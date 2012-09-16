В День памяти погибших журналистов в Киеве сожгли портрет Кучмы

В День памяти погибших журналистов на Майдане Независимости в Киеве прошла акция в память Георгия Гонгадзе, который исчез 12 лет назад, а также других журналистов, погибших за годы независимости.

В акции приняли участие несколько сотен человек, которые создали символический круг из коробок с именами погибших журналистов.

Участники акции держали в руках портреты главы Рады Владимира Литвина, второго президента Украины Леонида Кучмы и бывшего председателя СБУ Леонида Деркача с надписями «Он должен сидеть за решеткой!».

«Весь мир знает лиц, причастных к убийству Георгия Гонгадзе. Однако они до сих пор не понесли ответственности», - заявил один из участников акции.

В 20:00 митингующие почтили память погибших журналистов минутой молчания.

После этого они зажгли свечи и поставили их в символичное пожарище свободы слова. Коробки с именами погибших журналистов были сожжены.

Подожгли также потртреты Леонида Кучмы и Владимира Литвина.

В ходе акции упоминалось, что в целом за годы независимости Украины погибло 62 журналиста.

Также сегодня во Владимирском соборе прошла панихида.

фото: Владислав Мусиенко / Главред

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