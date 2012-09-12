Как в Украине встретили героев Паралимпиады

Впрочем, почему «как»? Результат украинской паралимпийской сборной на играх в Лондоне можно назвать триумфальным без преувеличения: 84 медали, в том числе 32 золотых, 24 серебряных и 28 бронзовых. Напомним, в общем зачете Украина заняла на Паралимпийских играх в Лондоне четвертое место.

Наши спортсмены пропустили вперед сборные Китая (91 золото, 71 серебро и 65 бронз), России (36 золотых, 38 серебряных, 28 бронзовых наград) и Великобритании (34 золота, 43 серебра и 43 бронзы), улучшив собственное достижение, которого украинская сборная добилась на предыдущей Паралимпиаде в Пекине. Тогда украинцы также были четвертыми, но медалей было на десяток меньше (24 золотых, 18 серебряных и 32 бронзовых).

В 12 видах спорта в Лондоне состязались 155 украинских атлетов из 24 областей Украины. А дома за них в это время переживали родные и друзья. Одни, будучи уверенными в успехе, заранее готовили лавровый венок, другие с замиранием сердца следили за выступлениями – надеясь, что наши паралимпийцы проявят такую силу духа и волю к победе, что станут примером для «простых» олимпийцев… Так и вышло. И радость встречи в аэропорту, конечно же, не описать словами. При этом большинство спортсменов скромно повторяли, что самой большой своей победой считают победу над собой.

Президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич во время торжественной встречи паралимпийской сборной Украины в аэропорту "Борисполь"

Трехкратная чемпионка Паралимпиады-2012 по плаванию Наталья Прологаева с сыновьями

Олимпийский чемпион Паралимпиады-2012 по плаванию (100 м брассом), бронзовый призер (50 м вольным стилем) Алексей Федина

Бронзовая призерка Паралимпиады-2012 по пауэрлифтингу Лидия Соколова

Трехкратный чемпион Паралимпиады-2012 по плаванию Максим Веракса

Бронзовый призерка Паралимпиады-2012 по волейболу сидя Лариса Клочкова

Бронзовая призерка Паралимпиады-2012 по плаванию (50 м вольным стилем) Ани Палян

Бронзовая призерка Паралимпиады-2012 по волейболу сидя Ольга Шатило

Трехкратная чемпионка Паралимпиады-2012 по плаванию Наталья Прологаева

фото, видео: УНИАН, Skrypin Production