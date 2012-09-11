Закон о языках: грозит ли Украине раскол

В день, когда украинский парламент довольно неожиданным и экстравагантным способом принял во втором чтении Закон «Об основах государственной языковой политики», в новостях на первом российском канале прошел сюжет, от которого у слабонервных зрителей мороз шел по коже. В нем говорилось о том, как в Украине с помощью государственного языка издеваются над русскоязычными жителями: бабушка, прожившая 20 лет в Крыму и не выучившая за это время ни одного украинского слова, поранила руку и зашла в аптеку за дезинфицирующим средством. Там ей вместо перекиси водорода продали нашатырный спирт. Правда, лингвисты-правдолюбы 1-го канала ни словом не обмолвились о том, что российское и украинское написание слова «аммиак» отличается только буквой «і» да отсутствием удвоенной согласной. Да и название «перекись водорода» вполне узнаваемо в украинском эквиваленте «перекис водню». То есть при желании бабушка вполне могла бы разобраться, что написано на пузырьке. Если она, конечно, читать умела. Об этом, кстати, в сюжете ни слова. Зато корреспонденты акцентировали внимание на том, что, если бы на этикетке название было написано по-русски, бабуля ни за что не плеснула бы термоядерную жидкость в открытую рану.

Вот так виртуозно промах то ли аптекаря, то ли самой бабушки был подан под соусом языковой проблемы, не просто создающей, по мнению авторов сюжета, дискомфорт русскоязычному населению, но и представляющей прямую угрозу его здоровью.

Есть несогласные

Теперь крымские бабушки спасены: закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу.

Правда, не всеми регионами Украины он воспринят однозначно. В Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Харьковской он нашел поддержку, в Измаиле, Одессе, Севастополе, Харькове, Николаеве, Херсоне, Ялте, Луганске, Красном Луче русский язык приобрел статус регионального. Однако в том же Измаиле, столь оперативно отреагировавшем на новый закон, отказали в рассмотрении вопроса о присвоении регионального статуса болгарскому языку, хотя его носителей проживает на территории этого населенного пункта ровно 10%. Болгары Измаила обещают, что пожалуются Президенту.

В областях Западной Украины иная картина. Тернопольский областной совет признал данный закон не имеющим правовой силы на территории региона. Депутаты Ивано-Франковского горсовета высказали «категоричное непризнание и непокорность принятому Верховной Радой и подписанному Президентом закону об основах государственной языковой политики». Львовский горсовет принял решение обратиться в Конституционный суд Украины, чтобы тот дал официальное толкование отдельных положений Закона «Об основах государственной языковой политики».

Действительно ли ситуация, сложившаяся вокруг языкового вопроса, является проявлением сепаратистских настроений? Директор компании «Berta Communications» Тарас Березовец считает, что тревоги из-за языка напрасны. «Те люди, которые разрабатывали языковой законопроект, не имеют элементарного представления о реалиях в Украине. Русский язык и до того был превалирующим во многих регионах. Другое дело, что существовал он, скажем, нелегально, так как вся деловая переписка, согласно закону, должна была вестись на украинском языке. Приняли они русский язык. Что изменится? Делопроизводство будет на русском языке вестись? Хорошо, - говорит эксперт и приводит официальные статистические данные, обнародованные Николаевской администрацией, - из двух тысяч обращений, которые поступили к ним, треть была на русском языке, остальные – на украинском». Статистика, по его мнению, свидетельствует, что за украинский язык бояться нечего, его позиции и так прочны.

Руководитель Центра политического маркетинга Василий Стоякин, напротив, полагает, что принятие закона Кивалова-Колесниченко привело ко всплеску сепаратизма. «Дело в том, что области юго-востока, где было принято решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, только выполняли закон, не более того. Закон у нас, как известно, принят к исполнению на всей территории страны. Если внимательно почитать принятые облсоветами решения, там не найти, что облсовет присваивает себе функции, не предусмотренные Законом «О местном самоуправлении», - констатирует он. - А вот некоторые облсоветы Западной Украины приняли решения, в которых прямо сказано, что украинское законодательство во Львовской, скажем, или Ивано-Франковской областях необязательно, и законы Украины на их территории не действуют». Политолог говорит, что не видит большой разницы между тем, чтобы заявить, что не действует только один языковый закон, или не действует Конституция и все остальные законы. «Вот конкретный, реальный пример самого настоящего сепаратизма, и если бы в Украине была крепкая государственная власть, то, безусловно, решать вопрос было бы нужно. В нынешнем состоянии действительно то, что вытворяют некоторые области, – это самый настоящий беспредел», - рассуждает он.

По словам политолога, у нас звучали предложения за образец языкового закона взять российский закон о государственном языке, при этом не было учтено, что Россия – это федерация, и закон о русском языке там федеральный и касается, соответственно, режима использования языков в общегосударственных нуждах. У каждого субъекта федерации свое собственное языковое законодательство, и это нормально. «Другое дело, что, конечно, можно было бы не доводить многие политические силы, ту же Компартию, до мысли о федерализации Украины. В этом случае каждый субъект федерации принимает решение о статусе и режиме использования языков на своей территории, как, например, у наших соседей в России», - говорит Василий Стоякин.

На пути к федерации?

