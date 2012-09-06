Выборы 2012: куда идут «непроходные» партии

Многие названия партий, подавших свои списки в Центральную избирательную комиссию, незнакомы не только рядовому украинцу, но даже и заместителю председателя ЦИК Андрею Магере, о чем он сказал в эфире одного из телеканалов.

Партийный «ассортимент» в нынешней кампании разнообразен. Он пестрит и патриотическими названиями - «Рідна Вітчизна», «Собор», «Громада», не говоря уже о светоче национальной идеи «Нашей Украине». В бюллетене одних только «зеленых» партий будет целых 3 штуки: «Зеленая планета», политическая партия «Зеленых» и «Партия Зеленых Украины». Как не запутаться в оттенках зеленого цвета и определить, чем они все-таки друг от друга отличаются?

Есть в перечне и Украинская Национальная Ассамблея, и «Русский блок», и Партия пенсионеров Украины, и «Народно-трудовой союз Украины».

Тряхнул стариной и экс-спикер парламента Александр Мороз – отправил на выборы некогда популярную, но утратившую рейтинг из-за неоднозначных коалиционных телодвижений своего лидера Социалистическую партию Украины. Правда, сам пошел не во главе партийного списка, а по одномандатному округу.

Как гласит народная мудрость, на всякий товар есть свой купец, причем политологи подозревают, что «купец» и «изготовитель товара» - во многих случаях одно и то же лицо.

Экспертные мнения в большинстве своем сводятся к тому, что электоральные симпатии украинцев разделены полярно и почти поровну и принадлежат Партии регионов и ОО «Батькивщина». Угрожавшая, если можно так выразиться, ПР «Сильная Украина» благополучно ею поглощена, и теперь у «регионов» главный соперник за народную любовь - это КПУ. А вот у оппозиции, которая постоянными внутренними дрязгами основательно подорвала доверие к себе, положение в смысле электоральных симпатий более уязвимое. Неудовлетворенный избиратель продолжает искать «своего» политика. Политологи давно и настойчиво озвучивают тезис о запросе общества на новые лица. И в партиях-участницах нынешней избирательной гонки таких лиц даже с избытком.

По мнению политолога Алексея Гараня, заведомо непроходные партии работают на то, чтобы запутать избирателя, отвлечь его внимание или сыграть на чувстве патриотизма. Роль таких заведомо непроходных партий, по его мнению, состоит в том, что они сугубо технологические. Их функция – отобрать голоса, пусть даже несколько десятых процента, у других партий.

В надежде на второе пришествие

Особенно показательной в этом смысле многие политологи называют партию «Наша Украина» под предводительством экс-президента Виктора Ющенко, который в последние несколько месяцев возобновил свою активность, хотя до этого крайне редко заявлял о себе. В список «НУ» из уже известных политиков вошли только ветеран Народного Руха Юрий Костенко да одиозный экс-глава «Нафтогаза» Алексей Ивченко, запомнившийся народу тем, что выписывал на Новый год в свою контору снеговиков по 4 тысячи гривен за штуку. Пресс-секретарь экс-президента Ирина Ванникова и его племянник Ярослав Ющенко, тоже баллотирующиеся от «Нашей Украины» – вряд ли те люди, которых избиратели видят своими представителями в парламенте. А вот его брат, Петр Ющенко, не стал рисковать и пошел на выборы самостоятельно, по мажоритарному округу на родной Сумщине. По самым оптимистическим прогнозам, Виктору Андреевичу все еще доверяет 0,8% населения Украины, и, похоже, Петр Андреевич Ющенко в эти 0,8% не входит.

Кто же потенциальная аудитория бывшего лидера нации?

«У регионалов очень агрессивная реклама, - сказал «Главреду» по этому поводу политолог Владислав Беспалый. - У оппозиции тоже. А Ющенко выходит с совершено иными посылами обществу - о защите языка, о возрождении культурного и исторического наследия, и они вполне могут найти отклик у представителей части сознательной интеллигенции».

По мнению политолога, у властных структур разработана очень мощная стратегия по нейтрализации оппозиции. «Агрессивный элемент в их пропаганде импонирует той части электората, которая совершенно не воспринимает феномен украинской государственности и национальной идеи, это русские националисты в Украине. А национально сознательная украинская интеллигенция нейтрализуется при помощи Ющенко и его рекламы - пастельной, красивой, талантливо выполненной, пропитанной национальным духом», - говорит господин Беспалый.

