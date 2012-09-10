Василий Киселёв: экономического союза с Россией не избежать

На сайте «Главред» состоялся чат с заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины, народным депутатом Украины (Партия регионов) Василием Киселёвым. Общаясь с читателями, он рассказал о неизбежности федерализации Украины, призрачности перспектив заработка на прокачке газа из России в Европу по украинской ГТС, об эмоциях в «языковом» вопросе, о том, почему нельзя запрещать деятельность «Свободы», прокомментировал требование России вернуть долги ЕЭСУ, недавнее подорожание доллара, а также закупку Министерством внутренних дел газовых гранат, наручников и дубинок. Кроме того, депутат поделился собственным прогнозом относительно того, какие политические силы пройдут в парламент нового созыва, а также не исключил вероятности фальсификаций на грядущих выборах.

Представляем стенограмму чата с Василием Киселёвым.

kenrol: Ваши первые шаги (указы) на посту президента? (Предположим, так случилось бы.) Спасибо.

Василий Киселёв: Давайте предположим. Первый указ поддержал бы действия Януковича по борьбе с коррупцией в государстве. Попытался бы исправить ошибку и создал бы газотранспортный консорциум на базе нашей ГТС, ибо через несколько лет мы будем просить, чтобы её даром у нас забрали, потому что самым ценным там на сегодня являются подземные газовые хранилища, и нужно думать о перспективе. А учитывая, что Россия запустила вторую нитку «Северного потока», собирается запустить ещё две и не отказалась от строительства «Южного потока», то перспективы зарабатывания денег на прокачке газа из России в Европу скоро могут оказаться призрачными.

Один из очень острых вопросов, но Президент Янукович и на этом уже заострил своё внимание, это возврат средств в экономику Украину, в том числе и из оффшорных зон.

Микола Васильович: Товариш Кисельов, в мене до Вас є декілька питань.

1. Скільки обіцянок виконала ваша партія з Януковичем (конкретно)?

2. Чому ваша партія зраджує свою державну мову і на догоду Кремлю приймається регіональною мовою російська? Невже ви не розумієте, що цим ви розколюєте днржаву? Тільки дурні повірять вам, що це ви робите для народу. Ніхто і ніколи не забороняв в Україні розмовляти російською мовою! Але вам цього було мало і ви прийняли цей закон тільки під вибори, бо вам більше нічого сказати народу.

3. Чому прокурор не звертає увагу на крадіжки грошей, під час закупівлі бурових веж? Чи ви, як сказали Янукович і Чечетов, «своих не сдаём»?

4. Чи не соромно вам за підписання Харківських угод? Хіба це не була зрада українських інтересів?

5. Чому ви зі своєю партією і комуністами списали 24 мільярди своїм спонсорам, а пенсіонери голодують і вмирають від злиднів?

Василий Киселёв: Шановний Миколо Васильовичу, обіцянки не вимірюються в штуках чи метрах. Партія регіонів послідовно і наполегливо, недивлячись на ті палиці, які встромляє в колеса опозиція, проводить реформи. А реформи ніколи не бувають популярними. Крім того, команда Тимошенко переконала Міжнародний валютний фонд, і ми вже два роки не отримуємо дешеві міжнародні кредити, змушені брати під 9%, коли МВФ давав під 3-4%. І громадяни повинні знати, що умовою надання чергового траншу кредиту МВФ є підвищення для населення в декілька разів тарифів на ЖКГ і ціни на газ для населення, на що ми не підемо ніколи. На жаль, ми, мабуть, погано доносимо цю інформацію до громадян України. Думаю, якби вони знали всі ці тонкощі, вони б краще нас розуміли.

Сьогодні, незважаючи на «космічну» ціну на газ, уряд Азарова не тільки втримав економіку України, а є реальні кроки до збільшення ВВП. І знову хочу, щоб громадяни знали: якби ціна на газ була 230 доларів, як 31 грудня 2008 року Путін запропонував Тимошенко і Ющенкові, а вони відмовилися підписати цей контракт, то громадянам України жилося б набагато легше.

