-министра. Официально это решение увидит свет только завтра утром, но, как ведется, оно уже известно как президентской стороне, так и коалициантам. Причем, судя по сводкам из стана коалиции, вердикт КС будет выгодным именно ей – он не даст возможности Виктору Ющенко распустить Верховную Раду, по крайней мере на этом основании. Как рассказывают информированные источники «Главреда», решение суда выписано так, что оно не дает однозначного ответа на вопрос Президента, но обязательства вновь созданной коалиции в императивном порядке подавать главе государства кандидатуру премьер-министра оно точно не содержит. Напомним, что еще 13 февраля 2008 года Виктор Ющенко направил в Конституционный суд представление относительно конституционной необходимости представления новой коалицией кандидатуры нового премьер-министра. Президентская сторона ссылалась на то, что формировать правительство – исключительное право коалиции, поэтому логично, что когда образуется новое парламентское большинство, то нужно создавать и новое правительство. Такого прямого обязательства Конституция не содержит, поэтому в своем представлении Президент просил провести системный анализ целого ряда статей Конституции, иными словами – вынести решение, опираясь на «дух Основного Закона». По мнению бывших судей Конституционного суда, опрошенных «Главредом», если Конституция не содержит прямого обязательства новой коалиции подавать кандидатуру премьера Президенту, то и в результате «системного анализа» такое положение в ней не появится. Ведь в Конституции четко написано, что в обязательном порядке кандидатуру премьера Президенту подает только коалиция, сформированная после проведения парламентских выборов. Многие юристы отмечали и другой аспект этой проблемы. Если бы КС вдруг обязал коалицию подать Президенту кандидатуру премьера, то что тогда делать с действующим главой правительства Юлией Тимошенко? Ведь в числе оснований для отставки премьера, выписанных в Конституции и законе о Кабмине, нет образования в парламенте новой коалиции. Иными словами, как парламент должен был назначать нового премьера, в то время как старый еще не уволен? Ведь сама коалиция голосовать за увольнение своего же премьера не имела никакого желания. В результате Конституционный суд, как и неоднократно перед этим, решил не вмешиваться в политическую борьбу и принял половинчатое решение, по которому подавать Президенту кандидатуру премьера фактически признавалось правом, а не обязанностью новой коалиции. Оно как бы дало возможность всем заинтересованным сторонам сохранить статус-кво. Но это половинчатое решение нанесло серьезный удар по позициям Президента: оно выбило из его рук едва ли не главный козырь, которым глава государства пользовался в последнее время, – угрозы распустить Верховную Раду. Как признавался Виктор Ющенко во время недавней большой пресс-конференции, других оснований для назначения досрочных парламентских выборов он на данный момент не имеет. «Разъяснение Конституционного суда станет правовой основой для принятия последующих шагов урегулирования ситуации в парламенте», – заявлял Президент. Разобравшись с одним проигрышным для Президента делом, сегодня КС принялся за другой вопрос, поставленный перед ним главой государства, – о дате президентских выборов. 1 апреля нынешнего года парламентарии назначили дату выборов главы государства на 25 октября. Логика парламентского решения заключалась в том, что Виктора Ющенко избирали по действующей на тот момент норме Конституции, которая предусматривала, что очередные президентские выборы проходят в последнее воскресенье октября пятого года его полномочий. Действующая же с 2006 года норма Конституции, которая не привязывает дату выборов к конкретному календарному месяцу, должна действовать уже для следующего избранного главы государства. Конечно, это решение не устроило Виктора Ющенко, который надеялся занимать свою должность по меньшей мере до 17 января 2010 года, когда, по его версии, должен был состояться первый тур следующих президентских выборов. Чтобы доказать свою правоту, сторона Президента еще 8 апреля направила в КС представление с просьбой признать парламентское постановление о назначении выборов на 25 октября неконституционным. Чтобы успеть получить решение КС до 27 июня, дня официального старта избирательной кампании, Президент придал своему обращению статус неотложного. После этого представители Банковой не раз заявляли о своей уверенности в том, что КС признает 25 октября «неконституционной» датой. Опрошенные «Главредом» бывшие судьи КС отметили, что это дело крайне неоднозначно, и утверждать, что решение суда будет в пользу Президента, нельзя. Во-первых, следует обратить внимание на то, как легко Президент согласился на проведение одновременных досрочных парламентских и президентских выборов. По мнению собеседников «Главреда», это может быть связано с тем, что на Банковой не уверены в прочности своей юридической позиции по этому делу. Во-вторых, в мировой практике не принято продолжать полномочия действующих президентов и парламентов их собственными решениями. А у нас как раз и складывается ситуация, что на момент избрания Виктора Ющенко действовала статья Конституции о выборах в октябре пятого года полномочий, а не в последний месяц пятого года президентства. Следует вспомнить о том, что в декабре 2003 года КС уже принимал решение по схожему вопросу. Тогда в ответ на предложение конституционно продлить полномочия действующего на то время парламента на год – с 4 до 5 лет – КС ответил так: «Приняв указанные изменения к Конституции Украины, Верховная Рада, избранная в 2002 году на четыре года, таким образом продлила бы свои полномочия, что, считает Конституционный суд Украины, создает прецедент, который в дальнейшем может привести к утрате парламентом Украины признаков его как избирательного представительского органа». Нынешняя ситуация, конечно, не тождественна той, однако не исключено, что для ее решения КС использует такой же подход, а значит – оставит «октябрьскую» дату выборов неизменной. Другой аспект вопроса – сроки, в которые КС может решить эту проблему. Решение по поводу обращения Президента относительно обязанности новой коалиции подавать главе государства кандидатуру нового премьера – тоже, кстати, неотложного, – суд выносил аж 76 дней. Представление по неконституционности постановления о назначении выборов на 25 октября поступило в суд 8 апреля, а рассмотрение дела по сути началось 29 апреля. Если допустить, что этот вопрос будет решаться так же «быстро», как и предыдущее неотложное представление Президента, то дать ответ на вопрос Ющенко до старта избирательной кампании КС может и не успеть. А, как объяснили «Главреду» бывшие судьи КС, дабы не создавать правовую коллизию, толкователи Конституции, не успев дать разъяснения до 27 июня, отменять выборы уже не станут – дело просто прекратят в связи с началом избирательного процесса. Поэтому, как видим, и на этом фронте у Президента поводов для оптимизма мало. Ведь при желании Партии регионов и БЮТ не составит труда создать условия, чтобы КС немного «потянул» с вынесением решения по дате выборов. Если коалицию ПРиБЮТ так и не создадут, к чему сейчас все и идет, то можно не сомневаться, что две эти политические силы сумеют отстоять дату 25 октября.