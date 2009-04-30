Банковая распускает парламент?

Сегодня утром Конституционный суд огласил решение по поводу того, должна ли была созданная в декабре прошлого года коалиция подавать Президенту на утверждение кандидатуру премьер-министра.
Как и писал «Главред», это решение не оправдало надежды Банковой на то, что после него Президент однозначно обретет право распустить нынешнюю Верховную Раду – слишком уж половинчастым и неопределенным оказался вердикт Суда. Уж, во всяком случае, нигде в его тексте не утверждается прямо: мол, коалиция была обязана подавать главе государства для утверждения кандидатуру премьера.
Этот факт давал основания для оптимизма противникам роспуска Верховной Рады – в первую очередь, коалициантам.
Однако, как оказалось, с оптимизмом восприняли решение КС и на Банковой.
Как только решение КС было оглашено, представитель Президента в парламенте и заместитель главы Секретариата Президента Игорь Попов заявил «Главреду», что оно дало Президенту возможность распустить нынешний парламент. Более того, такие консультации глава государства может провести уже на протяжении ближайших дней. Несколько позже тезис о возможности роспуска парламента, по сути, подтвердила замглавы СП Марина Ставнийчук.
«Главред» обратился за комментариями по этому поводу к известным украинским политологам и представительям крупнейших политических сил, представленных в Верховной Раде. И, отметим, никто из них наших собеседников не решился поддержать оптимизм представителей Секретариата…
Владимир Фесенко, директор Центра прикладных политических исследований «Пента»:
{1-} Еще на прошлой неделе, до решения Конституционного суда, от одного человека, в определенной степени близкого к команде Президента, я слышал информацию о том, что указ о роспуске Верховной Рады был готов еще на прошлой неделе. Опять же, это не новость: и то, что этот проект указа давно готов, и что есть еще тот прошлогодний приостановленный указ. Я думаю, дело лишь в поводе. Дает ли такой повод решение КС?
По моему мнению, в прямом смысле – нет. К сожалению, решение КС является Соломоновым решением, которое еще нужно объяснять. Не знаю, кто это может сделать, но решение КС, которое мы увидели сегодня, не дает прямой ответ на вопрос относительно назначения премьер-министра. Суд лишь повторил известные нам нормы Конституции.
Дает ли это решение Президенту право распускать парламент? По моему мнению, нет. И потому в случае, если он подпишет такой указ, это приведет лишь к очередному политическому конфликту. Дальше возникнет вопрос: способен ли будет Президент провести досрочные парламентские выборы?
Я думаю, что значительная часть парламента это решение не признает, и не только потому, что оно юридически обоснованно или необоснованно. Здесь проблема в другом. Большая часть парламентариев сейчас не заинтересованы в том, чтобы идти на досрочные парламентские выборы. Заинтересована Партия регионов и определенная часть НУНС, а у всех других есть свои сомнения, свои возражения, поэтому вряд ли Верховная Рада будет в восторге от такой идеи...
Поэтому Президент может выдать указ о роспуске парламента, но дальше – в той или иной форме - повторится прошлогодняя ситуация: не будет финансирования выборов, будут конфликты в судах, опять начнутся эти передряги...
На Банковой это, конечно, понимают, но у них нет выбора. Сейчас для них – последняя возможность провести досрочные парламентские выборы. Здесь или пан или пропал. Для Президента и его команды очень важно провести парламентские выборы до президентских, и потому в настоящий момент они идут ва-банк.
Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий:
{2-} Сценарий, когда после решения КС появится указ о роспуске парламента, возможен. Но его возможность опирается не только на решение Конституционного суда, – ведь оно является достаточно компромиссным и размытым для того, чтобы из него запускать процедуру роспуска. Другое дело, что решение КС создает некие правовые предусловия. А есть еще и политические условия, а именно намерение Партии регионов участвовать в сценарии досрочных выборов в парламент. Об этом четко свидетельствует интервью Виктора Януковича «Пятому каналу». Янукович, фактически, поставил крест не только на попытках создать «широкую коалицию», но и на разговорах об этом. Четко было сказано, что выходом из нынешнего кризиса являются досрочные парламентские и президентские выборы.
