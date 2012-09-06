Харизма вождей вместо новых идей

6 сентября 2012, 11:38

Хотя до формального завершения парламентской кампании остается более 50 дней, некоторые выводы можно сделать уже сегодня. Украина получит парламент, в котором возможно присутствие ярких звезд, но не политических команд.

Партии-фавориты избирательного марафона вряд ли смогут осчастливить избирателей интеллектуальным прорывом и ударной работой на благо избирателей, а не на собственное.

Парламентские выборы во многом напоминают щедро анонсируемый кинофильм, который большинство потенциальных зрителей воспринимает как шоу, способное подарить приятное времяпровождение. На поверку оказывается, что нас заставляют смотреть на черно-белую картинку сомнительного качества с искаженным звуком и порой недостойным внимания изображением. Политические силы, реально претендующие на преодоление 5-процентного барьера, уповают преимущественно на харизму своих вождей и финансовые ресурсы, зачастую даже не пытаясь имитировать диалог с согражданами.

Избиратели (мы с вами) на нынешних выборах не получили новую повестку дня для страны. Можно много спорить о том, насколько Украина в своем политическом развитии отстает от других европейских государств, однако факт неповоротливости партийных проектов очевиден. Власть и оппозиция даже в кульминации политической борьбы – во время избирательной кампании – предпочитает действовать исключительно в своем репертуаре, словно актер провинциального театра. В борьбе за власть принимают участие преимущественно те, кто далеко от кормушки за несколько последних лет и не отходил. Даже в партии «УДАР», претендующей на статус «третьей силы», многовато «героев вчерашних дней», а в проекте Натальи Королевской – преимущественно никому не известные «новые лица».

Остается непонятным, почему ни одна из политических сил, заявляющих об опоре на сотни тысяч избирателей, не рискует предложить программу конструктивного изменения страны. «Регионалы» эксплуатируют миф о политической и экономической стабильности, теряющий свою актуальность по мере удаления от Печерских холмов. Оппозиционеры твердят о готовности «до основанья, а затем», словно позабыв, что уже располагали отличным шансом для воплощения своих обещаний в жизнь. «УДАР» предлагает партийную программу, написанную очарованными происходящим в Грузии людьми, без учета национальных особенностей и масштабов. По-своему честны коммунисты, которым «возвращение страны народу» должно напоминать поворот к ситуации до 1991 года. «Свобода» делает все, чтобы ее заподозрили в стремлении создавать рай на украинской земле исключительно для представителей титульной нации. Предложения «Украины – вперед» и вовсе нельзя рассматривать всерьез по причине вторичности методов продвижения и отсутствия реальной базы для преобразований.

За последние годы в Украине так и не проявилась политическая сила, способная выдвинуть реальную программу преобразований. В украинской политике не идут от простого к сложному, здесь ставят во главу угла пребывание у властного штурвала. Хотя основные политические игроки побывали и во власти, и в оппозиции, они всем своим видом показывают нежелание расставаться с рычагами влияния на ситуацию. Отсюда и эклектические предвыборные программы, не дающие реальной возможности для политического позиционирования.

Надежда оппозиции на протестный потенциал общества остается элементом политической риторики. Наивно рассчитывать, что Майдан может повториться с такой же атмосферой и позитивным зарядом, как это было в 2004-м. Гипотетическая украинская революция по ряду объективных причин не сможет обойтись без крови – сначала «узурпаторов власти», затем – самих революционеров. Трудно назвать такой сценарий подходящим для крупнейшего европейского государства, но политическая стагнация все чаще заставляет принимать его во внимание.

Десятилетняя пауза в проведении мажоритарных выборов дает основания полагать, что среди двух с лишком сотен депутатов, сумевших подобрать ключи к сердцу избирателя, найдется хотя бы десяток способных проводить качественно новую политику. Не спешить снимать пенки с депутатского статуса и пилить бюджетные средства, компенсируя расходы на избирательную кампанию, а играть «в длинную», расставляя приоритеты и акценты. Удастся ли из среды мажоритарщиков получить хотя бы нескольких по-настоящему опытных политиков – покажет время. Пока, пожалуй, самым ярким из потенциальных одномандатников остается лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который с помощью эпатажа разного масштаба борется за победу на малой родине.

Не исключено, что встряске ситуации в Украине будут способствовать внешние факторы. И Европейский Союз, и Россия пристально следят за ситуацией в нашей стране. У каждого из приграничных центров влияния – свои интересы и собственные модели принятия решений. Кремль традиционно более прямолинеен и нахрапист, Брюссель – много говорит о приверженности европейским ценностям и неохотно раздает авансы. Для определения любого вектора развития Украине необходимо сосредоточиться, чем она пока похвастаться не может.

Сегодня ситуация в нашей стране напоминает попытку построить роскошный дом прямо на болоте. Парадокс заключается в том, что ущербность методологии очевидна «строителям», но они не собираются ее менять. Не идет речь и о том, чтобы дать дорогу новым проектам. Принцип «после нас – хоть потоп» остается для Украины основополагающим.

фото: Главред, uainfo.censor.net.ua 

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