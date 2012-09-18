«Восточное партнерство»: Украину все еще ждут в Европе

Люблин – мост меж Западом и Востоком. Крупный город в восточной Польше. 350 000 жителей. Расположен в 160 километрах на юго-восток от Варшавы, неподалеку от границы с Украиной и Белоруссией. В прошлом – важный государственный центр на торговых путях между Востоком и Западом.

Почему мы так подробно вспоминаем о Люблине, спросите вы? Да потому что именно этот польский город то и дело говорит о своих близких и далеких восточных соседях и инициирует дискуссии о месте Восточной Европы в Европейском Союзе. Иногда прямо-таки за уши тянет, в том числе и Украину, в совместные с ЕС проекты. Чаще культурные, такие, как «Ночь культуры» или «Ягеллонская ярмарка». Реже политические или социальные, дабы укрепить и свое присутствие в Европе, и свой диалог с Востоком. В связи с этим Люблин уже заслужил титул «столицы «Восточного партнерства».

Последний по времени опыт такового – Конгресс инициатив Восточной Европы. В середине сентября Люблин в который раз собирал гостей для обмена идеями и опытом, а также для участия в совместных проектах.

«Конгресс является не только частью сотрудничества через границы, с его помощью можно определить рекомендации касательно интеграции в европейские структуры», – сказал во время открытия президент Люблина Кшиштоф Жук.

На этот раз в Люблин приехало около 300 человек – представители органов местного самоуправления, общественных организаций, высших учебных заведений, деятели культуры из Польши, Украины и Белоруссии, а также из Молдовы, России, Азербайджана и Казахстана. Дебаты посвящались совместным поискам и популяризации новаторских решений в области трансграничного сотрудничества, определению направлений этого сотрудничества и разработке рекомендаций для европейских институций. И все это в рамках программы «Восточное партнерство», проекта, созданного ЕС для сближения с шестью странами бывшего СССР: Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Беларусью.

Что прежде всего интересует Польшу, а значит и ЕС, в отношениях со странами восточной Европы (к слову, по данным Международного фонда «Возрождение», Украина продолжает терять позиции лидера европейской интеграции среди стран Восточного партнерства: на первый план выходят Молдова, Грузия и Армения, которые демонстрируют высокий уровень приближения к стандартам ЕС)? Во-первых, это эффективное управление на местах. Во-вторых, построение гражданского общества и решение вопросов сотрудничества в случае недостатков в Восточной модели демократии, инициативы граждан, касающиеся социальных и политических перемен в Восточной Европе. В-третьих, культура как путь к сближению. И, в-четвертых, образование и школа, то есть обмен опытом трансформации, инновации, исследования модельных систем академического сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы. Именно таким конкретным темам были посвящены несколько панелей Конгресса.

Основатель и Председатель Правления Фонда менеджерских инициатив Павел Прокоп отмечает, что ныне, как никогда до этого, Европа занята самой собой.

«Она переживает серьезный кризис и задумывается о реконструкции своих программ развития, стоит ли расширять свои границы или наоборот – ограничить, – говорит эксперт. – И пока вывод таков: не идти на Восток. Когда я говорю со своими партнерами в Восточной Европе и кавказских странах, слышны мнения, что Европа забыла о них, не хочет сотрудничать. Да, западные партнеры, занятые кризисом, говорят, что они хотели бы поддерживать реформы в восточных странах. Но стоит ли это делать сейчас, ведь эти реформы не наступают так быстро. И тут же замечают, что так же Европа должна поддерживать страны Северной Африки, а не ограничиваться Восточной Европой. В то же время мы должны подумать о Европе перспективно: через несколько лет в Украине, Молдавии, России, вполне возможно, будет полная демократия и высокое экономическое развитие. Если в 1980-м году мы не знали, что будет в 1989 году, а сама Европа не задумывалась, что было в Северной Африке, то сейчас мы можем почти точно прогнозировать, что будет уже через несколько лет. Надо воспринимать Восточную Европу как ценный источник вдохновения. Мы видим один вариант развития Европы, и с этих позиций смотрим и на другие направления. Но, может, изменения на Востоке как раз были бы импульсом и для развития всей Европы, путем решения кризиса? Есть также мнение, что политика и Европы, и Польши по отношению к восточным странам очень неэффективна, что это политика большой иллюзии. В то же время страны Восточной Европы уже не хотят говорить о демократии, они хотят осознавать и внедрять практические шаги к демократии, чтобы достичь благополучия».

«Восточное партнерство растет, все в порядке, только у этой инициативы нет таких конкретных механизмов и инструментов, чтобы иметь возможность в полной мере насладиться им», – уточняет заместитель мера Львова Василий Косив.

