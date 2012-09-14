Выборы на низких оборотах

14 сентября 2012, 15:06

Несмотря на то, что предвыборная гонка уже подошла к экватору, основные ее участники не проявляют присущей моменту энергичности. Избирательная кампания проходит вяло, без азарта и больше напоминает репетицию предстоящей премьеры, причем не генеральную.

Показательная тишина и умиротворенность в лагере регионалов понятна. Там спокойно пожинают плоды мартовских президентских социальных инициатив, а использование еще одного традиционного метода из властного арсенала – админресурса – суеты не терпит. Безотказность действия этих механизмов проверена на практике неоднократно, и Партия регионов стабильно удерживает лидерские позиции в социологических опросах. Необходимость предлагать избирателям интересные зрелища у партии власти отсутствует по определению. Ну разве только устроить публичную порку спекулировавшим на финансовом рынке банкам или выдать очередной нагоняй членам Кабмина для профилактики и устранения сомнений у сограждан в способности власти удержать достигнутую стабильность.

В то же время инертность оппозиционеров, не демонстрирующих должной решительности в деле «последней битвы добра со злом», вызывает удивление. Они не смогли предложить избирателям новую повестку дня, а ключевой программный тезис – импичмент Президенту Януковичу - не менее далек от реализации, чем его собственная мечта об Олимпиаде в Украине. Оппоненты власти оказались неспособны выступить единым фронтом и продолжают утомлять украинцев жалобами на коварность соратников по лагерю. Наконец, они без боя сдали окружные избиркомы и фактически утратили контроль над подведением итогов голосования. Да и в агитационный тур по стране объединившиеся под флагами «Батькивщины» и главный «ударник» отправились лишь спустя месяц с момента старта избирательной гонки. Виталий Кличко хотя бы к боксерскому поединку готовился, а вот чем занимались все это время «сердечные» аборигены и понаехавшие к ним, непонятно.

Фавориты парламентских выборов по пропорциональной части определились еще до официального начала кампании и, очевидно, ключевые участники вполне довольны сложившимся раскладом и распределением ролей. Создается впечатление, что политические тяжеловесы агитируют лишь для галочки и скорее пытаются удержать своих сторонников, чем завоевать новых. Нехарактерный для горячего предвыборного времени информационный штиль лишь изредка нарушают для приличия. Судебное наступление на Президента, организованное «Батькивщиной», завершилось тихим отказом в рассмотрении иска. Что делать с полумиллионным числом подписей граждан в его поддержку, на Туровской не знают. Очевидно и «ударники», обеспокоившиеся сейчас люстрацией власти, не найдут применения спискам выявленных коррупционеров. Разве только вывесят их на бигбордах, чтобы стало понятно, кому конкретно угрожает боксерский кулак.

Второе место по итогам парламентской гонки устраивает оппозиционеров по нескольким причинам. С позиции серебряного призера выборов гораздо удобнее обвинять власть в фальсификации результатов и убеждать международное сообщество признать их нелегитимными. Связку «победа Партии регионов – массовые фальсификации» оппоненты регионалов уже давно твердят словно заклинание. Хотя наверняка среди несогласных с официальными итогами не найдется ни одного, кто откажется принять депутатскую присягу.

К тому же приход к финишу вторым позволяет временному рулевому «Батькивщины» Арсению Яценюку претендовать на место первой скрипки оппозиционного оркестра к 2015 году. Как известно, на президентские выборы перспективнее выходить из оппозиционного лагеря, где конкуренция растет с каждым днем.

Кроме того, обещания оппонентов власти кардинально изменить ситуацию в стране в случае получения большинства мест в парламенте при нынешних полномочиях законодательного органа не более чем ритуальные песни – вся вертикаль исполнительной власти в президентских руках, а законодательные порывы депутатских душ легко остановит вето. Да и на Туровской наверняка не питают иллюзий относительно того, в чью пользу пройдут выборы по мажоритарной составляющей, равно как и по поводу стойкости собственных партийцев к «аргументам» представителей власти. И если уж сегодняшним оппозиционерам в новом созыве вновь предстоит довольствоваться ролью парламентских статистов, то их численность не имеет критического значения.

Пассивность ключевых игроков в ходе избирательной кампании свидетельствует о том, что генеральной битвы за Верховную Раду на партийном уровне ожидать не стоит. Фавориты пробегут дистанцию исключительно для поддержания формы. Отмена политреформы значительно снизила котировки законодательного органа на властной бирже и оппозиционеры вовсе не стремятся взять его любой ценой. Зато недостатка в ожесточенных боях местного значения не будет, именно в округах выборы пройдут со всеми обязательными атрибутами и накалом страстей.

фото: dipkor.livejournal.com, Главред

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