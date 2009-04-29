Тимошенко помирилась с Путиным

Юлию Владимировну ждали в Москве еще в начале апреля. Однако тогда визит пришлось отменить: российское руководство перенесло встречу с главой украинского правительства после того, как Тимошенко поставила свою подпись под Брюссельской декларацией, предусматривающей модернизацию отечественной ГТС.



Фактически три недели правительства двух стран согласовывали новую дату визита Тимошенко в Москву. Обида Владимира Путина на свою коллегу из Украины оказалась не длительной. Оба политики уже заявили о блестящих перспективах сотрудничества двух стран.



Юлия Тимошенко излучала во время московской встречи немалый оптимизм. Учитывая то, что значительная часть переговоров двух премьеров проходила тет-а-тет, в ближайшее время граждане вряд ли узнают, какова цена такого оптимизма. Но вряд ли результаты новых договоренностей будут оставаться тайной очень долго.



«Главред» тем временем обратился к украинским и российским экспертам со следующими вопросами по поводу сегодняшнего визита Юлии Тимошенко в Москву.



С чем связано заявление Юлии Тимошенко о том, что уходят времена, когда в отношениях Украины и России чувствовалась конфронтация?



Может ли произойти так, что ведущие украинские политики будут стараться не поднимать чувствительных вопросов в отношениях с Россией, чтобы таким образом заручиться поддержкой пророссийской части электората в Украине?



Какую политику будет проводить Россия в отношении Украины во время предвыборной кампании в нашей стране?



Украинско-российские качели



Александр Сушко, Институт евроатлантического сотрудничества, Украина:

{1-} 1. В Россию не просто организовать визит такого уровня. Сам факт того, что визит Юлии Тимошенко в Москву состоялся, свидетельствует о том, что наиболее острые противоречия удалось снять. Речь идет о том, что на определенном персональном уровне удалось минимизировать трения, которые являлись очевидными. Но на сегодняшний день у меня нет оснований говорить о том, что причины наших разногласий, – а они заключаются в очень серьезных различиях стратегических и тактических интересов, – удалось устранить. Но такова природа украинско-российских отношений, они уже длительное время развиваются по такому сценарию. Поэтому, при подобном потеплении отношений всегда наступает похолодание, а потом опять потепление. Это такие качели, которые отражают природу отношений. Мы можем вспомнить визит Тимошенко в Москву в начале октября прошлого года, когда казалось, что все проблемы устранены - был подписан меморандум по газу. А потом не прошло и двух месяцев, как выяснилось, что все не совсем так...

Юлия Тимошенко констатирует тот факт, что на сегодня удалось снять определенную остроту, возможно, не потому, что какие-то действия были сделаны, а потому, что просто прошло определенное время. Нельзя же все время концентрировать внимание на документе (Брюссельская договоренность о модернизации украинской ГТС. - Ред.), подписанном месяц назад, если понятно, что реакция России на него была эмоционально непропорциональной.

2. Понятно, что так будет. Но это не значит, что эти темы не будут каким-то образом обсуждаться. Другое дело, политики будут взвешивать плюсы и минусы каждого шага в контексте предвыборной логики. Кто-то, наоборот, будет идти на обострение, подчеркивая свою принципиальную позицию, кто-то будет замалчивать, кто-то будет бить себя в грудь и говорить о дружбе и братстве. Каждый будет действовать по-своему, не будет единой стратегии для всех.

На сегодняшний день Виктору Федоровичу везет в этом плане, потому что на его фланге пророссийского сегмента нет серьезных конкурентов. Основные кандидаты так или иначе ориентированы на Центр и Запад, на электорат, который прежде назывался «оранжевый». Что касается традиционно пророссийского электората, то пока нет на этом поле кого-то соизмеримого Виктору Януковичу. Например, Яценюк очень существенно вытеснил Тимошенко из ее электорального поля. Для Януковича пока в этом плане благоприятная обстановка.

3. Я не думаю, что это будет политика, существенно отличающаяся от той, которую мы видим сейчас. Это будет наступательная политика, потому что там, где Россия видит слабость, – она всегда наступает. А слабость Украины не в факте предвыборной кампании, а в разбалансированности системы власти и отсутствии консенсуса по поводу некоторых стратегических вопросов, а также в межличностных спорах. Играя на этих моментах, Россия будет продолжать вести эту политическую линию. Президентская кампания является крайне важной, но все равно она – некий эпизод. Разумеется, в России будут симпатизировать одному, а в то же время лить грязь на другого, но это мы уже видели. Я думаю, на этой кампании не будет столь однозначной, показательной, демонстративной ставки на одного из кандидатов.



