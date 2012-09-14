Победить любой ценой. Как украинцев покупают на выборах

Избирательная кампания и предвыборная агитация в полном разгаре, и чтобы заполучить необходимые голоса украинцев кандидаты идут на многое, в том числе на нарушение законов. Об этом говорят в отчётах и украинские, и зарубежные эксперты, наблюдающие за течением предвыборной борьбы политических сил в Украине.

В частности, представители Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) констатировали активное использование административного ресурса кандидатами в депутаты. «О злоупотреблениях административными ресурсами сообщается в областях, где проекты местной власти, которые финансируются за счёт общественного бюджета, представлены как личные достижения кандидатов, например, строительство дорог или зданий», – говорится в отчёте европейских наблюдателей.

Эксперты и представители организаций, которые следят за течением избирательной кампании, рассказали «Главреду» о наиболее типичных нарушениях, которые фиксируются по всей Украине, о том, как в нашей стране наказываются кандидаты-нарушители, где наблюдается наибольшее пренебрежение «правилами игры», представители каких политических сил стремительнее всего рвутся к победе, а также как в итоге это может повлиять на конечных результат предвыборной гонки.

«Арсенал» кандидатов-нарушителей

По наблюдениям экспертов, в ходе нынешней избирательной кампании основными нарушениями законодательства, к которым прибегают кандидаты, стали использование административного ресурса и подкуп избирателей.

Председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко рассказал, что основные нарушения связаны с непрямым подкупом избирателей. «Речь идёт о раздаче пайков, подарков, постройке детских площадок и так далее. Однако уже мы зафиксировали и ряд фактов прямого денежного подкупа избирателей. Он организовывается уже в нескольких округах, при этом формируются пирамиды по скупке голосов. Раздаются деньги (где-то больше, где-то меньше – то 50, то 100 гривен). Эти технологии очень действенны и оказывают существенное влияние на избирателя», – отметил эксперт.

Согласился с коллегой и директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований «Соціовимір» Сергей Таран, назвав подкуп «нарушением номер один». «Самое распространённое нарушение – это подкуп избирателей и использование админресурса ради подкупа. Особенно хорошо это прослеживается по мажоритарным округам, когда голоса покупаются либо напрямую, либо через админресурс, а люди берут открепительные талоны итак далее. То есть деньги для избирателей в обмен на голоса или административное влияние – это нарушение номер один», – считает политолог.

В свою очередь Александр Черненко убеждён, что использование админресурса – это «тупое использование властных полномочий для агитации, которое в Украине никогда не имело влияния на результат». «Если чиновник агитирует или на госадминистрации вывешивает флаг, это избирателю до одного места. Если же будет непосредственное давление на избирателей, чтобы они шли голосовать, показывали свои бюллетени – это, безусловно, окажет влияние на исход выборов. Потому я бы не преувеличивал роли и влияния админресурса на конечный результат», – добавил эксперт.

По оценкам главы правления гражданской сети ОПОРА Ольги Айвазовской, наиболее распространённым нарушением является использование административного ресурса. «Только в августе было зафиксировано 109 нарушений, касающихся злоупотребления админресурсом в избирательном процессе. Данное нарушение противоречит нормам и украинского законодательства, и международным стандартам организации избирательного процесса. Выборы должны быть конкурентными, и равенство возможностей кандидатов – это один из тех стандартов, которые признаёт цивилизованный мир», – отметила она.

По словам эксперта, данное нарушение распространено, однако, его влияние на результаты волеизъявления граждан не будет столько ощутимым, как, например, использование бюджетного административного ресурса. Последнее предусматривает использование средств государственного или местного бюджетов в агитационных целях в рамках неформальных кампаний кандидатов. «Например, осуществляется какое-либо инфраструктурное улучшение, ремонтируется дорога, приезжает кандидат из Киева в регион (не важно, в какой – это явление касается и Восточной, и Западной Украины) и, не имея никакого прямого отношения к данному ремонту, открывает этот объект как его инициатор или патрон, или с другой привязкой агитационного характера», – объяснила Айвазовская. При этом она отметила, что использование бюджетного админресурса способно существенно влиять на волеизъявление граждан. «Бюджет – это средства налогоплательщиков, деньги, принадлежащие всем гражданам Украины. Тем не менее, их непрямая инвестиция в неформальную часть избирательной кампании кандидатов вводит в заблуждение избирателей и ставит под сомнение демократичность и конкурентность выборов», – предостерегла эксперт.

