Открытие Рады: бегающий Москаль и запрет на "больные" вопросы

Открыл сессию все тот же председатель Верховной Рады Владимир Литвин, который под занавес минувшей сессии пугал общественность своим возможным скоропостижным уходом в отставку.

Из праздничных атрибутов начала нового парламентского сезона был только хор им. Веревки. Костюмы и исполнение были, как всегда, на высоте. Больше ни в чем праздничная атмосфера не чувствовалась.

Президент к депутатам не приехал. Видимо, наученный опытом открытия предыдущей сессии, когда оппозиция все его выступление сопровождала криками «ганьба» и размахивала полотнищем с изображением своей заключенной предводительницы, Виктор Янукович перепоручил сию почетную миссию своему верному премьер-министру Николаю Азарову. Николай Янович, как суперответственный школьник-хорошист, выполнил поставленную перед ним задачу и доложил парламенту о том, как много правительством уже сделано, не забыв добавить, что будет сделано еще больше.

«Сейчас экономическая ситуация в Украине стабильная благодаря тому, что мы своевременно и слаженно принимали решения, необходимые, чтобы минимизировать риски и стимулировать экономический рост», - пролил он свет на причины процветания Украины. И тут же Николай Янович, ас ораторского искусства, применил главный риторический прием - сработал на контрасте, упомянув о черной туче, надвигающейся на экономику Еврозоны, от которой он и его команда оберегает вверенный им украинский народ. «В этой ситуации мы обязаны крайне ответственно и взвешенно принимать решения, которые обеспечат устойчивое развитие нашей экономики». Решения, озвученные премьером, стары, как мир – углубление инвестиционного климата, освобождение бизнеса от регуляторного давления и уменьшение фискальной нагрузки, реализации программы импортозамещения, энергетической независимости. Благими намерениями, как говорится…

Но не только о глобальном печется наше правительство, каждый отдельный гражданин, его уровень жизни и платежеспособность – тоже предмет заботы властей. «Повышение пенсий, совершенствование адресности и уровня социальной защиты, выплата компенсаций, обесцененных сбережений бывшего Сбербанка СССР, помощь в решении жилищной проблемы, обеспечение справедливых цен на лекарства и многое другое», - вот те направления, в которых уже работает и продолжит работать украинская власть.

Как Рада вернулась из отпуска: фоторепортаж "Главреда"

Особенно впечатляет пункт о «компенсации обесцененных вкладов СССР» в условиях, когда и обесцененную «юлино-витину» тысячу получила далеко не половина вкладчиков этого безвременно павшего советского финансового учреждения. По всему видно, наш премьер либо речи свои не просматривает перед выступлением, либо уверен, что никто уже давно не вслушивается во все эти доклады о том, «как космические корабли бороздят просторы нашей родины».

По-боевому отчитавшись перед парламентом, премьер поспешно удалился, а за ним, как цыплята за наседкой, посеменили из сессионного зала и все члены Кабмина.

Спикер, поблагодарив премьера за доклад, обратился к коллегам с напутственным словом и очертил первоочередную задачу Верховной Рады. Заключается она, в видении спикера, в том, чтобы «сохранить парламент в состоянии рабочего диалога». «Для нас крайне важно не допустить конфликтов, на которые мы с вами мастера, и не скатиться до голого популизма, что скажется негативно на стране», - напомнил Владимир Литвин и перешел к сухой статистике.

Из приведенных спикером сведений следует, что на сегодняшний день Верховная Рада VI созыва приняла 369 законов и рассмотрела 751 постановление. Он отметил, что, несмотря на хорошие количественные показатели, имеется «проблема в том, как работают эти законы».

Порядок дня на текущую сессию тоже обещает быть насыщенным. Правда, из включенных на согласительном совете в проект повестки дня почти 900 законопроектов к утру первого дня сессии осталось всего 752, из них 151 подготовлен к рассмотрению в первом и втором чтении, 581 вопрос нужно проработать в комитетах и ​​вынести на рассмотрение в парламенте.

Сообщил спикер и о том, что законодательная нагрузка на комитеты Верховной Рады не одинакова. По нагрузке первое место занимает Комитет по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики - 172 вопрос. На втором месте Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности - 83 вопроса, на Комитете по вопросам экономической политики - 68 вопросов. Но бывает и что пять Комитетов рассматривают меньше 10 вопросов. Кстати, степень загруженности комитетов, по мнению Литвина, говорит о расстановке приоритетов в украинском обществе.

