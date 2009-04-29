Президент в Венгрии

Визит начался с церемонии встречи главы Украинского государства с президентом Венгрии Ласло Шойомом у дворца Шандора. Потом состоялись официальные переговоры с президентом Венгрии Ласло Шойомом и премьер-министром Венгерской Республики Гордоном Байнаи. В состав украинской делегации вошли: министр аграрной политики Юрий Мельник, и.о. первого заместителя министра иностранных дел Юрий Костенко, заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей Гончарук, глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, председатель Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий Александр Саган, председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым Анатолий Гриценко, председатель Совета министров АРК Виктор Плакида и глава Закарпатской областной государственной администрации Олег Гаваши. В рамках официального визита в Венгрию в присутствии глав государств состоялась церемония подписания ряда двусторонних документов. У Президента Украины была насыщенная культурная программа: участие в церемонии возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко в Будапеште и в церемонии открытия памятного знака жертвам Голодомора 1932-33 годов в Украине. Также глава государства провел встречу с руководством Государственного органа самоуправления украинцев Венгрии и представителями украинской диаспоры. Фото – пресс-служба Президента