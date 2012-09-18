«Восточное партнерство»: Украину все еще ждут в Европе

18 сентября 2012, 17:40

В польском Люблине Украине рассказали, что видят ее демократичной и экономически процветающей страной… В будущем, которое «не за горами».

Люблин – мост меж Западом и Востоком. Крупный город в восточной Польше. 350 000 жителей. Расположен в 160 километрах на юго-восток от Варшавы, неподалеку от границы с Украиной и Белоруссией. В прошлом – важный государственный центр на торговых путях между Востоком и Западом.

Почему мы так подробно вспоминаем о Люблине, спросите вы? Да потому что именно этот польский город то и дело говорит о своих близких и далеких восточных соседях и инициирует дискуссии о месте Восточной Европы в Европейском Союзе. Иногда прямо-таки за уши тянет, в том числе и Украину, в совместные с ЕС проекты. Чаще культурные, такие, как «Ночь культуры» или «Ягеллонская ярмарка». Реже политические или социальные, дабы укрепить и свое присутствие в Европе, и свой диалог с Востоком. В связи с этим Люблин уже заслужил титул «столицы «Восточного партнерства».

Последний по времени опыт такового – Конгресс инициатив Восточной Европы. В середине сентября Люблин в который раз собирал гостей для обмена идеями и опытом, а также для участия в совместных проектах.

«Конгресс является не только частью сотрудничества через границы, с его помощью можно определить рекомендации касательно интеграции в европейские структуры», – сказал во время открытия президент Люблина Кшиштоф Жук.

На этот раз в Люблин приехало около 300 человек – представители органов местного самоуправления, общественных организаций, высших учебных заведений, деятели культуры из Польши, Украины и Белоруссии, а также из Молдовы, России, Азербайджана и Казахстана. Дебаты посвящались совместным поискам и популяризации новаторских решений в области трансграничного сотрудничества, определению направлений этого сотрудничества и разработке рекомендаций для европейских институций. И все это в рамках программы «Восточное партнерство», проекта, созданного ЕС для сближения с шестью странами бывшего СССР: Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Беларусью.

Что прежде всего интересует Польшу, а значит и ЕС, в отношениях со странами восточной Европы (к слову, по данным Международного фонда «Возрождение», Украина продолжает терять позиции лидера европейской интеграции среди стран Восточного партнерства: на первый план выходят Молдова, Грузия и Армения, которые демонстрируют высокий уровень приближения к стандартам ЕС)? Во-первых, это эффективное управление на местах. Во-вторых, построение гражданского общества и решение вопросов сотрудничества в случае недостатков в Восточной модели демократии, инициативы граждан, касающиеся социальных и политических перемен в Восточной Европе. В-третьих, культура как путь к сближению. И, в-четвертых, образование и школа, то есть обмен опытом трансформации, инновации, исследования модельных систем академического сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы. Именно таким конкретным темам были посвящены несколько панелей Конгресса.

Основатель и Председатель Правления Фонда менеджерских инициатив Павел Прокоп отмечает, что ныне, как никогда до этого, Европа занята самой собой.

«Она переживает серьезный кризис и задумывается о реконструкции своих программ развития, стоит ли расширять свои границы или наоборот – ограничить, – говорит эксперт. – И пока вывод таков: не идти на Восток. Когда я говорю со своими партнерами в Восточной Европе и кавказских странах, слышны мнения, что Европа забыла о них, не хочет сотрудничать. Да, западные партнеры, занятые кризисом, говорят, что они хотели бы поддерживать реформы в восточных странах. Но стоит ли это делать сейчас, ведь эти реформы не наступают так быстро. И тут же замечают, что так же Европа должна поддерживать страны Северной Африки, а не ограничиваться Восточной Европой. В то же время мы должны подумать о Европе перспективно: через несколько лет в Украине, Молдавии, России, вполне возможно, будет полная демократия и высокое экономическое развитие. Если в 1980-м году мы не знали, что будет в 1989 году, а сама Европа не задумывалась, что было в Северной Африке, то сейчас мы можем почти точно прогнозировать, что будет уже через несколько лет. Надо воспринимать Восточную Европу как ценный источник вдохновения. Мы видим один вариант развития Европы, и с этих позиций смотрим и на другие направления. Но, может, изменения на Востоке как раз были бы импульсом и для развития всей Европы, путем решения кризиса? Есть также мнение, что политика и Европы, и Польши по отношению к восточным странам очень неэффективна, что это политика большой иллюзии. В то же время страны Восточной Европы уже не хотят говорить о демократии, они хотят осознавать и внедрять практические шаги к демократии, чтобы достичь благополучия».

«Восточное партнерство растет, все в порядке, только у этой инициативы нет таких конкретных механизмов и инструментов, чтобы иметь возможность в полной мере насладиться им», – уточняет заместитель мера Львова Василий Косив.

