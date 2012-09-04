Как Рада вернулась из отпуска: свист и 20 минут работы

Депутаты вернулись с каникул, но поработали в первый день совсем недолго.
Во вторник, 4 сентября, начала свою работу последняя, 11-я сессия, Верховной Рады VI созыва. Открыл ее спикер парламента Владимир Литвин.
На открытие не приехал Президент Виктор Янукович, однако присутствовали премьер Николай Азаров, министры его Кабмина, а также представители СБУ и НБУ. Премьер даже произнес речь, в которой заявил, что Рада должна принять «сбалансированный, абсолютно реалистичный» госбюджет на 2013 год.
Не успел спикер заявить о выходе из фракции «БЮТ-Батьківщина» нардепа Бориса Шиянова, как Литвин предложил, чтобы 4 и 5 сентября нардепы поработали в комитетах и фракциях, а 6 сентября уже провели новое пленарное заседание. Поводом для такого решения стали не до конца согласованные вопросы, которые должны быть в повестке дня сессии. В итоге после возвращения из отпуска депутаты проработали примерно 20 минут.
В то же время, оппозиция развернула на трибуне ВР плакат с изображением Юлии Тимошенко, а выступление Николая Азарова встретила свистом и криками "Ганьба".
"Главред" предлагает читателям фоторепортаж о том, как депутаты вернулись с каникул.
Новости по теме:
Рада немного поработала и закрыла заседание
Азаров рассказал, каким будет бюджет-2013
Сегодня Янукович в Раду не приедет
Рада открыла последнюю сессию 6-го созыва