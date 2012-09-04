Кандидаты на вылет: кто пострадает от «чистки» списков

До 16 октября партии имеют право внести коррективы в свои списки, равно как и сами кандидаты могут добровольно сойти с предвыборной дистанции. Штабной босс «Батькивщины» Александр Турчинов уже успел простимулировать своих соратников угрозой вычеркнуть из списка недостаточно активно работающих на победу оппозиции. Как известно, свой съезд «сердечные» не закрыли. Впрочем, изменений в проходной части партийного реестра ожидать не стоит. Слишком долго и тщательно над ним работали на Туровской, да и отдельные сомнительные фигуры руководство отстаивает не в меру рьяно. А вот показательная чистка «хвоста» вполне возможна. Ряд нынешних депутатов, оказавшихся на бесперспективных местах, в оставшиеся до выборов два месяца еще могут заявить о себе громкими демаршами, как в парламенте, так и за его пределами. Как показывает практика, желающие вынести сор из избы среди национал-демократов отыскиваются с завидной регулярностью. Проводимые в их лагере генеральные «уборки» уже давно перешли в разряд политической мыльной оперы.

Гораздо интереснее выглядит заявленное оппозиционерами намерение провести в конце сентября замеры популярности своих кандидатов в мажоритарных округах и поддержать самого рейтингового из них. По крайней мере, по Киеву и области в «Батькивщине» согласились провести праймериз, настойчиво предлагавшиеся Виталием Кличко. Столичный регион для поиска компромисса с союзником выбран не случайно. Именно здесь конкурс на одно депутатское место самый высокий – в некоторых округах соревнуются почти полсотни кандидатов. И хотя Киев традиционно не симпатизирует регионалам, междоусобная война оппозиционеров с большой долей вероятности может привести по итогам выборов к смене политической окраски в этом ключевом для всех сил регионе. Проигрыш в столице может стать для оппозиции фатальным.

Впрочем, причина неожиданной готовности руководства «сердечных» публично вести диалог с признанным ими абсолютно недоговороспособным лидером «ударников», возможно, в ином – в столичном регионе «Батькивщина» выдвинула откровенно слабых кандидатов. Правда, так же, как и «УДАР». За месяц агитационной кампании некоторых выдвиженцев от оппонентов власти избиратели Киева и области даже не заметили. Самые жесткие бои развернутся между оппозиционерами в западных и центральных областях. Есть большие сомнения, что партбоссы смогут уговорить там своих соратников отказаться от баллотирования. Возврат кандидату вложенных в кампанию собственных средств никто не обещает, да и каких-либо преференций за снятие своей кандидатуры тоже.

Заявленные праймериз станут многоуровневым тестом: для лидеров политсил – на умение находить общий язык, для кандидатов – на лояльность руководству, для социологических служб – на верность профессии. Вероятность успешного его прохождения невысока. Что совершенно не исключает массовых громких призывов политических сил и отдельных кандидатов к своим оппонентам уступить дорогу сильнейшему ради общей победы оппозиции, как и последующих обвинений не сошедших с дистанции в игре на стороне Банковой.

Тем не менее, добровольцы-отказники все же будут. В некоторых округах желание попасть в парламент среди жителей достигло практически масштабов эпидемии. В соревнование за один мандат двинулись рабочими коллективами и даже семьями. И вполне логично, если незадолго до финиша на семейном совете или за чашкой чая в рабочий перерыв записавшиеся в кандидаты «за компанию» решат не путаться под ногами у главы семьи или босса. Массовый поход на выборы политических партий уже принес плоды инициаторам технологии в виде далекого от паритета состава окружкомов, на очереди взятие под контроль участковых избиркомов, куда имеют право выдвигать своих представителей кандидатствующие в данном округе.

Одним из плюсов действующего закона о выборах, который неизменно записывают себе в актив голосовавшие за него оппозиционеры, является невозможность снять кандидата в депутаты с регистрации по надуманным причинам, к примеру, за подкуп избирателей, членов комиссий или нарушения при ведении агитации. За подобные проделки потенциальному депутату в худшем случае грозит лишь вынесение предупреждения. Давид Жвания имеет шансы получить его в числе первых - Одесский Апелляционный админсуд признал его виновным в подкупе избирателей Одесской области. Правда, другой стороной узаконенной неприкосновенности претендентов на мандат стало использование всех вышеперечисленных методов борьбы за избирателя в промышленных масштабах.

К тому же кандидатская «броня» на поверку оказалась не такой уж крепкой. При необходимости стремящегося в парламент могут тщательно проверить на предмет истинности украинского гражданства или пятилетнего срока проживания на территории страны. Прецедент с Владимиром Сацюком стал весьма показательным. Кроме того, в распоряжении действующей власти разветвленная сеть судебных инстанций, оперативность работы которых порой впечатляет. Вступление в силу приговора суда автоматически вычеркивает кандидата из списка участников предвыборной гонки.

Потери в рекордно многочисленной армии сражающихся за депутатские мандаты неизбежны, но их количество, равно как и качество оставшихся, будут определять ключевые участники выборов. Неспособность оппозиционеров принести в жертву более слабых бойцов ради одной на всех победы может оказаться не менее роковой, чем энергичный снайперский огонь по их позициям со стороны оппонентов.

фото: Главред, pravo-kiev.com