Партия регионов сегодня заинтересована в досрочных выборах. Получив некие правовые предусловия со стороны Конституционного суда, такой сценарий сейчас могут начать реализовывать.
Другое дело, как на это все будет реагировать коалиция. Поскольку самой коалиции де-факто нет, она есть только де-юре, то, очевидно, сейчас досрочные парламентские выборы намного ближе, чем до решения Конституционного суда.
В этой ситуации Кабинет министров, конечно, может попытаться заблокировать финансирование досрочных парламентских выборов. Хотя денежный вопрос будет важным, но прошлой осенью, когда избирательный процесс был заблокирован, все упиралось не только в деньги, а в вялую и неопределенную позицию Партии регионов.
Сейчас позиция «регионалов» вялой и неопределенной уже назвать нельзя. Все-таки, Партия регионов уже склоняется к тому, чтобы раскрутить сценарий парламентских выборов. А этот фактор может решить много проблем.
Михаил Чечетов, народный депутат (Партия регионов):
{3-} Виктор Андреевич – удивительный человек. Он не читает Конституцию, а нюхает ее и, когда принимает решение, руководствуется каким-то «духом Конституции», понять который не дано никому из 47 миллионов граждан Украины. Сегодняшнее решение КС окончательное и не подлежащее обжалованию, в нем не надо искать никакого духа. Оно однозначно и его надо выполнять: оно не дает Президенту никакиих правовых оснований для роспуска парламента.
Консультации в этих обстоятельствах можно проводить только одни: чтобы не продлять эту агонию безвластия в стране, крупнейшие политические силы и Президент должны договориться и принять консенсусное решение – провести через три-четыре месяца одновременные досрочные выборы и Президента, и парламента.
Ключевая роль в этой ситуации будет принадлежать тому, в чьих руках находятся властные рычаги – то есть, Президенту и премьеру. В данном случае, для того, чтобы реализовать свое решение, Президенту будет необходимо проявить волю. А для того, чтобы не допустить реализации решения Президента, волю должен проявить другой человек, Юлия Тимошенко. А в части волевых качеств – при всем уважении к Виктору Андреевичу, он на порядок уступает Юлии Владимировне. Поэтому если Тимошекно ногой топнет и скажет: никаких выборов не будет, – то Администрация Президента хоть на голову станет, а никаких досрочных выборов парламента не будет. Тем более, учитывая сегодняшнее решение Конституционного суда.
А идти на противостояние в ситуации, когда одни силовые струкутры симпатизируют Кабинету на улице Грушевского, другие люди с оружием – Банковой – надо быть умалишенным.
Есть и другой аспект этого вопроса: если Президент действительно распустит парламент, то с кем он пойдет на досрочные выборы через 60 дней? Ведь Бессмертный, который сейчас выступает в роли собирателя лоскутов для партийного одеяла под выборы, только съезд собирается проводить в июне! То есть, распустит он Раду, а дальше-то что? Ведь на выборах с триумфом победят Партия регионов и БЮТ!
Сегодняшние заявления – это проявление инстинкта политического самосохранения со стороны ближайшего окружения Ющенко. Эти люди уже поставили на Викторе Андреевиче крест, они уже видят будущее без него, и теперь пытаются устроить в этом будущем свое будущее, причем желательно в комфортных политических условиях. Они пытаются по максимуму использовать Ющенко, чтобы он, уходя из большой политики навсегда, все-таки создал им нормальные условия для существования в постпрезидентский период.
Поэтому для них самое главное – войти в парламент. Если парламентские выборы провести после президентских, на которых Виктор Андреевич получит свои 3-4 %, то тогда на них партии, которые поддерживали Ющенко на президентских выборах, становятся непроходными. А вот если парламентские выборы провести до президентских, то вероятность того, что он перетащит их через 3% барьер есть. Поэтому для президентской команды непроведение парламентских выборов до президентских выборов смерти подобно!