Тимошенко просто пиарится



Станислав Белковский, глава Института национальной стратегии, Россия:



{2-} 1.Отношения между Украиной и Россией никак не меняются, особенно в связи с сегодняшним визитом Тимошенко. Она подает правильный психологический тон и не более того. Это высказывание нужно рассматривать исключительно как пиар-акцию, направленную на позитивную коррекцию атмосферы в переговорах. Особенно после того, как Владимир Путин сильно обиделся на Юлию Тимошенко за Брюссельскую декларацию, подписанную в марте этого года. Он расценил это едва ли не как предательство с ее стороны.



Мне кажется, никто всерьез не верит в то, что она говорит: ни она сама, ни ее российские собеседники. Это просто пиар-акция для того, чтоб создать хорошее начало для переговоров.



2. Я полагаю, что поддержка России не так важна сегодня для ключевых украинских политиков, поэтому на какие-то системные жертвы они не пойдут. А так, действительно, они могут просто не поднимать вопросы, которые не имеют существенного значения. Например, вопрос о ЧФ. Ясно, что никакой необходимости поднимать его в этом году нет. Есть еще несколько вопросов, которые можно не поднимать, и в итоге получить как минимум отсутствие негатива со стороны России и тем самым – определенный прирост позитива на востоке и юге Украины.



3. Политика будет та же, что и сегодня: обеспечение и защита интересов крупных российских бизнесменов, как в вопросах приватизации, так и в вопросах энергетики. Ничего здесь не измениться, как не меняется уже много лет. Россия будет явно и неявно поддерживать тех политиков, которые, с ее точки зрения, договороспособны и могут выполнить бизнес-договоренности. До недавнего времени считалось, что таким политиком является Юлия Тимошенко, после марта – Брюссельской декларации, – у Кремля и наиболее влиятельных бизнесменов возникли сомнения, однако новый фаворит пока не определен.



Перезагрузка – только после выборов президента



Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы, Россия:



{3-} 1. Я думаю, что в предвыборный год это практически невозможно.



С одной стороны, конечно, все украинские политические силы будут пытаться использовать российский фактор в своих целях. Тот факт, что представители команды Ющенко сразу по нескольким каналам ищут неформальные выходы на Президента и премьер-министра РФ, показывает, что практически весь украинский политический центр, осознавая значимость российского фактора в предстоящей избирательной кампании, пытается этот фактор использовать в своих интересах. Однако, к сожалению, я не вижу, ни со стороны Тимошенко, ни со стороны тем более Ющенко готовности действительно выдерживать стратегические партнерские отношения с Россией.



Скорее, это электоральная игра. Опыт последнего премьерства Юлии Тимошенко показывает, что по газу она уже несколько раз окончательно договаривалась с Россией, а потом неожиданно возникали новые какие-то факторы. Веры в то, что Тимошенко будет выдерживать какие-то стратегические договоренности, у российской стороны нет. В то же время, какие-то тактические соглашения могут быть, но только в ситуации, когда есть четкие временные рамки и четкие критерии выполнения или невыполнения украинской стороной тех или иных договоренностей. Я думаю, что какое-то стратегическое возобновление отношений России и Украины, новая перезагрузка может произойти только после президентских выборов.



Посмотрим на действия правительства Тимошенко. У нас уже было несколько договоренностей с Украиной – договоренность в феврале прошлого года, потом октябрьский меморандум двух правительств прошлого года, потом была январская договоренность. Все они были нарушены, причем украинской стороной – конкретно Юлией Тимошенко. Какие у России могут быть основания для того, чтобы верить, что в четвертый раз не обманет? Я таких оснований не вижу.



2. Это исключительно спекулятивные вещи, но я не вижу готовности к стратегическому сотрудничеству ни у одной из украинских политических сил. Может быть, с оговорками, к такой политической силе может быть отнесена Партия регионов, но это тоже неоднородная политическая сила с разными группами влияния.



3. Однозначно ставок ни на одного из кандидатов не будет. Диалог будет вестись со всеми. Я думаю, что России тоже нужна перезагрузка в отношениях с Украиной, нужна новая концепция отношений с Украиной, эта концепция сейчас вырабатывается. Я думаю, в течение одного, максимум двух месяцев эти идеи будут высказаны сначала на экспертном уровне, будет организовано их широкое обсуждение, а уже инициативы на уровне первых лиц, я думаю, будут озвучены после того, как пройдет избирательная кампания.



