В День памяти погибших журналистов в Киеве сожгли портрет Кучмы

В центре Киева помянули Георгия Гонгадзе и других 62 журналистов, погибших за время независимости.
В День памяти погибших журналистов на Майдане Независимости в Киеве прошла акция в память Георгия Гонгадзе, который исчез 12 лет назад, а также других журналистов, погибших за годы независимости.
В акции приняли участие несколько сотен человек, которые создали символический круг из коробок с именами погибших журналистов.
Участники акции держали в руках портреты главы Рады Владимира Литвина, второго президента Украины Леонида Кучмы и бывшего председателя СБУ Леонида Деркача с надписями «Он должен сидеть за решеткой!».
«Весь мир знает лиц, причастных к убийству Георгия Гонгадзе. Однако они до сих пор не понесли ответственности», - заявил один из участников акции.
В 20:00 митингующие почтили память погибших журналистов минутой молчания.
После этого они зажгли свечи и поставили их в символичное пожарище свободы слова. Коробки с именами погибших журналистов были сожжены.
Подожгли также потртреты Леонида Кучмы и Владимира Литвина.
В ходе акции упоминалось, что в целом за годы независимости Украины погибло 62 журналиста.
Также сегодня во Владимирском соборе прошла панихида.
фото: Владислав Мусиенко / Главред
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