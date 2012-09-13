Когда закончится судебный марафон Тимошенко

13 сентября 2012, 10:30

Уже в восьмой раз Киевский райсуд Харькова перенес рассмотрение дела ЕЭСУ. Очередная дата судебного заседания - 15 октября. Но политики и эксперты очень сомневаются, что и через месяц будут какие-то сдвиги.

«Чтобы начать процесс, им нужно привезти Тимошенко. А это нужно сделать физически, - объясняет в разговоре с «Главредом» нардеп-бютовец Остап Семерак. - Представьте себе, как это будет выглядеть? Нужно будет скрутить ей руки, посадить в машину, привезти ее в суд, она будет  сопротивляться... Зачем им такая плохая картинка? Будут и дальше заседание переносить».

Защитники Тимошенко уверяют, что ей не лучше, она очень серьезно больна и может передвигаться только с ходунками. Прокуроры не верят, что лидер оппозиции настолько слаба. Во-первых, за неделю проводит по 10 встреч (вчера поздно вечером стало известно, что во благо пациентки количество посещений ей решили ограничить). Во-вторых, есть результаты судебно-медицинской экспертизы, в которых сказано, что экс-премьер может принимать участие в судебных заседаниях.

По мнению регионала Михаила Чечетова, у Юлии Владимировны просто нет аргументов для защиты. «Если бы у нее был хоть один юридический шанс как-то оправдаться, она бы пришла. Она бы его использовала. В данной ситуации она пытается оттягивать, непонятно, на что надеясь».  

Впрочем, на что надеется Юлия Тимошенко, как раз понятно. Точно не на украинское правосудие. Все надежды лидера оппозиции связаны с Европейским судом. Другой вопрос, насколько эти надежды обоснованы. 

Президент Виктор Янукович не раз заявлял и публично, и в приватных разговорах с европейскими лидерами, что будет уважать решение Европейского суда. Правда, не совсем понятно, какой именно смысл Виктор Федорович вкладывает в слово «уважать».

Пожалуй, нет никаких сомнений, что те решения, которые будут касаться финансовой компенсации, украинская власть выполнит. А вот будет ли решен вопрос об освобождении? Сможет ли Европейский суд открыть двери камеры Тимошенко? Однозначного ответа нет.

«Думаю, 15 тысяч евро мы ей отдадим. Хотя эти деньги тоже у государства не лишние», - позлорадствовал Чечетов.

«Они будут ее третировать, сколько возможно», - делает пессимистический прогноз Остап Семерак.

«Скорее всего, примут решение отправить дело на дорасследование, - предположил в разговоре с «Главредом» политолог Владимир Фесенко. - К тому времени у Тимошенко может быть какая-то новая судимость по другому делу. А вот Луценко могут и освободить, потому что он прямой угрозы для нынешней власти не представляет».

И лишь политолог Михаил Погребинский видит свет в конце туннеля. Причем и для Банковой, и для оппозиции. По его мнению, для украинской власти обязывающее решение Европейского суда может стать неким выходом из тупика, в котором  оказалась украинская правовая судебная система. «Я думаю, что сам Виктор Федорович не рад, что вся эта история с Тимошенко и Луценко дошла до таких пределов. Луценко вообще был никто, а теперь чуть ли не узник совести. Это большая политическая проблема для украинской власти. И если будет решение Европейского суда, которое нельзя будет не исполнить, то это станет неким выходом из положения».

Тем временем, 12 октября в Киевском хозсуде состоялось первое заседание по иску Минобороны России к Кабмину. От Украины требуют 3,23 млрд грн. Якобы в 1996 году минобороны РФ заключило контракт с ЕЭСУ на поставку товаров, которой ждут до сих пор.

ЕЭСУ в деле фигурирует в качестве третьего лица на стороне ответчика. Но, как ни странно это звучит, для Тимошенко этот процесс может быть выгоден. Если суд откажет россиянам в удовлетворении иска, то фактически признает, что никакого долга перед Минобороны России у Кабмина нет, а значит, и нет предмета преступления Юлии Тимошенко. Если же иск будет удовлетворен, то государству придется заплатить более 3 млрд грн.

И все же политолог Владимир Фесенко предполагает, что власти будут искать какой-то хитромудрый вариант, чтобы и использовать этот иск против Тимошенко, и государство не платило россиянам 400 млн. долларов. «Как это сделать - это уже вопрос юридической казуистики. «Ответка», скорее всего, будет связана с тем, что все-таки прямых государственных гарантий не было. Частично признают, что есть правомерные претензии к корпорации ЕЭСУ, но при этом государство не должно платить по нереализованным обещаниям этой частной корпорации».

Фесенко сомневается, что ради обвинений Тимошенко пойдут на уплату 400 млн. долларов россиянам: «На мой взгляд, это слишком высокая цена даже в этой политической войне».

Но оказалось, что уважаемый политолог недооценил оппонентов экс-премьера. Если надо - заплатим, заверил «Главред» Чечетов. «Если будет решение суда, то куда ж деваться. Почему мы должны решения европейских судов выполнять, а наших – нет?», - вопрошает регионал.

«Конечно, это беспредел. Такого не должно быть, чтобы государство отдавало долги коммерческой структуры. Нужно раздеть тех, кто причастен к ЕЭСУ, и кто кормится сейчас от тех остатков. Раздеть догола, чтоб в портках только ходили. А они еще рекламу политическую оплачивают…», - возмущается Михаил Васильевич.

А вот Михаилу Погребинскому в этом судебном деле видится сложная геополитическая игра. Он уверен, что Украина не будет эти деньги  отдавать, а Россия особо не  рассчитывает эти деньги получить. По мнению политолога, Россия таким образом  «принуждает» Украину к принятию сколько-нибудь внятного решения по ключевым вопросам российско-украинских отношений. Прежде всего, по вопросам отношений с Таможенным союзом. «Россия выставляет на кон все возможные претензии, которые она может предъявить, и понятно, что если Украина соглашается на вступление в Таможенный союз, большинство этих тем будут сняты».

Но это еще не все процессы, которые ожидают Юлию Владимировну этой осенью. Не так давно замгенпрокурора Ренат Кузьмин заявил, что у прокуратуры уже все готово по делу Щербаня. Мол, все дело в немецких врачах, которые потребовали для Тимошенко 8 недель лечения в спокойной обстановке. «Вот мы и ждем, когда этот срок закончится. Как только врачи скажут, что можно ее тревожить, мы с обвинением сразу к ней придем… Все равно конец этой истории когда-нибудь наступит. Человек с такими заболеваниями, как у нее, не может лечиться вечно».

Отмеренные немецкими специалистами и Ренатом Кузьминым восемь недель как раз заканчиваются во второй половине сентября.

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