Закончив с приветствиями и напутствиями, спикер объявил о том, что в зале зарегистрировано 370 народных депутатов, 80 задержались с выходом из отпуска или просто опаздывали на работу. Затем председательствующий, как бы между прочим, без пояснений, сообщил о сложении с себя депутатских полномочий бютовцем Борисом Шияновым. Коллеги никак на это не отреагировали, отряд, как говорится, не заметил потери бойца.

Не отреагировали нардепы и на следующий мессидж от спикера, но уже по другой причине – сработал фактор неожиданности. После его рассуждений о том, что повестка дня сессии нуждается в более тщательной доработке, поскольку «фракции, очевидно, в первую очередь, из политических соображений, из соображений состояния экономики страны и реальных возможностей государства, предложили не включать в повестку дня ряд законопроектов, которые носят или конфронтационный характер, либо имеют исключительно популистский характер» спикер закрыл заседание и отправил всех парламентариев работать в комитетах.

На табло времени в Раде в этот момент светились цифры 10.18.35.

Большинство из депутатов не поняли, что произошло. На их столах лежали листочки с повесткой дня на 4-е сентября 2012 года, в ней – 27 законов к рассмотрению.

Из «оппозиционных» дверей, ведущих из сессионного зала в фойе, стали появляться депутаты с откровенным недоумением на лицах. Геннадий Москаль на вопрос журналистов, «что случилось», передернул плечами. «Откуда я знаю, что случилось, - огрызнулся он и стал бесцельно бегать по фойе, как лев по клетке. - Зачем, спрашивается, собирали», - ворчал он на ходу.

Бютовец Михаил Волынец вышел из зала и остановился у окна с растерянной улыбкой. «Зачем они это сделали?» - спрашивал он у кого-то. Андрей Павловский просто смеялся в ответ на вопрос, «что произошло», и шутил: «Наработались уже».

Планы на законотворчество

На сегодняшний день уже достоверно известно, что очень чувствительные вопросы – такие, как Трудовой и Жилищный кодексы, законопроект «О рынке земель», в повестку дня не включались. Их депутаты VI созыва передают по наследству тем, кто придет после них. Александр Ефремов, лидер фракции ПР, сказал на брифинге после согласительного совета: «Не будут рассматриваться Трудовой, Жилищный кодексы и целый ряд сопутствующих законов. Приостановлено пока движение по рынку земли, необходимо проработать этот вопрос со специалистами и экспертами. Государству надо будет определиться (относительно рынка земли. – «Главред»), какое направление мы выберем: одно – ограничивает площадь, приобретаемую в одни руки гражданами страны, второе предоставляет возможность приобретать агрохолдингам большие наделы для крупного сельхозтоваропроизводства. Но решать – уже следующему парламенту».

Глава Комитета по вопросам строительства и ЖКХ Владимир Рыбак подтвердил «Главреду», что Жилищный кодекс на рассмотрение выноситься не будет, поскольку проголосованный до выборов он будет отвечать политическим требованиям, а не потребностям отрасли.

Затрагивать болезненные темы в преддверии таких серьезных испытаний, как выборы, очень рискованно, можно обозлить избирателя. Принять эти законы так, как принимались, скажем, УПК или Закон о языковой политике, – значит дразнить гусей, которых собираешься вскорости ощипать.

Тактика, избранная парламентариями в данных условиях, отличается логичностью и предсказуемостью. Вместо «болевых» законопроектов вниманию избирателя предлагаются весьма нужные и жизненные.

«У нас подготовлены сейчас законопроекты, которые облегчают инвестиционную деятельность в плане развития предприятий, создания новых рабочих мест, - поведал Ефремов журналистам. - Буквально на всех встречах депутатов основной вопрос, который задают, это невозможность трудоустроиться и проблема создания новых рабочих мест. Принятие этих законов позволит увеличить количество новых рабочих мест и позволит увеличить инвестиции в те предприятия, которые создают рабочие места, причем высокотехнологичные, с хорошей заработной платой».

Следующий блок работ, по которому работает и правительство, и депутатский корпус, связан с облегчением климата предпринимательства. Со слов лидера регионалов, «по-прежнему растет количество государственных требований по различным лицензированиям и т.д., по осуществлению проверки правоохранительными органами, работа госучреждений по налогообложению. В этом направлении работают как структуры Кабинета Министров, так и соответствующие профильные комитеты ВР».

