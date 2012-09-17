Мельниченко связал Тимошенко с убийством Щербаня: новые подробности скандала

После того, как экс-майор Управления Госохраны Николай Мельниченко дал показания по делу об убийстве известного бизнесмена и нардепа Евгения Щербаня и связал его гибель с именем Юлии Тимошенко, в деле всплыли новые подробности.

Зампредседателя фракции «БЮТ-Батьківщина» Роман Забзалюк заявил, что экс-майор якобы предлагал БЮТу обнародовать записи, которые доказывают прямое отношение к убийству бизнесмена Президента Виктора Януковича, первого зама генпрокурора Рената Кузьмина и других высокопоставленных чиновников.

Экс-майор подтвердил: «Я действительно обращался к Забзалюку с просьбой, чтобы он помог вернуть одолженные его однопартийцу Вячеславу Неволько 10 тыс. долларов».

Ранее же бывший охранник президента Кучмы заявил, что в записанных им разговорах заказчиком убийства собеседники называют экс-премьера Павла Лазаренко, а деньги киллерам перевели Петр Кириченко и сама Тимошенко.

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«Заказчиком убийства Щербаня называется Лазаренко, одним из мотивов - получение контроля над Донецким регионом. Организатором выступает Кушнир, а оплату за выполнение проводят Кириченко и Тимошенко», - уверяет Мельниченко.

В тексте заявления также отмечается, что обстоятельства расследования убийства экс-майору стали известны из разговоров, которые он слышал в кабинете президента Леонида Кучмы с высокопоставленными чиновниками и госслужащими.

«Об обстоятельствах расследования данного преступления мне известно из разговоров, которые я слышал в кабинете Кучмы. Разговоры происходили между Кучмой и Генеральным прокурором Украины Потебенько, Кучмой и Обиходом, и других. У меня есть записи этих разговоров», - отметил экс-майор.

На следующий день после этих заявлений Мельниченко сообщил, что готов приехать в Украину, чтобы дать показания по делу Щербаня.

Также бывший офицер СБУ отметил, что готов передать свои записи и в Генпрокуратуру, и адвокатам Юлии Тимошенко.

По его словам, открытое слушание дела Щербаня будет полезно как Тимошенко, так и украинскому обществу в целом.

После этих признаний Мельниченко Кузьмин заверил, что следствие готово выдвинуть Тимошенко новые обвинения. Для этого, по его словам, не хватает ряда улик, которые находятся в США.

Также обратился к представителям США с просьбой предоставить возможность представителям следственной группы Генпрокуратуры вместе с представителем ФБР и прокуратуры США допросить «имеющих прямое отношение к преступлениям, совершенным в Украине – бывшего премьера Павла Лазаренко, экс-майора Госохраны Николая Мельниченко».

В свою очередь, Кучма по этому поводу отметил, что ему давно был известен факт оплаты со счетов Тимошенко на счета Лазаренко и последующее перечисление средств убийцам Щербаня в 1996 году. Однако, по словам второго президента, расследованию дела помешала «оранжевая революция».

«Всем было известно, не только мне, что со счетов Юлии оплачено… Прокуратура занималась, но потом вышли вы на улицы и сказали, что Юлия - святая», - сказал Кучма.

Позже Мельниченко рассказал: «В кабинете Кучмы назывались суммы, которые перечислялись за убийство Щербаня со счетов ЕЭСУ, а также которые выводил из Украины через офшоры Александр Тимошенко, муж экс-премьера». Однако углубляться в суммы экс-майор не стал.

Однако в «Батьківщині», партии Юлии Тимошенко, уверены, что заявления опального экс-майора написаны «под диктовку Администрации Президента».

Пресс-служба партии напомнила, что в 2003 году в Луганске состоялся судебный процесс по делу об убийстве Щербаня.

«Но даже подконтрольный Кучме суд не смог найти ни малейших доказательств причастности Тимошенко к этому преступлению. Не смог найти, потому что их просто не существует и не существовало в природе», - заявили соратники экс-премьера.

«Самому Николаю Мельниченко мы хотим напомнить, что он больше полугода искал выходы на руководство партии «Батьківщина», а также на защитников Юлии Тимошенко с предложениями за «гонорар» выступить со свидетельствами в защиту нашего лидера. Однако после категорического отказа пошел на сотрудничество с режимом, для которого запуганные или купленные так называемые «свидетели» давно стали средством для расправы над лидерами оппозиции», - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в настоящий момент экс-майор СБУ Николай Мельниченко находится в США, где 14 сентября давал показания Министерству юстиции об убийстве народного депутата Евгения Щербаня.

Также напомним, что 5 апреля 2012 года Генпрокуратура возобновила расследование уголовного дела по факту убийства Щербаня. Поводом послужило заявление сына народного депутата Руслана Щербаня и документы, которые он передал следствию.

3 августа Мельниченко был задержан в аэропорту Неаполя, сразу после прибытия из Вашингтона. Причиной задержания стал ордер, выданный украинским отделением Интерпола.

На суде в Неаполе Мельниченко просил не экстрадировать его в Украину, объяснив это политическим преследованием в стране.

Проведя 12 дней в заключении, ожидая решения вопроса об экстрадиции, экс-майор был отпущен после подтверждения из США, что он находится под программой защиты свидетелей.

Справка: народный депутат Евгений Щербань был убит 3 ноября 1996 года, когда сошел с трапа самолета. Киллеры Вадим Болотских и Геннадий Зангелиди проникли на территорию Донецкого эропорта, переодевшись в форму персонала. Болотских сделал первый выстрел – в затылок депутату, когда тот стоял возле автомобиля.

Вслед за этим беспорядочную стрельбу из автомата открыл Зангелиди, смертельно ранив жену Евгения Щербаня – Надежду Никитину и 2 работников аэропорта. Руслан Щербань, который был вместе с отцом, чудом остался жив.

Следствием и судом было установлено, что расстрел народного депутата организовала мощная и беспощадная криминальная группировка Кушнира–Рябина–Алиева.

фото: Главред, zn.ua

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