По контрасту с рекламными роликами, в устных комментариях СМИ экс-президент не чурается резких выражений в адрес бывших соратников. После нелицеприятной, мягко говоря, оценки газовых соглашений он снова прибег к уже апробированному приему «конструктивной» критики бывших коллег и отождествлению их с правящей властью.

Коллеги, конечно, тоже не остаются в долгу. Геннадий Москаль назвал бывшего главу государства «сбитым летчиком», а Анатолий Гриценко заявил, что за газовые соглашения надо судить не Тимошенко, а Ющенко.

Бютовец Владимир Бондаренко рассказал «Главреду», кем он видит Виктора Ющенко в нынешней избирательной кампании: «Он выполняет исключительно технологическую функцию, на мой взгляд. Мне говорили, что печать его партии находится на Банковой. Ющенко будет теперь оспаривать право фракции «Наша Украина» в Верховной Раде представлять в участковой комиссии своих людей. От той, так называемой «Нашей Украины», которую он представляет, будут выдвинуты те люди, которые будут играть явно на руку Партии регионов. Он это делал на президентских выборах, он активно и сегодня агитирует против объединенной оппозиции. Это человек, который давно потерял честь, достоинство и совесть, и работает на те силы, против которых он якобы борется».

В отличие от бывших соратников, политические оппоненты экс-президента говорят о нем сочувственно. «Выбросили Ющенко - вождя «оранжевой» революции - ноги об него вытерли, предали», - сокрушался как-то на камеру член ПР Михаил Чечетов.

Умный в списке не пойдет

Кроме «Нашей Украины», хоть и слабую, но конкуренцию объединенной оппозиции составит Радикальная партия Олега Ляшко, на сегодняшний день за нее готовы проголосовать 0,4% избирателей. Весьма характерно, что сам лидер тоже идет на выборы не во главе списка своей партии и не под каким-либо порядковым номером, – он баллотируется по заблаговременно «прикормленному» 208 избирательному округу на Черниговщине.

То же самое и с Украинской платформой «Собор», которую возглавляет Павел Жебривский. Сам он, так же, как и «радикальный» лидер Олег Ляшко, будет баллотироваться по мажоритарному округу: зарегистрирован кандидатом в депутаты по 63 округу в Житомирской области.

По мнению заместителя директора Агентства моделирования ситуаций Алексея Голобуцкого, то, что кандидаты-мажоритарщики предстают перед избирателями еще и как руководители партий, а не просто самовыдвиженцы, может добавить им политического веса. Некоторые же, по мнению эксперта, ввязываются в избирательную кампанию, заведомо мирясь со своей непроходной участью, но с прицелом на дальнейшую политическую деятельность.

«Заявить о себе, зарегистрировав свою партию для участия в выборах, - хороший пиар-ход», - говорит эксперт.

Однако в итоге такие «заявления о себе» могут стоить оппозиции того, что большинство в будущем парламенте им создать не удастся.

«Оппозиция рассеивается, складывается в «лоскутное одеяло», и договориться им о декларирующих позициях будет сложно», - говорит Владислав Беспалый.

С учетом 4,5% (а возможно, и всех 5%) партии «Украина – вперед!» шансы оппозиции доминировать в будущем парламенте стремительно уменьшаются. Пример создания коалиции после выборов 2007 года (еще до начала «тушкогейта) уже показал, как важен не то что один процент, но даже один депутатский голос, оказавшийся 226-м, решающим.

Заработать на выборах

«Технические» партии преследуют и еще одну цель. Как отметил зампредседателя ЦИК Андрей Магера, что никому не известные партии выдвигают своих кандидатов в мажоритарных округах для того, чтобы участвовать в формировании избирательных комиссий.

«Закон говорит, что избирательные комиссии, окружные и участковые, формируются из числа, в частности, представителей политических партий - субъектов избирательного процесса», - отметил он. Таких субъектов у нас, помимо тех, что заявили о себе по партийным спискам, более 70-ти, ведь чтобы стать таковым теперь уже и партию регистрировать необязательно, достаточно выдвинуть одного партийного кандидата по мажоритарке.

Но не только подсчет голосов и наблюдение за избирательным процессом заставляет многих идти в избирательные комиссии. «Выборы – это вращение огромных денег, - напомнил «Главреду» директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, - это возможность различных видов заработка для членов избиркомов, причем не только на работе в комиссии, но и на продаже своего места там».

По мнению Андрея Магеры, политические силы «будут сильно злоупотреблять этой хорошей демократической нормой закона», позволяющей идти в комиссии представителям всех партий, участвующих в выборах.