Про мову – я вже казав.

Щодо бурових веж – позавчора Президент запустив у роботу першу бурову вежу. І дай Бог, щоб їх було у нас більше, тоді ми швидше станемо енергонезалежними.

Мені не соромно. Мені тільки шкода, що ми не прив’язали Харківську угоду до газового контракту.

tatar: Как вам удалось после ваших разоблачительных выступлений в прессе в адрес Януковича в период президентской предвыборной кампании (в 2009 -2010 году) попасть в первую сотню списка на выборах в ВР Украины?

Василий Киселёв: Я не только получил 98 номер в списке Партии регионов, а ещё и из рук Президента Украины Виктора Януковича получил Орден за заслуги первой степени, и рад тому, что Янукович и команда оценили мою принципиальность, понимают, что я делал всё не во вред, а во благо. К чести Президента Януковича именно он после моих открытых публичных заявлений остановил земельный дерибан в Симферополе, твердой рукой начал наводить порядок на Южном берегу Крыма (целый ряд мэров поселков взяты под стражу). А главное то, что Крымом сегодня не руководят «отморозки», которые собирались «рулить».

ялтинец: Господин Киселев! Вы в Крыму считаетесь борцом с коррупцией. Но вся ваша борьба практически заканчивалась безрезультатно. Чего стоят ваши разоблачения С.Куницына, Л.Миримского, А.,Мельника, А.Гриценко, А.Сенченка, С.Велижанского и др. Если нет результата. Для чего вы это делаете? Чтобы удовлетворить собственные амбиции?

Василий Киселёв: Вы ошибаетесь, уважаемый ялтинец, ни для кого из тех, с кем я боролся, это не прошло бесследно. Скажу только по одному человеку из названых Вами. Очень надеюсь, что Сенченко отсидит срок за махинации с феодосийским судно-механическим заводом, потому что вместо него отсидел Валерий Иващенко, уважаемый мною человек.

С архивом предыдущих чатов «Главреда» вы можете ознакомиться тут.

жмых: Василий Алексеевич! Вы стояли у истоков крымской организации ПР. Всякие были времена. Но вы не струсили и не писали заявления, как некоторые, о выходе из партии. Честь вам и хвала. Но после победы на президентских выборах Януковича в ПР, образно говоря, ринулись люди, которые до ПР побывали почти во всех партиях и движениях, в том числе и в «оранжевом» лагере: Лиев, Ковитиди, Темиргалиев, Дзоз, Баталин (есть фото, где он повязал на себя оранжевый шарфик), Груба (был во фракции «оранжевых» в крымском парламенте), мэры Евпатории и Керчи и др. Сегодня все они видные чиновники, министры, депутаты, некоторые из них баллотируются от власти в ВР Украины. Вам не обидно? Ведь это вы создавали партийные ячейки на полуострове, а сегодня вы не влияете на расстановку сил и кадров? И часто о вас ваши соратники нынешние говорят с иронией.

Василий Киселёв: Это очень больной для меня вопрос, ибо у меня первый номер партбилета в крымской организации и 37-ой Партии регионов Украины. Так что я стоял не только у истоков создания крымской партийной организации. И мне печально, что перевертыши типа «лиева» находятся в рядах Партии регионов. Это – приспособленцы. И они предадут в любой выгодный для них момент.

севастополь-город-герой: Господин Киселев! Практика показывает, что успешность многих предпринимателей и структур не всегда связана с причастностью бизнеса к большим людям напрямую или опосредовано. Можно просто оказать им приятную услугу. Например, продать задешево, то есть почти подарить что-нибудь красивое. Например, базу отдыха «Мыс Айя» под Севастополем, которая почему-то не вошла в уставной фонд «Юждорстроя» при приватизации и была продана в 2007 году по смешной цене. 7-этажный спальный корпус базы отдыха, здание медпункта и 3,5 гектара парка на берегу моря в урочище Батилиман были проданы Фондом имущества Крыма за 5,3 миллиона гривен. Вот, так крадут у народа. Что же делать простым людям, что им красть?

