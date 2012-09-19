Выборы без Тимошенко: признает ли Европа новую Раду

По результатам встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем на 9-м ялтинском YES-форуме было обнародовано совместное заявление еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Штефана Фюле, министра иностранных дел Швеции Карла Бильдта и председателя комитета по иностранным делам Европарламента Эльмара Брока. Европейские политики подчеркнули, что в отношениях между Украиной и ЕС не должно быть места для паузы, так же как и компромисса относительно ценностей. В заявлении обращается внимание на то, что «легитимность будущего парламента будет зависеть от проведения выборов, которые должны быть свободными и честными в соответствии с высокими международными стандартами».

Министр иностранных дел Константин Грищенко оперативно отреагировал на посыл из Европы. Правда, не на официальном уровне, а на своей странице в соцсети. «Я вижу, внимание привлекло Ялтинское заявление Фюле-Бильдта-Брока. Здесь важен ключевой момент: европейские партнеры признают необходимость оценки выборов исключительно по их итогам. Поэтому я не вижу проблемы, ведь мы настроены провести выборы в соответствии с высочайшими европейскими стандартами», - пишет он.

Неделей ранее Украину посетил генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд. Отвечая на вопросы журналистов о перспективах признания Европой украинских выборов, он сказал: «Я признаю, что когда один из основных лидеров оппозиции находится в тюрьме, - это проблема». По его мнению, было бы правильно, если бы оценку газовым контрактам, заключенным Юлией Тимошенко, давал избиратель на выборах.

«Главред» поинтересовался у политиков и экспертов, есть ли, по их мнению, угроза непризнания Европой украинских выборов.

Народный депутат, заместитель члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Плотников отметил, что «это мнение не всей Европы, не консолидированная точка зрения, а личное Торбьерна Ягланда, невзирая на то, что он занимает такой пост».

Плотников возлагает надежды на то, что о признании выборов будут судить международные наблюдатели, которые уже работают в стране и которые еще приедут. «Я думаю, что выборы будут признаны, потому что международные наблюдатели убедятся в их прозрачности, честности и всех остальных критериях, которые выдвигает Совет Европы при проведении парламентских выборов», - высказывает свою убежденность господин Плотников.

«Ни одна международная организация – ни Совет Европы, ни Парламентская ассамблея Совета Европы не выдвигала условие участия Тимошенко для признания или непризнания выборов. Такие заявления, если они звучат из уст тех или иных политиков, это их личное мнение», - говорит регионал.

Здесь, надо сказать, политик замалчивает тот факт, что в майской резолюции Европарламента, кроме усиленного внимания к факту политических преследований, содержался пункт с призывом к Украине освободить политзаключенных до начала избирательной кампании. Начавшаяся без лидеров оппозиции избирательная кампания говорит о том, что решения в Украине принимаются безотносительно к рекомендациям из Европы.

Оппонент Плотникова по парламенту, член фракции БЮТ Сергей Соболев, наоборот, первым делом напомнил о резолюциях Европаламента и о том, что бывает с теми, кто к ним не прислушивается: «Мы уже имеем три предварительных резолюции Европейского парламента. Напомню, Европейский парламент объединяет 27 стран Европейского союза. Парламентская ассамблея Совета Европы объединяет 47 стран Европы; членство в этой организации 48-й, Беларуси, приостановлено. В нашем случае не выполняются не только резолюции ПАСЕ или Европейского парламента, но даже ключевые акты ООН, ключевые декларации, которые взяла на себя Украина относительно прозрачности выборов, непреследования оппозиционеров по политическим мотивам. Думаю, во мнении Генерального секретаря Ягланда присутствовали оценки как раз по этим позициям».

Сергей Владиславович считает, что белорусский пример должен быть для Украины показательным хотя бы из меркантильных соображений. «Мы наблюдаем сегодня яркий пример тотальной изоляции, в какой оказалась Беларусь. В отличие от Лукашенко, я думаю, наши толстосумы, занимающие высшие политические должности, которые держат свои деньги за пределами Украины, в случае международных санкций понесут и материальную ответственность за то, что они вытворяют».

