От субботы до субботы. Ялтинский ритуал, страсти по-министерски и бушующая Тимошенко

Неизменно входящий в первую пятерку самых богатых украинцев Виктор Пинчук отказался от борьбы за первенство, отдав предпочтение качественно иным механизмам влияния на ситуацию в стране. Виктор Михайлович уже в девятый раз организовал встречу Ялтинской европейской стратегии, в ходе которой отечественные и импортированные на время зарубежные VIPы откровенничают на заданную тему. Уже второй год подряд в кулуарах Ливадийского дворца ведут задушевные беседы о европейской интеграции, больше напоминающие диалог инвалидов зрения, речи и слуха. На этот раз в качестве поддержки Виктора Януковича в Ялту прибыл турецкий премьер Реджеп Эрдоган, которому суждено было сыграть роль немого укора Европейскому Союзу, демонстрирующего двойные стандарты.

Еврокомиссар Штефан Фюле, отлично владеющий английским и русским, отметил, что хочет видеть нашу страну в ЕС, ненавязчиво поинтересовавшись, разделяет ли это желание украинская власть. Другие гости из Старого Света напомнили о необходимости отказаться от избирательного правосудия и обеспечить прозрачные и демократические парламентские выборы. Виктор Янукович на правах президента пообещал, что после избрания нового созыва Верховной Рады Соглашение об ассоциации с ЕС будет подписано. Ради пущей убедительности Виктор Федорович в своем спиче упомянул Гомера и Геракла, словно решил совершить до завершения президентской каденции дюжину эпических подвигов.

Видимо, в качестве разминки украинский Президент за пару дней до поездки в Ялту пригрозил после завершения парламентской кампании оторвать головы министрам, которые только обещают и ничего не делают. Журналисты определили объектом президентского гнева Петра Порошенко, вероятно, по причине отсутствия у Петра Алексеевича «регионального» партбилета и наличия политических амбиций. Ушедший в предвыборный отпуск министр МЧС Виктор Балога дал понять, что не собирается возвращаться на работу в Кабинет Министров. Только Николай Азаров сохраняет оптимизм, нашедший отражение в проекте Государственного бюджета на 2013 год.

Лидер «УДАРа» Виталий Кличко после очередной спортивной победы выразил уверенность в том, что его политическая сила на парламентских выборах возьмет не менее 15%. Лидер конкурирующей политической силы Арсений Яценюк не исключил нового Майдана, если Партия регионов займет первое место по итогам выборов. Похоже, президентская кампания ничему не научила исполнительного директора ВО «Батькивщина». Если он и дальше будет делать ставку на образцово-показательную оппозиционность, то дебаты между Андреем Шевченко и Виталием Кличко будут интереснее, чем кампания объединенной оппозиции.

Заметно активизировалась и Юлия Тимошенко. Экс-премьер не собирается отлеживаться в больничной палате, пока основные политические события проходят без ее участия. Юлия Владимировна потребовала допустить к себе журналистов и лидеров «Батькивщины», но ее порыв к справедливости был прерван сотрудниками Государственной пенитенциарной службы. Те обнаружили в палате Тимошенко два дозиметра, что, безусловно, станет новой страницей во всемирной истории пенитенциарной системы. Вряд ли активизация лидера «Батькивщины» накануне приезда группы иностранных политиков в Ялту была случайной, но назвать ее успешной пока нет оснований.