Также распространённым нарушением, по оценкам Ольги Айвазовской, является подкуп избирателей. «За август было зафиксировано 103 случая прямого и непрямого подкупа. Прямой – предусматривает непосредственное вручение денег избирателям, таких случаев пока немного. Непрямой подкуп – это вручение различных материальных благ. Деньги, к счастью, используются менее всего. Мы надеемся, что в последний месяц избирательной кампании деньги не станут основным мотиватором для волеизъявления избирателей в отдельных округах. Надеемся, что если в таких округах социологические замеры покажут кандидатам, что у них есть небольшой отрыв, который можно преодолеть за счёт прямого подкупа, то не будет иметь место уголовное правонарушение, следствием которого может стать заключение до двух лет», – рассказала она.

Кроме того, трендом нынешней избирательной кампании является участие в ней благотворительных фондов от имени кандидатов или в пользу агитационной кампании определённых кандидатов, считает Айвазовская. «В августе была зафиксирована активность 64 подобных фондов. 34 из них имели отношение к кандидатам от Партии регионов, 20 – к самовыдвиженцам, остальные – к «Батьківщине» и «УДАРу». Данные фонды, чем-то помогая избирателям, не забывают сообщить им, что помощь оказывается при поддержке такого-то кандидата. Или же непосредственно используется партийная символика при каких-либо публичных мероприятиях: от вручения продуктовых пакетов до открытия детских площадок (что также стало трендом этой избирательной кампании) или других небольших инфраструктурных объектов (лавочки, почтовые ящики и так далее)», – отметила эксперт.

Помимо названных самых частых нарушений, также имеет место препятствование участию кандидатов в избирательной кампании в разных формах. «Это и отказы в предоставлении рекламной площади в медиа, площадей для размещения внешней рекламы, отказ в аренде в последнюю минуту перед встречей с избирателями», – рассказала Ольга Айвазовская.

Эту же тенденцию отметил Сергей Таран. «Частое нарушение – непропорциональный доступ оппозиционных кандидатов к СМИ, в том числе и к Первому национальному каналу, который теоретически создан на деньги налогоплательщиков. На этом канале вы увидите совершенно неравномерный доступ сателитного проекта Партии регионов Партии Натальи Королевской и разных оппозиционных сил», – отметил политолог.

Еще одна схема, которая выстраивается для возможной фальсификации выборов, – массовая замена избирательных адресов в определённых округах, рассказал Александр Черненко. «Скорее, нужно бояться подкупа избирателей, организованного изменения места голосования многими людьми, когда они будут из одного округа переезжать в другой, чтобы повлиять на результат (и закон это позволяет). Потому это основные вещи, способные повлиять на итоги выборов», – подытожил он.

Некреативные кандидаты

Ольга Айвазовская отметила, что вступившие в нынешнюю избирательную кампанию кандидаты не отличились особым уровнем креатива (если сравнивать кампанию с опытом каких-либо предыдущих выборов). Потому, по мнению эксперта, основные методы остались теми же, что и ранее, и нельзя сказать, что кандидаты выдумали нечто новое.

В свою очередь политолог Сергей Таран считает, что всё-таки новое нарушение кандидаты «изобрели» – представители оппозиции сидят в тюрьме. «Такого ещё никогда не было. Кандидаты той политической силы, которая претендует занять первое место по пропорциональной части, сидят за решёткой. Это определённая новация и то, что формирует особенный привкус этой кампании», – отметил он.

Однако Александр Черненко убеждён, что некорректно сравнивать нынешнюю кампанию с предыдущими, поскольку ранее не было мажоритарных округов, а были только партийные списки. «То есть была совершенно иная философия избирательного процесса. Раньше реально соревновались между собой пять-десять политических сил, то сегодня у нас 225 округов, на каждом из которых два-три мощных мажоритарщика ведут кампанию. Потому совершенно другие масштабы и нарушения. Если мажоритарщику для победы достаточно фальсифицировать 2-3 тысячи голосов, и это будет сделано незаметно, то для партии это будет капля в море. Потому и технологии, и стиль иные», – рассказал эксперт. Если в масштабах Украины для партии невозможно купить полмиллиона голосов незаметно, то купить 3 тысячи голосов в округе – можно, а соответственно это повлияет на исход выборов, отметил Черненко.

Как наказывают нарушителей?

По сути, единственным способом наказать кандидата-нарушителя согласно закону является вынесение ему предупреждения. «Жвании вынесли предупреждение за подкуп избирателей. А других санкций, кроме предупреждения, закон не предусматривает», – подчеркнул Александр Черненко.