Тема федерализации стала в последние месяцы особенно активно подниматься некоторыми политиками. Виктор Медведчук, например, видит в федеральном устройстве Украины решение всех проблем децентрализации власти, осуществление прав регионов и территориальных общин - от экономических до национально-культурных.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала предполагает, что закон Кивалова-Колесниченко и готовился как раз с прицелом на дальнейшую федерализацию Украины. «Они все делали с умыслом, - говорит эксперт, - а если такая цель не ставилась, тогда они полные правовые невежды». Сценарий, по мнению политолога, может быть следующим: введение регионального языка – федерализация – русский как второй государственный – отсоединение.

«Заказ на такой закон, скорее всего, поступил авторам даже не от власти - на данном историческом этапе она не заинтересована в расколе или дроблении страны. Виктор Ющенко был президентом только Правобережной Украины, Виктор Янукович хотел бы, чтобы его считали президентом по обе стороны Днепра, а не только на Левом берегу. Пока что ему не удалось этого достичь, и языковой закон ему в том дополнительная помеха», - говорит политолог.

Политический эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач считает, что принятие закона Кивалова-Колесниченко ведет не столько к сепаратизму в политическом смысле, сколько к самоопределению или самоидентификации части населения – русскоязычных украинцев – как отдельной этнической группы внутри Украины.

«Пока что это еще не сепаратизм, но это несет в себе угрозу и является основанием для дальнейшего политического проявления сепаратизма при условии возникновения определенных политических условий, когда будет сформулирована эта сепаратистская идея, и часть людей на основе таким образом сформировавшейся русскоязычной самоидентификации может пойти за этой сепаратистской идеей», - говорит он. - Этот закон носит политтехнологический характер, и в том числе готовит базу для отступления режима, куда он «эвакуируется» в случае, если будет свергнут и отстранен от власти в пределах страны. Тогда снова возникнет призрак сепаратизма «русскоязычных» регионов, как это уже было в 2004 году во время Северодонецкого съезда. Там они будут прятаться уже от политических репрессий против них, и этим будут защищаться».

Виталий Бала также не исключает вероятность федерализации и даже отсоединения в случае, если события пойдут по сценарию, на который власть не сможет повлиять. «Они могут еще локти себе кусать от того, что они натворили», - говорит он.

Деление или объединение?

Василий Стоякин говорит, что если уж заводить речь о том, нужна ли Украине федерализация, необходимо учитывать массу нюансов: как будет проходить децентрализация, будет ли инициатива исходить сверху, или решение должно приниматься общинами. «Вопросов очень много, а ответов на них еще больше, - рассуждает эксперт. - С точностью можно сказать, что нынешний формат государственного устройства абсурден. Если мы говорим об унитарном государстве, то с какой радости у нас в стране есть автономия? Если она есть, значит, это государство не совсем унитарное, это должно называться как-то по-другому. И другой вопрос: почему автономия только одна? Из тех же соображений автономию можно предоставить Галичине, Прикарпатью с полным на то основанием, так как этническое разнообразие там не меньше и выявлено более ярко, есть огромное количество людей, владеющих румынским и венгерским языком, которые практически не знают украинский».

Он констатирует, что за последние 20 лет нынешний формат в части соотношения центра и регионов никого не удовлетворяет. Даже местные элиты очень зависимы от Киева и этим обстоятельством недовольны.

Владимир Горбач считает, что идея федерализировать страну в данном случае означает ослабить Украину, подорвать ее позиции прежде всего в отношениях с Российской Федерацией. «Для чего нужна федерализация Украины, например, российской власти? Для того, чтобы утвердить русскую идентичность русскоязычного населения, как нациеобразующую, как политический феномен, и с помощью становления такой новой идентичности части украинцев, с одной стороны, тормозить процесс национальной консолидации внутри страны, а с другой иметь влияние на украинскую внутреннюю политику и внутренние экономические процессы через ту часть украинского общества, для которой русскоязычная идентичность будет важнее, чем украинская идентичность».

Он привел пример, как россияне работают в тех странах, где им удалось создать непризнанные республики, скажем, в Молдове – Приднестровье. В Абхазии, Южной Осетии также длительное время закладывались национальные конфликты – с целью стать посредником и влиять на ситуацию. «Грубо говоря, вместо Украины на территории одной страны создается два субъекта, и с ними ведется такая балансирующая игра: торгуясь с одним, требуют что-то от другого, - моделирует ситуацию эксперт. - Это ослабляет субъектность украинского государства. Потому в данном случае, по моему мнению, федерализация была бы вредна».

Он не видит смысла делить целое на отдельные части. «Федерации создаются не тогда, когда целое делится на части, а тогда, когда из частей составляется целое, когда отдельные политические субъекты объединяются на добровольной основе. Это естественный путь к федерации».

Но тут же приводит пример и другого пути: федерализация немецких земель после поражения во Второй мировой войне проводилась по воле победителей, а не самих немцев.

Тарас Березовец уверен, что проблема сепаратизма более серьезна для той же Российской Федерации, где сегодня существует анклав китайских гастарбайтеров, который в перспективе очень опасен. «В отличие от ситуации в Украине, это чужой менталитет другой нации. У нас же те же самые украинские граждане, которые были вчера-позавчера и 10-20 лет назад. Они общались на своем русском языке, и ничего не изменилось», - говорит он.

Сепаратизм, по его убеждению, начинается тогда, когда появляется большой приток мигрантов из другой страны, которые несут другие цивилизационные установки.