Говорить о проблемах Восточной Европы можно и нужно. В этом уверена директор Представительства Европейской комиссии в Польше Ева Сыновец, которая в недавнем прошлом была директором, координирующим процесс подготовки Польши ко вступлению в ЕС в Управлении Комитета европейской интеграции. Даже тогда, когда в сердце Европы эти дела отошли на второй план, потому что Европейский союз ныне ориентирован в основном на борьбу с экономическим кризисом.

«Не надо впадать в крайности. Действительно, Европа в кризисе, – говорит госпожа Сыновец. - И мы бы хотели продолжать отношения с Восточной Европой и переносить их на более высокий уровень. Но на все мы должны иметь согласие глав государств-членов ЕС. Испанский или итальянский бизнесмен о «Восточном партнерстве» вообще не думает. Но для нас знаменательный день, ведь глава Еврокомиссии Жозе Баррозу говорит, что надо построить такие отношения, которые бы позволили Европе избежать кризиса в будущем. И тогда нам легче было бы строить отношения с нашими партнерами, особенно близкими. Надо, например, заметить, что одно соглашение с уникальным содержанием было подписано с Украиной (как известно, Украина и ЕС в декабре 2011 года завершили переговоры по соглашению об ассоциации и парафировали его в марте). Конечно, многое зависит от политической ситуации в стране, будет ли оно до конца подписано.

Так же ведутся переговоры и с другими странами восточного партнерства. Кроме того, что эти соглашения несут хороший стандарт демократии, они должны завершить процесс реорганизации в этих странах. Когда ЕС пришло в Польшу, нам было удобно, что можно было копировать готовые механизмы. Но это было в 1990-е года. Сейчас наши партнеры говорят, что существует некий пакет регуляций. И если его примут наши восточные партнеры, это изменит их жизнь даже без членства».

То есть европейцами можно быть и за границами Европейского Союза.

Но поляки, даже несмотря на свое присутствие в Европейском Союзе, озабочены вопросом: где границы Европы, и кто их провел?.. В частности об этом говорил в Люблине историк, профессор Ежи Клочовский. «В ХІХ веке Европой считалась исключительно романо-германская часть, а Россия или Турция в нее не входили. И эта традиция ушла своими корнями далеко в сознание европейцев. После же 1945 года эта пропасть углубилась: на Западе – Европа, а на Востоке – уже СССР. Германия – это граница Европы. Мы не существовали как Европа, говорит он. – В Америке даже никто не знал, что мы находимся в Европе. И то, что сейчас происходит – это наследие той привычки, что как таковой Восточной Европы не существовало. Это был чужой мир, чужой культурный мир. Идея большого мертвого места, которое неизвестно кому принадлежало: Европе, Азии или Африке. Но это не только исторический вопрос. Сегодня, например, россияне говорят, что они в Восточной Европе, а украинцы – что в Центральной Европе. Как тут разобраться?»

И стоит ли на данном этапе это делать?.. Соцопросы (в частности, экспертное исследование Института Горшенина), проведенные в Украине, доказывают, что украинцам тема сближения со странами бывшего СССР не особо интересна. По мнению большей части отечественных экспертов (54%), программа «Восточное партнерство» в первую очередь интересует представителей политических и общественных организаций. Интересной для узкого круга экспертов данную программу считают 46% респондентов, для представителей местного самоуправления – 25%, для власти – 17%, для оппозиции – 8%, для широкой общественности – 4% опрошенных экспертов. Более четверти (29%) выбирали вариант «другое», отвечая на этот вопрос. При этом наиболее популярными аспектами «партнерства» считаются адаптация украинского законодательства к требованиям ЕС (58%). Далее следуют: либерализация визового режима с ЕС (46%), усиление энергетической безопасности Украины (42%), сотрудничество в борьбе с коррупцией (38%), научное сотрудничество (гранты, стипендиальные программы) и укрепление гражданского общества (по 29%).

Но Люблин этими цифрами не удивить. А тем более не остановить. Курс, взятый на Восток, точен. Несмотря ни на что, город сделал восточное партнерство своим приоритетом. Здесь действительно можно обсуждать трудные темы. Трудные для сердца ЕС и стран Восточной Европы. Тут они звучат спокойно и рассудительно. А известно же, что Европа хотела бы видеть Польшу страной, которая бы начинала диалог об отношениях не только внутри ЕС, но и с ближайшими соседями.

И когда-то это даст свои результаты… Пусть сегодня они и выглядят несколько идеалистически. После дискуссий в Люблине складывается впечатление, что наши западные соседи или настолько толерантны, или недостаточно осведомлены, или очень хорошего мнения о нас. Речь идет о демократии, гражданском обществе, экономическом процветании. Мол, у таких стран, как Украина, это не за горами…

При этом по ту сторону границы большой Европы признают: нет универсальных решений. Нельзя всецело переносить опыт Польши в ЕС на грунт стран Восточной Европы или Кавказа, автоматический трансфер польского опыта на землю Казахстана, Узбекистана или Украины невозможен. Решения должны строиться только на реалиях этих стран.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять