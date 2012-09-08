От субботы до субботы. Парламент без оптимизма, внезапная девальвация и европейские сигналы

Уже давно Верховная Рада не демонстрировала такого пренебрежения к выполнению своих функций. Законодатели собрались на последнюю в созыве сессию далеко не в полном составе: к многочисленным зажиточным прогульщикам прибавились те, кто вплотную занимается своими избирательными кампаниями. Лидер парламентских оппозиционеров Арсений Яценюк констатировал смерть парламента и пообещал оставить в сессионном зале нескольких соратников. Видимо, для участия в похоронах. Председатель Верховной Рады Владимир Литвин, популярность которого в масштабах страны тесно связана с рейтингом законодательного органа, такое поведение оппозиционеров назвал «диким». Впрочем, вряд ли искушенный политик Литвин сомневался в том, что его коллеги-парламентарии будут полноценно выполнять роль слуг народа на финише парламентского созыва. Возможно, именно поэтому с надрывом призывал принять программу защиты украинского языка, у которой практически нет шансов.

Премьер-министр Николай Азаров от уходящих законодателей хочет голосования за проект Государственного бюджета на 2013 год. Правда, непонятно, каким образом можно стимулировать ставший коллективной «хромой уткой» депутатский корпус всерьез заниматься рассмотрением главного финансового документа страны. «Волшебные пассы» Михаила Чечетова уже не сработают – и правительству, и президентской администрации придется готовиться к тому, что с депутатским корпусом день ото дня работать будет сложнее.

Зато Николаю Яновичу оперативно удалось обнаружить виновных в девальвации гривны, внесшей сумятицу на уходящей неделе в умы миллионов украинцев. В стране победившей дефляции (если верить Госстату) резкие колебания валютного курса провоцируют плохое настроение у многих. Премьер считает, что во всем виноваты валютные спекулянты. Не преминул Азаров и обрушиться на оппозиционеров, нагнетающих страсти о состоянии дел в стране. Видимо, глава правительства забыл, как сам критиковал Тимошенко, когда она была премьером.

Порядок с курсом гривны с оглядкой на приближающиеся парламентские выборы успеют навести, но неприятный осадок все же останется. Судя по депозитным ставкам, которые предлагают отечественные банки, гривну вряд ли ждут времена процветания, куда вероятнее новый виток девальвации.

Виктор Янукович обратил внимание на растущие доходы населения, но в последнее время как-то неохотно говорит на тему реформирования экономики. Во время публичных президентских выступлений случаются инциденты, как это произошло в момент речи Виктора Федоровича на Всемирном газетном конгрессе в Киеве. Несколько участников движения «Стоп цензуре» подняли над головами плакаты, призванные информировать о состоянии свободы слова в стране. Надо сказать, что сам факт проведения конгресса в Украине больше помог его участникам понять, что происходит в Украине, чем акция их украинских коллег.

Интересно отметить, что Юлия Тимошенко при посредничестве своей дочери Евгении уже сегодня пытается добиться от европейских политиков признания парламентских выборов нелегитимными. Эта реакция понятна и ожидаема, но в Старом Свете не спешат рубить сплеча. И президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, и глава Европейского парламента Мартин Шульц дали понять, что ожидают завершения избирательной кампании, чтобы определить, какими будут дальнейшие отношения ЕС и Украины.