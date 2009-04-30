«Геймбой», или Разведка перед смотринами

Но Яценюк далек от того, чтобы сделать фальстарт. По крайней мере, до официального объявления о решении идти на президентские выборы. Очевидно, последний нюанс и играет решающую роль, когда заходит речь о команде кандидата в президенты, его программе и методах, с помощью которых он собирается побеждать. Несколько отечественных СМИ уже успели окрестить его визит в Германию, длившийся два прошлых дня, как своеобразные «смотрины». Особой пикантности визиту придавал тот факт, что, когда Яценюк прогуливался по кабинетам неправительственных организаций, имел неформальные встречи с представителями действующей и потенциальной власти, Юлия Тимошенко собиралась в Москву.

Собственно, тема России почти не сходила с повестки дня ни одних переговоров. Создавалось даже впечатление, что в большинстве своем немецкие чиновники и эксперты на этих встречах хотели убедиться - их политика относительно России единственно верная и мотивированная. А посему, казалось, позиция любого украинского политика должна была нести подтверждение заявленного канцлером Меркель курса, не иначе. Хотя заметное беспокойство в отношении однозначности этого утверждения немецкую сторону таки мучает. Очевидно, это связано с тем, что после известных событий в январе 2009 года и «газовой войны» пришло понимание, что Россия не может выступать гарантом безопасности (в том числе - энергетической) в регионе.

Яценюк встречался с возможным будущим главой МИД Германии Гидо Вестервелле в Regent Hotel В конце концов, Яценюк решил проявлять осторожность, - чтобы громкими заявлениями не напугать своих собеседников, а также убедить в своей политической адекватности (учитывая молодой возраст и количество занимаемых за последние несколько лет должностей) и отсутствии радикальных проявлений как по отношению к российской элите, так и к западной. Сегодня у Яценюка одна из задач - наладить как можно больше влиятельных контактов и «прощупать» почву за рубежом на предмет своего общего восприятия.

Учитывая тот факт, что Янукович и Тимошенко как следует «прозондировали» российское направление, а у последней неплохие контакты с французской властью (за счет личностных связей членов своей команды), диктующей свои условия в Европе, перед Яценюком встает выбор: в каком направлении искать партнеров, которые адекватно к ситуации в Украине будут его серьезно воспринимать. Если верить источникам в команде будущего кандидата, Яценюк пойдет по нарастающей. Сначала - ознакомительный визит в Германию, потом - Великобритания, а в начале лета - визит в США. С единственной корректировкой - в зависимости от того, как пройдет поездка премьера Тимошенко в Москву, Яценюк по логике должен был отправиться и в Россию (несмотря на информационное антисопровождение Кремля), чтобы «в связке» с США это было политически и электорально мотивировано.

Не исключено, что Яценюк еще раз приедет в Берлин, но теперь уже в новом статусе - кандидата в президенты. Вряд ли он станет выступать на фоне Бранденбургских ворот, как хотел сделать кандидат в президенты США Барак Обама. Но вполне возможно, что в следующей поездке уже появятся необходимые для такого путешествия атрибуты – многочисленные сопровождающие лица, охрана, журналистский пул, а еще - мания величия. Пока этих вещей нет, поєтому, возможно, политику с третьим в Украине рейтингом на этот раз было намного проще общаться.

С другой стороны - Яценюку до сих пор трудно адаптироваться к реалиям его восприятия как внутри страны, так и во внешней среде. Если первое – вполне естественно и понятно, то в отношении восприятия в той же Германии есть много вопросов. И не потому, что Яценюка тут пока плохо знают, а потому, что в Германии скептицизм к постсоветским странам, пытающимся вырваться из-под контроля России, на довольно высоком уровне. На вопрос, каким политиком - пророссийским или прозападным считает себя Яценюк, он прибег к уже известной кальке. «Проукраинским» - отрезал он и засмеялся.

На выступлении в представительстве федеральной земли Саксония-Ангальт украинские студенты, которые учатся в Берлине, в основном спрашивали, что Яценюк им может предложить по возвращении в Украину В конце концов, восприятие Украины в Германии меняется. Хотя говорить, что в лучшую сторону - пока рано. И если, например, до приезда нынешнего посла Ганса-Юргена Гаймзета в немецком посольстве в Киеве откровенно и однозначно пропагандировали создание «ширки» между Партией регионов и «Нашей Украиной», то теперь рецептов предпочитают не давать. Даже не каждый украинец может объяснить, что же такое происходит в отечественной политике. Что уж говорить о немецких экспертах, которые специально не занимаются Украиной, но знают, что там существует угроза демократии! Поэтому и вопросы, которые задавали Яценюку на экспертных (публичных и открытых для прессы) встречах носили преимущественно универсальный, а не специализированный характер: говорили в целом об отношениях Украины с Россией, статусе Крыма и Черноморского флота (все это, конечно, в российском контексте), энергетической безопасности и издалека - о президентских выборах.