Василий Киселёв: Отвечая на вопрос участника чата о незаконной приватизации объектов, скажу кратко: когда-то это придется отдать. И, думаю, не безнаказанно.

stydent: Уважаемый Киселев! Куда ни обратись – везде требуют взятки. Я считаю, что самые коррупционные сферы – это здравоохранение и образование. Например, в больницах открыто вымогают деньги, называя это «добровольной» благотворительной помощью. Что и кто (лучше поименно) мешает власти побороть коррупцию в стране?

Василий Киселёв: Президент Янукович объявил войну коррупции и, очень надеюсь, что постепенно он наведёт порядок в стране. А что касается бесплатной медицины, то это тоже утопия. Есть же поговорка: «эта бесплатная медицина очень дорого обходится нашему здоровью». Конечно, в данный период пенсионеры и малоимущие должны получать помощь от государства на лечение. В виде персональных дотаций. Но в Конституцию Украины давно пора вносить изменения, отменяя норму о «бесплатной медицине», ибо это звучит, как издевательство над людьми.

Тарас Чобітько: Василе Олексійовичу, чи вірите Ви в ті передвиборчі гасла які лунають з телевізора: «Зробимо зарплату по 1000 євро, пенсії по 500 євро», «Зробимо безкоштовну освіту, медицину»? Я як економіст розумію, що це все неможливо буде зробити і за 15 років, для цього потрібно йти поетапно! І, дивлячись на рейтинги політичних партій, які ростуть після таких гасел, виникає таке питання : «Ну невже люди у все це вірять»?

Василий Киселёв: Не вірю, і, думаю, що люди теж не вірять.

Олег Луганск: Василий Алексеевич, скажите, какие реальные шансы попасть в парламент имеет «Свобода»? Мы, жители Луганска будем надеяться, что они ни в коем случае не пройдут! И как вы относитесь к призыву Колесниченко запретить эту фашиствующую организацию «Свобода»?

Василий Киселёв: Прежде всего, «Свобода» как политическая организация востребована в ряде областей Западной Украины, и попытка запрещать её – это ошибка. А в парламент, я надеюсь, «Свобода» не пройдёт.

Констянтин: Я давно за Вами наблюдаю по телевидению, и Вы мне импонируете как человек! И вы один из немногих регионалов, которые действительно трудятся на благо страны! Ответьте, пожалуйста, как Вы считаете, сколько мажоритарщиков пройдет в будущий парламент от Партии регионов? Всего Вам наилучшего!

Василий Киселёв: Я бы хотел, чтобы прошло 225.

Сергій Володимирович: Пане Кисельов, як ви оцінюєте шанси Ющенка повернутися в політику? І чи його там хтось чекає? Дякую за відповідь!

Василий Киселёв: Шанси нульові.

Василий Киев: Как вы думаете, федерализация Украины возможна? И если возможна, то когда?

Василий Киселёв: Я думаю, что федерализация Украины неизбежна. Ибо только тогда националисты в западных областях Украины, к примеру, ивано-франковские, которые являются наиболее дотационной областью, и которые в то же время за счёт бюджетных средств установили памятники Мазепе, Бандере, Шухевичу. И в то же время они диктуют шахтёрам и металлургам Донбасса и Днепропетровска, на каком языке им разговаривать. Федерализация позволит ставить любые памятники, но за счёт заработанных средств, а не за счёт государственных дотаций.

Денис: Василь Олексійович, як Ви оцінюєте роботу Могильова на посаді прем’єр-міністра Криму?

Василий Киселёв: Роботу прем’єр-міністра Анатолія Могильова мають оцінювати кримчани і Презиеднт України Віктор Янукович.

юрій: Тимошенко свого часу закупила для села автомобілі швидкої допомоги, дайте Ваше відношення до цього питання. Дякую.