Порядок также собираются навести и в вотчине судебной власти. «Незавершенным остается блок вопросов, связанный с судебной ветвью власти и с реформированием правоохранительных органов. Много было принято законов в этом направлении. Мы планируем довести эту работу до логического завершения», - пообещал Ефремов.

Вот что уж не доверят нынешние парламентарии будущим, так это бюджет. С ним они намереваются управиться сами. Валерий Баранов, глава Комитета ВР по вопросам бюджета, сказал «Главреду»: «По нашему Бюджетному кодексу есть процедура: бюджет может быть принят и в первом чтении, и во втором, и в третьем. Если мы за два чтения сможем это сделать, то это будет в октябре, до выборов. Если не уложимся, то это будет в ноябре. Посмотрим, когда Кабмином будет подан проект бюджета в парламент, будем его потом анализировать, насколько он соответствует бюджетной резолюции. До 15 сентября мы должны получить бюджет, думаю, что до 21-го он будет презентоваться правительством в Верховной Раде».

Однако Александр Ефремов советует в этом вопросе не гнать лошадей и принять Бюджет- 2012 этим составом парламента, но уже в ноябре, после выборов.

«Напрашиваются, как минимум, два варианта. Первый – рассмотрение бюджета текущим созывом парламента. Если текущий созыв будет рассматривать проект бюджета после выборов, тогда снимется напряжение «хотелок», которые постоянно депутаты имеют на тех округах, на которых они работают. Поэтому логично было бы рассмотрение бюджета текущим парламентом в ноябре месяце», - аргументирует он в пользу рассмотрения проекта после выборов. Есть у него объяснение и тому, почему нецелесообразно перепоручать бюджет новому парламенту: «Почему текущим? Если бы мы были уверены, что следующий парламент будет «сконструирован» быстро – сформированы все Комитеты, в определенные и не очень длительные сроки утверждено руководство парламента, тогда можно было бы доверить принятие бюджета следующему парламенту. Но если мы столкнемся с проблемой формирования руководящих органов, тогда в текущем году бюджет может быть просто не принят».

Зарегистрированы в парламенте и два законопроекта, касающихся проведения выборов - об установлении видеонаблюдения за процессом голосования на избирательных участках и подсчета голосов. Как говорит Владимир Литвин, в законопроектах предлагается обеспечить режим видеонаблюдения не только в процессе голосования, но и во время подсчета голосов. Также предлагается ввести механизм предоставления соответствующей информации по запросу субъектов избирательного процесса правоохранительным и судебным органам, если расследуется то или иное заявление по поводу нарушений.

Спикер просит не трогать избирательное законодательство, пока не закончится парламентская кампания-2012. «Если сейчас вмешаться в этот закон - возникнет много проблем и политических взаимных обвинений. Мы достигли определенного консенсуса, компромисса, и его нарушать не нужно»,- говорит он.

Абсолютная ясность с планами на текущую сессию есть только у объединенной оппозиции: они отозвали все поданные ими законопроекты ввиду того, что ни один из них не был принят на прошлой сессии.

«Смысла рассматривать законопроекты, которые мы направляем, нет. Не было поддержано, в соответствии с нашим анализом, большинство законопроектов, внесенных депутатами нашей фракции. Это более 160 законопроектов. Из них только пять получили позитивное голосование. То есть мы понимаем, что большинство в парламенте сегодня не хочет голосовать за такие вопросы, как борьба с коррупцией, преодоление бедности, по соглашению об ассоциации с ЕС, за освобождение политических заключенных и гармонизацию нашего законодательства с европейскими нормами, - сказал лидер БЮТ Андрей Кожемякин на согласительном совете.

Однако на вопрос журналистов, означает ли этот отзыв, что оппозиционеры не появятся на заседаниях парламента аж до новой сессии, Кожемякин без особенной уверенности ответил, что появляться будут, дабы контролировать работу большинства.

Опыт текущей сессии показал, что не только отдельные члены фракции ПР, но и многочисленные оппозиционеры грешили частым отсутствием на рабочем месте.

Бютовец Андрей Павловский заметил по этому поводу, что оппозиция в данном случае поступила достаточно честно, и сказал, что и из большинства в зале будут находиться только «списочники», а мажоритащики будут пропадать в округах и «окучивать» избирателей.

фото: Владислав Мусиенко / Главред