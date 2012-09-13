Выборы-2012: признавать нельзя обжаловать

Совсем недавно Тимошенко, заметно ограниченная в возможностях донесения до сограждан своей политической позиции, выстрелила в информационное пространство эффектным дуплетом. На страницах Newsweek Polska она подчеркнула, что победа провластных политических сил на парламентских выборах на многие десятилетия похоронит украинскую демократию. Этот тезис развила Евгения Тимошенко – сегодня, пожалуй, наиболее доверенное лицо лидера «Батькивщины». Евгения, посетив Европейский парламент, передала пожелание мамы ее политическим партнерам в Старом Свете: назвать парламентские выборы нелегитимными уже на этом этапе, за полтора месяца до дня голосования.

Логика в действиях Юлии Владимировны, безусловно, есть: в случае проведения парламентских выборов без ее непосредственного участия и признания их результатов Тимошенко во многом теряет имидж ключевой фигуры украинской политики. До последнего времени ей удавалось закручивать интригу вокруг себя, но высокий результат «Батькивщины» во главе с Арсением Яценюком в качестве исполнительного директора партии своих заклятых друзей может разрушить систему политического поклонения Тимошенко. Собственно говоря, первый шаг к этому уже был сделан в процессе формирования партийного списка «сердечников». Мало кто сомневался, что Тимошенко и Луценко не будут зарегистрированы кандидатами в депутаты, но позиции, отведенные новыми лидерами «Батькивщины» тем, кто считал себя беззаветно преданными Юлии Владимировне, стали для последних неприятным сюрпризом.

Возникает законный вопрос: на кого может положиться Юлия Тимошенко в борьбе против признания результатов парламентских выборов легитимными? По большому счету, список соратников в данном вопросе невелик. Кроме уже упомянутой Евгении Тимошенко остается только Григорий Немыря, старательно выполняющий миссию персонального посланника Юлии Владимировны. Сохраняет лояльность и защитник Сергей Власенко, но его авторитет в европейских политических кругах весомым не назовешь. Большинство оппозиционеров, собравшихся под знаменами «Батькивщины», вряд ли готовы пожертвовать депутатскими мандатами ради интересов одного, пусть и харизматичного политика. Они предпочитают говорить о том, что в случае освобождения Юлии Тимошенко или Юрия Луценко найдутся те, кто уступят свой мажоритарный округ для получения лидерами оппозиции депутатских мандатов.

Арсений Яценюк и Александр Турчинов, ведущие «Батькивщину» на парламентские выборы, без устали повторяют пассажи о кознях власти, о неравных условиях ведения избирательной кампании. Правда, реклама оппозиции крутится по телевизионным каналам, и биг-борды с обещанием «Мы их остановим» также не редкость. Да и проведение агитационного тура по стране опосредованно свидетельствует о наличии мало-мальски конкурентных условий. Наверное, следует вспомнить, что в ходе избирательных кампаний 2006 и 2007 годов толкачем-локомотивом была именно Тимошенко, харизма и энергия которой позволяли бютовцам добиваться успеха. На что способна «Батькивщина» без своего председателя – одна из главных интриг кампании.

Отметим, что Юлия Владимировна известна в политике нелинейными ходами. Ей бы сегодня воспользоваться случаем и обратиться к Виталию Кличко, сделав его своей главной надеждой на торпедирование результатов голосования. Лидер «УДАРа» хорошо известен в Европе, а недостаточный политический опыт может спровоцировать джентльменские чувства в ответ на мольбу первой леди украинской оппозиции. Но Виталий Владимирович нацелен не столько на парламентские, сколько на президентские выборы, поэтому и собственная фракция в Верховной Раде, и ослабление позиций конкурентки на оппозиционном поле ему на руку.

Конец октября имеет все основания стать моментом истины для оппозиционных сил. Наивно говорить о полном падении влияния Юлии Тимошенко, но формирование нового созыва Верховной Рады без ее непосредственного участия будет иметь весомое значение. От Тимошенко сегодня требуются неординарные шаги, и вероятность того, что она их предпримет, высока.