Василий Киселёв: Те, що автомобілі швидкої допомоги на селі вкрай необхідні, – це факт. Але купувати їх у період президентської кампанії, порушуючи бюджетну дисципліну, бо в бюджеті на ці цілі кошти не передбачені, не можна. І якщо в результаті слідчих дій буде встановлено, що хтось на придбанні тих автомоболів «нагрів руки», він буде відповідати в крирмінальному порядку.

bich: Пане Кисельов, я прочитав у Вашій автобіографії, що Ви є кандидатом економічних наук. Прокоментуйте падіння гривні проти долара США – це початок кінця стабільності, якою Ви постійно вихваляєтесь?

Василий Киселёв: Ні, шановний пане, це не початок кінця стабільності, і це не початок інфляції, і це далеко не дефолт, яким так лякають українців. Критична межа може наступити, за висновками фахівців, коли за один долар даватимуть 10 гривень. А сьогодні ситуація абсолютно стабільна, а сьогоднішнє падіння гривні, якщо спокійно проаналізувати ситуацію, дуже легко зрозуміти. НАК «Нафтогаз України» має купити мільярд доларів, щоб заплатити за газ до 7 вересня. Не в останню чергу впливають на ситуацію і валютні спекулянти. А головне все ж те, що цей психоз завжди нагнітається перед виборами.

taras Uman: Тільки що з’явилася інформація, що Росія вимагає в України вернути 3,2 мільярдів гривень боргу ЄЕСУ, ця інформація підтверджена документами. Прокоментуйте, будь ласка!

Василий Киселёв: Так, я тільки що зайшов на УНІАН, і там ця інформаціяя є. Для мене це не нове питання. Будучи заступником голови парламентської слідчої комісії по зловживанням корпорації Єдині енергетичні системи України, я маю досить багато інформації, якою підтверджується, що в корпорації були серйозні зловживання, і не дивно, що Міністерство оборони РФ виставило претензії до української сторони, тому що фінансові операції між ЄЕСУ та Міністерством оборони здійснювалися під гарантії Кабінета міністрів України прем’єром Лазаренком. Сподіваюся, що і в Україні, і за кордоном зрозуміють, що ЄЕСУ і Тимошенко завдали Україні дуже серйозної шкоди, і мають відповідати. І коли все-таки Юлія Тимошенко постане перед судом по справі ЄЕСУ, вона отримає новий термін.

Свого часу я теж вважав, що Тимошенко і ЄЕСУ у своїй роботі скористалися прогалинами українського податкового законодавства і змогли заробити дуже великі гроші на газових оборудках, але нещодавно Кабмін озвучив інформацію про те, що корпорація ЄЕСУ, її керівництво подавали в Податкову адміністрацію фальшиві податкові накладні, згідно з якими отримували повернення ПДВ, мали змогу не сплачувати податки, і були зловживання на досить великі суми, які рахуються десятками мільйонів. Тому я трохи здивований цією інформацією, знаючи, як РФ толерантно ставилася до Тимошенко, напевне, завдяки підписаній газовій угоді 9 січня 2009 року. Але, напевно, й вони зрозуміли, хто є хто.

Terry2: Скажите, пожалуйста, почему оппозиция не работает в парламенте? За что им платят зарплату?

Василий Киселёв: Этот вопрос, скорее, нужно адресовать представителям оппозиции. А конкретно отвечу следующим образом. Я не понимаю, как можно сдавать поле битвы, не приходя в парламент. А что касается получаемой зарплаты, и немалой, то, я думаю, им должно быть стыдно.

pak37wel19: Вы, как политик и человек, создаёте странное впечатление. Вы с большой силой убеждения защищаете и оправдываете все преступления действующей власти, но иногда Вас как прорывает и Вы с не меньшей силой раскрываете все поборы ПР со среднего и крупного бизнеса, а потом, словно испугавшись чего-то, снова начинаете с остервенением защищать все пороки ПР и её преступления. Почему такая непоследовательная линия поведения? Не в том ли причина, что Вы патологически честный человек, но какие-то обстоятельства заставляют Вас служить, условно говоря, дьяволу? И когда ждать очередного припадка Вашей честности? Ведь Вы же действительно честный человек и страдаете от того, что вынуждены вести жизнь, противную Вашим убеждениям. И последний вопрос. Пройдёт немного времени и общество даст оценку нашему времени. Готовы ли Вы объяснить своим внукам свою политическую линию, что заставило Вас вести и защищать преступную политику по отношению к Украине и её народу? Спасибо за ответ.