Политические эксперты все же склоняются к мысли, что резких выпадов по результатам выборов Украине бояться не стоит.

Виталий Бала, директор Агентства моделирования ситуаций, говорит, что выборы будут признаны, если не будет серьезных фальсификаций и не будет претензий к власти относительно проведения выборов. «Даже при условии, что Тимошенко не была допущена к выборам, оснований, которые стали бы аргументом для непризнания их со стороны Европейского союза, никаких не будет», - говорит он.

Решение этого вопроса – то ли положительное, то ли отрицательное – зависит, по его мнению, от власти, от того, «как она сподобится провести выборы».

«А говорить о том, что к ним не допущены лидеры оппозиции, думаю, больше похоже на эмоциональную составляющую, поскольку сколько-нибудь серьезных, по моему мнению, аргументов у тех, кто говорит о непризнании выборов только потому, что в них Тимошенко не примет участие, на самом деле нет», - комментирует эксперт.

Однако он советует прислушаться к заявлению генерального секретаря Совета Европы, поскольку оно свидетельствует о том, что негативная составляющая в отношениях Европы и Украины не сокращается, а наоборот, увеличивается.

Политолог Дмитрий Выдрин полагает, что мнения европейцев по поводу самих выборов и неучастия в них Юлии Тимошенко разделятся. «В Европе нет единого взгляда на ситуацию с Тимошенко. Есть просто какие-то представления у всех, - рассказывает он. - Например, я довольно много бываю в европейских странах и встречаюсь с разными политиками и исполнительной власти, и законодательной, и с журналистами. Я не встречал ни одной страны, где есть на эту ситуацию консолидированная точка зрения. Есть сторонники Тимошенко, особенно среди категории мужчин определенного возраста, испытывающих определенные мечты, симпатии и так далее».

Господин Выдрин признает, что есть сторонники Юлии Владимировны искренние и последовательные. Но есть и противники, которые считают, что Украина, невзирая на должности и выборы, потихоньку начала наводить порядок во всех сферах. «Поэтому, наверное, после выборов, если они будут нормальные, а я надеюсь, что такими они и будут, потому что слишком много в стране международных наблюдателей, тем не менее, найдутся люди, которые не поверят в их «нормальность». Но будут и люди, которые подтвердят, что выборы проведены в оптимальных для нас условиях».

По его словам, нет однозначной точки зрения, и нет Европы как таковой. «Есть Европа как полифония разных людей, разных точек зрения, разных оценок и симпатий. Поэтому я не думаю, что будет какая-то единая позитивная или единая негативная точка зрения по поводу выборов. Причем не только среди рядовых граждан, но и со стороны руководящих органов. В том же Европарламенте одни считают, что в Украине все делается по закону, кто-то считает, что у нас выборочное правосудие, кто-то – что украинские судьи компетентные, а другие – что коррумпированные. Вполне допускаю, что и по поводу результатов украинских выборов будут такие же споры, как и по самому процессу и приговору Юлии Тимошенко», - резюмирует Дмитрий Выдрин.

Писатель и политолог Владимир Цыбулько считает влияние заявлений зарубежных политиков на признание легитимности украинских выборов в парламент «минимальным».

«Говорить о непризнании после того, как закон «О выборах народных депутатов» был одобрен чуть ли не четырьмястами голосами, в том числе почти всей оппозицией, при том, что в процессе выдвижения кандидатов кричащие нарушения не зафиксированы, - это вряд ли. В ходе агитации или в ходе голосования радикальных изменений ожидать уже не следует», - считает он.

По мнению Владимира Цыбулько, в Совете Европы скорее будут заинтересованы в любом завершении выборов, но все-таки путем голосования, а не в срыве кампании. «Кроме того, у Европы есть надежда хоть на какие-то, пусть частичные изменения в Верховной Раде, - говорит он. - Во всяком случае, как мне кажется, самые большие надежды там возлагаются на новый принцип форматирования большинства, хоть и провластного, но ориентированного на Европу».