Говорить о проблемах Восточной Европы можно и нужно. В этом уверена директор Представительства Европейской комиссии в Польше Ева Сыновец, которая в недавнем прошлом была директором, координирующим процесс подготовки Польши ко вступлению в ЕС в Управлении Комитета европейской интеграции. Даже тогда, когда в сердце Европы эти дела отошли на второй план, потому что Европейский союз ныне ориентирован в основном на борьбу с экономическим кризисом.

«Не надо впадать в крайности. Действительно, Европа в кризисе, – говорит госпожа Сыновец. - И мы бы хотели продолжать отношения с Восточной Европой и переносить их на более высокий уровень. Но на все мы должны иметь согласие глав государств-членов ЕС. Испанский или итальянский бизнесмен о «Восточном партнерстве» вообще не думает. Но для нас знаменательный день, ведь глава Еврокомиссии Жозе Баррозу говорит, что надо построить такие отношения, которые бы позволили Европе избежать кризиса в будущем. И тогда нам легче было бы строить отношения с нашими партнерами, особенно близкими. Надо, например, заметить, что одно соглашение с уникальным содержанием было подписано с Украиной (как известно, Украина и ЕС в декабре 2011 года завершили переговоры по соглашению об ассоциации и парафировали его в марте). Конечно, многое зависит от политической ситуации в стране, будет ли оно до конца подписано.

Так же ведутся переговоры и с другими странами восточного партнерства. Кроме того, что эти соглашения несут хороший стандарт демократии, они должны завершить процесс реорганизации в этих странах. Когда ЕС пришло в Польшу, нам было удобно, что можно было копировать готовые механизмы. Но это было в 1990-е года. Сейчас наши партнеры говорят, что существует некий пакет регуляций. И если его примут наши восточные партнеры, это изменит их жизнь даже без членства».

То есть европейцами можно быть и за границами Европейского Союза.

Но поляки, даже несмотря на свое присутствие в Европейском Союзе, озабочены вопросом: где границы Европы, и кто их провел?.. В частности об этом говорил в Люблине историк, профессор Ежи Клочовский. «В ХІХ веке Европой считалась исключительно романо-германская часть, а Россия или Турция в нее не входили. И эта традиция ушла своими корнями далеко в сознание европейцев. После же 1945 года эта пропасть углубилась: на Западе – Европа, а на Востоке – уже СССР. Германия – это граница Европы. Мы не существовали как Европа, говорит он. – В Америке даже никто не знал, что мы находимся в Европе. И то, что сейчас происходит – это наследие той привычки, что как таковой Восточной Европы не существовало. Это был чужой мир, чужой культурный мир. Идея большого мертвого места, которое неизвестно кому принадлежало: Европе, Азии или Африке. Но это не только исторический вопрос. Сегодня, например, россияне говорят, что они в Восточной Европе, а украинцы – что в Центральной Европе. Как тут разобраться?»

И стоит ли на данном этапе это делать?.. Соцопросы (в частности, экспертное исследование Института Горшенина), проведенные в Украине, доказывают, что украинцам тема сближения со странами бывшего СССР не особо интересна. По мнению большей части отечественных экспертов (54%), программа «Восточное партнерство» в первую очередь интересует представителей политических и общественных организаций. Интересной для узкого круга экспертов данную программу считают 46% респондентов, для представителей местного самоуправления – 25%, для власти – 17%, для оппозиции – 8%, для широкой общественности – 4% опрошенных экспертов. Более четверти (29%) выбирали вариант «другое», отвечая на этот вопрос. При этом наиболее популярными аспектами «партнерства» считаются адаптация украинского законодательства к требованиям ЕС (58%). Далее следуют: либерализация визового режима с ЕС (46%), усиление энергетической безопасности Украины (42%), сотрудничество в борьбе с коррупцией (38%), научное сотрудничество (гранты, стипендиальные программы) и укрепление гражданского общества (по 29%).

Но Люблин этими цифрами не удивить. А тем более не остановить. Курс, взятый на Восток, точен. Несмотря ни на что, город сделал восточное партнерство своим приоритетом. Здесь действительно можно обсуждать трудные темы. Трудные для сердца ЕС и стран Восточной Европы. Тут они звучат спокойно и рассудительно. А известно же, что Европа хотела бы видеть Польшу страной, которая бы начинала диалог об отношениях не только внутри ЕС, но и с ближайшими соседями.

И когда-то это даст свои результаты… Пусть сегодня они и выглядят несколько идеалистически. После дискуссий в Люблине складывается впечатление, что наши западные соседи или настолько толерантны, или недостаточно осведомлены, или очень хорошего мнения о нас. Речь идет о демократии, гражданском обществе, экономическом процветании. Мол, у таких стран, как Украина, это не за горами…

При этом по ту сторону границы большой Европы признают: нет универсальных решений. Нельзя всецело переносить опыт Польши в ЕС на грунт стран Восточной Европы или Кавказа, автоматический трансфер польского опыта на землю Казахстана, Узбекистана или Украины невозможен. Решения должны строиться только на реалиях этих стран.