Василий Киселёв: Я никогда, а, тем более, с остервенением, не буду защищать ничьи пороки и преступления. И это моя жизненная позиция.

adiga4708@mail.ru: И ещё один вопрос насчёт заключенной Тимошенко. Сколько ещё можно возиться с ней? Почему ей создаются королевские условия? Значит, если человек украл сотню гривен, то он сидит в обычной камере и выполняет все условия тюремной жизни, а, украв миллиарды, можно ни о чем не заботиться: тебя накормят, обогреют, создадут в сотни раз лучшие условия проживания в тюрьме, чем на воле живут люди честные, трудолюбивые? Да еще разрешат вопить из тюрьмы, выливать на Украину тонны помоев.

Василий Киселёв: Это стало возможным только потому, что руководители отдельных западных государств, которым Тимошенко оказала серьезную услугу, подписав кабальный договор с Россией, считают, что Украине можно диктовать, вмешиваться в её внутренние дела и требовать выпустить на свободу человека, осуждённого в соответствии с украинским законодательством. Но как только будет рассмотрено дело по ЕЭСУ, я надеюсь, и западные политики поймут, что никакая Тимошенко не политическая заключенная. Там имеет место быть чистый криминал: обман государства, уклонение от налогообложения, что привело к потере огромных сумм доходов государства.

Tanya: Прокоментуйте Ваше відношення до питання приватизації землі в Україні.

Василий Киселёв: Земля в Україні після громадян країни – найбільше багатство. Але ми ставимося до неї дуже не по-хаязяйськи. І найбільш ефективно використовуються засоби виробництва тоді, коли вони знаходяться у приватній власності. Тому я вважаю, якщо поставити застороги зміні цільового призначення землі, а конкретно – ріллі, то приватизації землі боятися не треба. Світовий досвід це довів.

181818: Как вам удаётся оставаться в политике, которую считают грязным делом, столь принципиальным? Знаете вы или нет, но за глаза вас называют Танком? Владимир Сургучный.

Василий Киселёв: Политика – грязное дело для тех, кто занимается грязными делами. Я же стараюсь поступать по совести, чтобы не было стыдно перед родными и близкими.

4511: Уважаемый, Василий Алексеевич! Ваша жизнь была тесно связанна с землей. Вы знаете проблемы АПК не понаслышке. На ваш взгляд, с чем связанно, что Украина теряет лидерские позиции в Европе в сельскохозяйственном производстве? Спасибо! Крымчанин.

Василий Киселёв: Я бы не сказал, что Украина теряет лидерские позиции в Европе. Правильно, наверное, будет сказать, что Украина использует только 50% своего потенциала, который имеет в сельскохозяйственном производстве. И нужно немедленно подготовить и утвердить в Кабмине, а затем в Верховной Раде, долгосрочную программу развития АПК Украины. Я уже дважды с трибуны ВР предлагал объявить 2013 год годом агропромышленного комплекса, потому что 1 гривна продукции, произведенной в сельском хозяйстве, дает 7 гривен продукции в других отраслях народно-хозяйственного комплекса Украины: переработке, транспорте, торговле. Кроме того, что немаловажно, занятость сельского населения. Для этого нужна политическая воля. Имея 33% мировых запасов чернозёма, Украина, к нашему стыду, мясо, овощи и фрукты завозит из-за рубежа. Это – позор!

