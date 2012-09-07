Минздраву и не снилось: украинцам открыли скандальные «тайны тела»

В столице Украины открылась уникальная выставка «The human body: тайны тела», представляющая «человека в разрезе», причем в буквальном смысле слова. Экспонаты выставки – это настоящие человеческие тела, прошедшие процедуру так называемой пластинации – полимерной консервации, во время которой жидкость в тканях заменяется силиконом. Из 135 экспонатов, расположенных в 9 галереях, 12 – тела в динамических позах, остальные – различные человеческие органы.

Эти своеобразные «наглядные пособия» демонстрируют устройство человеческого организма, различия между здоровыми и больными органами, а также – последствия курения, неумеренности в еде и прочих пагубных привычек. В частности можно сравнить здоровые легкие – и черные от табачных смол. Есть даже специальный ящик, куда посетители, ужаснувшись от вида легких курильщика, могут выбросить свою пачку сигарет, чтобы прямо на выставке начать новую жизнь.

В некоторых странах эта необычная экспозиция сопровождалась скандалами, однако ее организаторы надеются, что украинцы правильно поймут их призыв вести здоровый образ жизни.

«За последние годы я представлял эту выставку более чем 20 миллионам зрителей, - говорит организатор выставки Арни Геллер. - Надеюсь, выставка вам понравится, она принадлежит к тому роду мероприятий, которые могут изменить вашу жизнь».

Выставка будет работать до 23 декабря на территории НСК «Олимпийский». Билеты на такой «сеанс шокотерапии» стоят от 110 до 150 грн. Заметим, что слабонервным и впечатлительным людям на эту выставку ходить все же не рекомендуют...

Арни Геллер - организатор выставки