Снять с регистрации кандидата, нарушившего избирательное законодательство, нельзя. «ЦИК просто выносит предупреждения, но они не приводят к каким-то более серьёзным последствиям. Тем не менее, ответственность нарушители могут нести в рамках Уголовного процессуального кодекса уже не просто как лицо-субъект избирательного процесса, а как гражданин, который совершил криминальное правонарушение. Так, за подкуп он может получить до двух лет заключения «за принуждение избирателей к волеизъявлению» в том или ином виде», – рассказала Ольга Айвазовская.

При этом она отметила, что пока что не наблюдается высокая активность правоохранительных органов в этом плане, несмотря на зафиксированные многочисленные нарушения.

«Мы, как наблюдатели, имеем некоторые права: фиксируя нарушение, готовим документы в ЦИК и Прокуратуру и отправляем их в соответствующие органы. Пока что особо не реагируют. Например, в ЦИК мы подготовили уже довольно много заявлений. Эти заявления в большинстве случаев ЦИК не рассматривает, пересылает их в Генпрокуратуру, та пересылает их в местную прокуратуру, последняя пересылает всё в окружную избирательную комиссию, от которых объективности ожидать не приходится. Таким образом, прячется любое дело», – предостерегла Ольга Айвазовская.

Эксперт добавила, что эта «цепочка переведения стрелок» приводит к тому, что субъекты избирательного процесса чувствуют свою полную безнаказанность, и у большинства просто не остаётся никаких предостережений при нарушении избирательного законодательства.

«В ходе этой избирательной кампании были решения суда за подкуп и незаконную агитацию. Но решения суда пересылались в комиссии, где их «смягчали». Предупреждения нарушителям выносились, но наказания на должном уровне большинство из них не несёт», – констатировала Айвазовская.

Где и кто играет не по правилам?

Эксперты отмечают, что на данный момент сложно очертить географию нарушений: где, в каких областях или округах, их больше всего, где – меньше.

«225 мажоритарных округов, и в каждом из них своя история, зависимо от ситуации. Так, есть округ в Запорожской области, где четыре кандидата, и трёх из них никто не знает. Там будут самые честные и открытые выборы, потому что нет реальной конкуренции. Однако в той же Запорожской области в соседнем округе “будет Сталинград”», – отметил Александр Черненко.

Кроме того, где есть острая конкуренция, большое количество мощных кандидатов, там будут грязные и нечестные выборы, прогнозирует эксперт. Там же, где такой конкуренции нет, выборы будут более-менее спокойными.

По наблюдениям Черненко, чаще всего нарушают избирательное законодательство самовыдвиженцы, а также представители Партии регионов, «потому что у них есть возможности и ресурсы для таких злоупотреблений».

Ольга Айвазовская считает, что нарушений достаточно по всей территории Украины.Так, например, подкуп ОПОРА зафиксировала в 22 областях страны, админресурс – в 23. «Невозможно выделить какой-то один регион», – отметила эксперт.

Хотя ближе к концу выборов (к концу сентября и октябрю), когда будет пик кампании Айвазовская прогнозирует наибольшее количество нарушений в тех регионах, которые являются наиболее конкурентными с точки зрения участия политических сил. «Восток Украины менее конкурентный, потому что там монопольная поддержка одной политической силы. Запад также менее конкурентен, потому что там больше поддерживают оппозиционные политические силы. А вот центральная Украина, отдельные регионы юга могут быть конкурентными, там будет обостряться политическая борьба. В том числе и из-за безнаказанности кандидатов это будет приводить к активизации со стороны субъектов избирательного процесса, чтобы победить любыми методами», – считает Ольга Айвазовская.

Лидером по количеству нарушений на данный момент, по наблюдениям эксперта, является Партия регионов. «На счету этой политической силы больше всего административного ресурса, которым она пользуется», – добавила она.

Политолог Сергей Таран отметил, что нарушений больше всего там, где больше представителей власти. То есть это, по его мнению, на востоке страны. И именно в этом регионе он прогнозирует наибольшее количество попыток обойти закон, чтобы завоевать любыми способами голоса избирателей.

Также, по мнению политолога, интересными выглядят большие города, в частности Киев, где шире используется подкуп избирателей. «Это странно, поскольку, в Киеве, где, казалось бы, более сознательные и хорошо информированные граждане, подкупа больше, и граждане испорчены этим подкупом. Этот момент выпадает из той стереотипной схемы нарушений в контексте использования админресурса властью», – отметил Таран.

фото: pro-test.org.ua