567890: Одна из бесконечно нерешаемых проблем у нас остаётся – газовая: отношения с Россией, Европой, украинскими потребителями. Многое об этом сказано-пересказано, а ясности как не было, так и нет. Может, вы попробуете прояснить ситуацию? Леонид Голубев.

Василий Киселёв: Газовый вопрос очень болезненный, потому что в структуре себестоимости каждого вида продукции энергоносители занимают от 45 до 78%. Поэтому та неподъёмная цена на газ, которую подписала Тимошенко в Москве, наносит колоссальный вред экономике Украины. Мы ежемесячно переплачиваем 600 миллионов гривен. А это можно было бы всем пенсионерам поднять пенсию одномоментно на 400 гривен в месяц. Вот почему мы прилагаем такие усилия, чтобы пересмотреть этот кабальный договор, который оказался выгоден и Польше, и Германии, и Франции, но не Украине. Украина платит самую высокую цену на газ – 519 долларов за тысячу метро кубических, в то время когда Польша и Германия платят чуть больше 300 долларов. Не имела права Тимошенко, ни при каких условиях, подписывать такой кабальный договор. Этот договор ставит экономику Украину на колени перед той же Россией. И мы будем делать все, чтобы договор по газу был пересмотрен.

0000007: Василий Алексеевич, имеют ли правовые основы, а не эмоции, для таких неадекватных оценок и комментариев со стороны небольшой группы националистической интеллигенции по отношению к Закону «Об основах государственной языковой политики»?

Василий Киселёв: Никаких правовых основ, а только эмоции. Говорю конкретно. В то время, когда ХХІ век объявлен веком полиглотов, в то время, когда русский язык, который наиболее раздражает националистов почему-то, объявлен одним из шести языков ООН, в то время, когда ООН 6 июня отмечает Международный день русского языка, в то время, когда в 11 странах ЕС в данное время идёт сбор подписей граждан за придание русскому языку статуса официального в работе и делопроизводстве структур Евросоюза, у нас в стране, в которой проживает 23% этнических россиян, для 46% граждан Украины этот язык является родным, 52% общаются на работе и в быту на русском языке, у нас с приходом «помаранчевых» объявили войну русскому языку.

Теперь конкретные примеры. В 16 регионах Украины после правления «помаранчевых» осталось только 0,2% школ с русским языком обучения. И привожу пример, который всколыхнул весь юго-восток Украины: в декабре 2008 года министр Вакарчук выдал указ, что в мае все выпускники 10-11 классов будут сдавать ВНО только на украинском языке. Представьте себе панику, которая царила и у детей, и у родителей. Куда могли пойти их дети? Этот пример показывает предвзятость и недальновидность вождей «помаранчевых», которые таким образом хотели ускорить внедрение украинского языка на юго-востоке, но всколыхнули половину Украины. Поэтому я очень надеюсь, что те, кто патологически ненавидят Россию и всё российское, поймут, что при таком подходе, который навязали вожди «помаранчевых» во взаимоотношениях с Россией, Украина только потеряла и теряет сегодня. Потому что самый большой товарооборот у нас сегодня с Российской Федерацией. Украинские товары оборонного комплекса идут только на российский рынок, судостроение, ракетостроение, самолетостроение – всё плотно завязано с Россией. И политика, которую проводил Ющенко, когда возили туда переводчиков и требовали там переводчиков с русского на украинский язык, вредная. И я надеюсь, что этот период закончился. А по большому счёту я являюсь активным сторонником вхождения Украины в Единое экономическое пространство – Россия, Белоруссия, Казахстан, и никуда мы от этого не денемся. Евросоюз, в котором нам, конечно же, надо было бы быть, обречён. Это говорю не я, а серьёзные международные экономисты. Ссориться ни с кем не нужно, но и действовать себе во вред тоже неразумно.

