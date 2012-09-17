Как хасиды празднуют Новый год в Умани: песни и танцы на улицах

Сегодня, 17 сентября, иудеи празднуют Рош ха-Шана – Новый год по еврейскому календарю, который наступил после захода солнца вчера, 16 сентября. Накануне праздника евреи приветствуют друг друга пожеланием: «Пусть вам будет записано только хорошее в этом году». Древнее предание рассказывает, что на небесах в огромной Книге жизни записаны имена всех живущих на земле, и в эти дни Бог пишет, какая судьба ждет всех живущих на земле: «кому жить и кому умереть, кого ожидает покой и кого – скитания, кого – благополучие и кого – терзания, кому суждена бедность и кому – богатство».

Как сообщал «Главред» ранее, на праздник Нового года, а также чтобы почтить память основателя хасидизма – цадика Нахмана – в Умань съехалось около 20 тысяч паломников-хасидов.

По информации СМИ, в Умани из-за наплыва паломников-хасидов резко подскочили цены на местном рынке.

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Еврейскую общину Украины с праздником Рош ха-Шана - Новым годом по иудейскому календарю поздравил Президент Украины Виктор Янукович. «Поздравляю еврейскую общину Украины с Рош ха-Шана – Новым 5773 годом. В эти праздничные дни суммируется год прошлый и возлагаются надежды на год грядущий, а души наполняются надеждами на лучшее и верой в добро», - говорится в поздравлении.

Как хасиды в Умани готовились встречать Новый год: ФОТО

Президент пожелал иудеям в новом году крепкого здоровья, семейного уюта и благополучия: «Желаю вам быть записанными в Книгу Жизни».

"Главред" предлагает читателям фоторепортаж из Умани, куда массово съехались паломники.

фото: УНИАН

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