Другое дело – встречи непубличного характера. За закрытыми дверями по большей части шла речь о действующей власти и ее эффективности в условиях мирового финансового и перманентного отечественного политического кризиса. Вопросы так и задавались: что происходит с Ющенко и какова мотивация действий его команды относительно роспуска парламента, на какие шаги может пойти Тимошенко, чтобы одержать власть, и какие механизмы способен включить Янукович, чтобы получить реванш за 2004 год. Были и серьезные предостережения: мол, нам безразлично, какая будет коалиция в парламенте, главное, чтобы не произошло усечения демократических принципов. Под последним, конечно, подразумевались наскоро принятые изменения к Конституции и право парламента избирать главу государства. Если это случится, Запад обещает отвечать адекватно: мол, если произойдет свертывание демократии, украинские политики ощутят на себе, что такое изоляция «а-ля Лукашенко».

За два неполных дня Яценюк провел около десяти встреч разного уровня - от экспертной среды (в фонде Бертельсманна, в представительстве федеральной земли Саксония-Ангальт, Немецком обществе внешней политики) до вполне знаковых раутов «тет-а-тет», например, с возможным преемником министра иностранных дел Штанмайера, председателем фракции ВДП – Гидо Вестервелле или обед с бывшим главой МИД Йошкой Фишером, несколькими влиятельными депутатами Бундестага от разных фракций или руководителем управления по вопросам внешней политики, внешнеполитическим советником Канцлера Меркель Кристофом Хойсгеном (вместо запланированных получасовых переговоров встреча длилась более часа), который считается одной из самых доверенных особ главы немецкого правительства.

Самым публичным мероприятием визита была, конечно, встреча с представителями украинской громады, украинскими студентами, которые учатся в Германии, и журналистами. В ходе общения Яценюк, в частности, заявил следующее:

- Конституционный суд может изменить дату выборов и перенести ее на 17 января 2010 года;

- в зависимости от результатов президентской кампании будут проведены досрочные выборы в парламент;

- предоставление Россией кредита в $5 млрд может расцениваться как политический кредит, а не как финансовый, и что его предоставление - это часть газовых договоренностей на уровне руководителей правительств в Москве;

- предоставление Украине очередного транша МВФ станет сигналом инвесторам не выводить инвестицию из Украины;

- в Украине не существует профессиональной оппозиции, которая может предложить альтернативную программу развития страны;

- Тимошенко и Янукович не уверены, что выигрывают выборы, отсюда - догадки о возможном создании коалиции БЮТ и ПР;

- в настоящий момент Янукович («И слава богу!». - Яценюк) имеет высокие рейтинги, поэтому вряд ли согласится на коалицию с БЮТ, он пойдет на кампанию;

- принципы, заложенные Майданом, остаются в силе - и не нужно перекладывать их соблюдение только на действующего Президента, нужно, чтобы эти демократические принципы действовали и в дальнейшем;

- в Украине нет партийной традиции - партии являются больше бизнес-проектами, в которых первую скрипку играют акционеры.

Вместе с тем Яценюк на встречах отмечал необходимость присутствия на президентских выборах международных наблюдателей «поскольку эта кампания будет намного сложнее, чем на выборах 2004 года», потому что возможна «политическая коррупция, когда будут покупать голоса».

Скорее всего, в эти дни в Германии отрабатывают модель реагирования ЕС на украинскую действительность. Визит Яценюка в Берлин совпал с незапланированным рассмотрением украинского вопроса на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Произошло это по инициативе двух сторон – Германии и Польши, которые призывали коллег посадить за стол переговоров украинских лидеров и послать с этой целью в Киев специальную миссию ЕС. В своем обращении они предложили Евросоюзу помирить Виктора Ющенко и Юлию Тимошенко, чтобы предотвратить экономический коллапс в Украине. Как уже сообщал «Главред», в мае может состояться визит в Украину глав внешнеполитических ведомств Германии Франк-Вальтера Штанмайера и Польши – Родослава Сикорского.

Яценюку есть над чем задуматься. В холле Бундестага Все это – вопросы уровня большой европейской политики. Арсению Яценюку же нужно данную ситуацию максимально использовать для озвучивания своей позиции. Фактически, концепция его программы должна быть готова к концу мая, когда Яценюку исполнится 35. Очевидно, что лучшим местом для озвучивания такой «заявки на президентство» остается политическая столица Европы Брюссель.