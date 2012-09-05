Украинские танкисты показали, как стрелять по врагу

Первый в Украине масштабный конкурс на лучший танковый взвод проходит в эти дни на военном полигоне в учебном центре Сухопутных войск (Десна). За право называться лучшим танковым взводом в Украинской армии соревнуются свыше 60 военнослужащих-контрактников – семь взводов – представители трех армейских корпусов Сухопутных войск и танкисты отдельной бригады береговой обороны Военно-Морских Сил ВС Украины.

Перед началом конкурса все его участники прошли медосмотр, сдали зачеты по знанию мер безопасности во время учений, практических стрельб и вождения. По результатам жеребьевки за каждым экипажем закрепили боевую технику, на которой все танкисты осуществили контрольный пробег на 10 километров.

Воины-танкисты в составе подразделений выполнили упражнение боевых стрельб взвода в наступлении и посоревновались в дуэльной стрельбе из танков.

Каждый экипаж сделал по шесть выстрелов из танковой пушки и выполнил стрельбу из спаренного пулемета. Из танковой пушки танкисты должны были поразить цели на расстоянии более полутора километра, а из пулемета Калашникова танкового вели огонь по «противнику» на расстоянии 500–600 метров.

Конкурсанты также состязались в боевой стрельбе взвода танков в наступлении и других видах военного искусства.

По словам начальника Главного управления воспитательной и социально-психологической работы ВС Украины генерал-майора Александра Копаницы, побывавшего на полигоне, одним из важных стимулирующих факторов является призовой фонд конкурса – 100 тысяч гривен. Лучший танковый взвод Украинской армии получит 50 тысяч гривен, «серебряный» и «бронзовый» призеры – 30 и 20 тысяч гривен соответственно. Кроме этого, лучшим танкистам руководство оборонного ведомства и Генерального штаба ВС Украины вручит наручные часы и другие ценные призы.