А что касается государственного языка в Украине, то им должен быть украинский. Но мы обязательно должны сделать русским официальным языком. Не случайно в 1953 году ЮНЕСКО предложило разграничить понятия «государственный язык» и «официальный язык». Государственный язык является символом страны, выполняет объединяющие функции в политической, социальной и культурной сферах. Официальный язык может быть языком управления, законотворчества и судопроизводства.

Тор: Какой расклад политических сил вы прогнозируете в парламенте после выборов?

Василий Киселёв: Всё решит народ. Но спросили – я отвечу. На мой взгляд, в парламент пройдут Партия регионов, «Батькивщина», КПУ и «Удар» Кличко. Насколько мой прогноз окажется верным – ответ дадут итоги голосования 28 октября.

Тор: Будут ли парламентские выборы честными, как считаете?

Василий Киселёв: Нигде ни одни выборы не проводились без нарушений. Нарушения будут, поэтому сказать, что они будут абсолютно честными, я не могу. Но то, как оппозиция сначала вопила о том, что будет фальсификация выборов, а когда правительство Азарова попросило ВР выделить деньги на закупку видеокамер на избирательные участки, начала кричать, что эти деньги будут потрачены зря... Я поясняю: они пекутся не о чистоте проведения парламентских выборов, а о том, что трудно (я не говорю невозможно) будет сфальсифицировать голосование на участках паспортами тех 7 миллионов граждан Украины, которые, к сожалению, на нашу беду, вынуждены работать за границей. Но я хорошо помню выборы 2006 года, когда в отдельных участковых избирательных комиссиях была явка 103-107%. Сейчас до оппозиции дошло, что голосовать паспортами отсутствующих будет трудно.

Тор: Зачем МВД срочно дополнительно закупает газовые гранаты, наручники, дубинки и пр.? Власть опасается бунтов? Какова их вероятность, на ваш взгляд?

Василий Киселёв: Если бы нужно было закупить указанные изделия, и чтобы об этом знало как можно меньше людей, это было бы сделано. Но это делается в плановом порядке и не надо нагнетать ситуацию. Никаких бунтов не будет, потому что ситуация в стране стабильна, и это доказали два с половиной года работы президента Януковича.

вопрос, луганск: Киселев, просто даешься диву, как вы в свои сто лет снова нагло и цинично претесь в политику. Да вам пора о душе подумать, как и вашему Тихонову, Олейнику... Дедушки, идите прочь, дайте дорогу молодым. Вы построили для моих детей криминальное недогосударство, и за это ответите еще в этой жизни вместе с главным бандитом Януковичем. А теперь конкретный вопрос: общественная организация обратилась с письменным заявлением к куму Гаранта о совершении особо опасных государственных преступлений со стороны Клюева, Калетника через черную схему Ливеле, по Колесникову по Альткому, по Ефремову по ДС-8 по Луганскуглю, по Роскуэнерго по Фирташу, Хорошковскому и получило отписки... Как вы это прокоментируете? Киселев, рукописи не горят, вы ответите за ваш криминал, а вы персонально – за чаты в защиту криминальной группировки. Помните, рукописи не горят, и все документы будут расследованы по-честному, по каждому сегодняшнему преступнику от власти...

Василий Киселёв: Откровенно говоря, я не собирался отвечать на выпады «шакалов, которые тявкают из подворотен», и которые, судя по всему, в своей жизни ничего не сделали. Что же Вы будете делать, если люди с таким опытом, как у меня, будут со стороны наблюдать, как Вы кончаете Украину, не платя налоги, пьянствуя, воруя. Это во мне заговорил председатель самой мощной в Советском Союзе агрофирмы «Дружба народов». Я горд тем, что сохранил её. Сегодня это прекрасное процветающее агропредприятие, производящее десятки тысяч тонн продукции. Сохранил, несмотря на то, что «заказывали» дважды. А такие, как Вы, неуважаемый, вчера кидались на Президента Леонида Кучму, который создал экономическую основу государства Украина, сегодня кидаетесь на Виктора Януковича, который в очень трудных условиях пытается навести порядок в стране. Бог Вам судья, а время нас рассудит.