Валерий Писаренко, народный депутат (БЮТ):
{4-} Возможно, Игорь Попов читал решение, проект которого готовили в Секретариате Президента, и ему не сказали, что это решение не было принято Конституционным судом. Но решение, которое принял КС сегодня, ставит точку на всех поползновениях Президента относительно проведения досрочных парламентских выборов. А такими заявлениями Игорь Попов окончательно уничтожает свою репутацию.
Конечно, он озвучивает позицию Банковой, и сейчас Банковая таким образом демонстрирует, насколько важным для нее было решение, на основании которого они могли дальше вести свою стратегию относительно последующих политических действий. Не получив решения, которое им было нужно, и все равно делая заявления о своей победе, они делают хорошую мину при плохой игре.
После сегодняшнего решения КС Президент может разве что начать консультации с Игорем Поповым и Виктором Балогой и на основании этих консультаций совершать определенные действия. Но, конечно, никакого юридического содержания они нести не будут. Если в прошлом декабре Президент не понял, что у него нет ни юридических, ни политических возможностей распустить парламент, то, я думаю, сейчас мы еще раз сможем доказать, что любые противозаконные действия Президента будут мгновенно прекращены судами. Это во-первых. А во-вторых, я думаю, что наступило то время, когда Президенту нужно обратить внимание на голосование по дате президентских выборов – а это 401 голос. Тот же 401 голос может мгновенно проголосовать решение по импичменту, в случае если он будет существенно вмешиваться в вопрос жизнедеятельности государственных органов.
Юрий Ключковский, народный депутат (НУНС):
{5-} Может ли Президент распускать Верховную Раду после сегодняшнего решения Конституционного суда, спрашивайте не у меня, – просто читайте вердикт КС. В резолютивной части четко написано, что внесение предложения относительно кандидатуры премьера Президенту относится исключительно к полномочиям коалиции. Ничьим больше. Поэтому никто больше не должен думать, вносили кандидатуру или нет. Коалиция сама решает, вносить ей еще раз премьера или нет.
Представители Президента говорят, что якобы глава государства получил возможность распускать парламент. Но, на самом деле, как Президент решит, я не знаю. На это моя юридическая позиция точно не повлияет.
Этот факт давал основания для оптимизма противникам роспуска Верховной Рады – в первую очередь, коалициантам.
Однако, как оказалось, с оптимизмом восприняли решение КС и на Банковой.
Как только решение КС было оглашено, представитель Президента в парламенте и заместитель главы Секретариата Президента Игорь Попов заявил «Главреду», что оно дало Президенту возможность распустить нынешний парламент. Более того, такие консультации глава государства может провести уже на протяжении ближайших дней. Несколько позже тезис о возможности роспуска парламента, по сути, подтвердила замглавы СП Марина Ставнийчук.
«Главред» обратился за комментариями по этому поводу к известным украинским политологам и представительям крупнейших политических сил, представленных в Верховной Раде. И, отметим, никто из них наших собеседников не решился поддержать оптимизм представителей Секретариата…
Владимир Фесенко, директор Центра прикладных политических исследований «Пента»:
{1-} Еще на прошлой неделе, до решения Конституционного суда, от одного человека, в определенной степени близкого к команде Президента, я слышал информацию о том, что указ о роспуске Верховной Рады был готов еще на прошлой неделе. Опять же, это не новость: и то, что этот проект указа давно готов, и что есть еще тот прошлогодний приостановленный указ. Я думаю, дело лишь в поводе. Дает ли такой повод решение КС?
По моему мнению, в прямом смысле – нет. К сожалению, решение КС является Соломоновым решением, которое еще нужно объяснять. Не знаю, кто это может сделать, но решение КС, которое мы увидели сегодня, не дает прямой ответ на вопрос относительно назначения премьер-министра. Суд лишь повторил известные нам нормы Конституции.
Дает ли это решение Президенту право распускать парламент? По моему мнению, нет. И потому в случае, если он подпишет такой указ, это приведет лишь к очередному политическому конфликту. Дальше возникнет вопрос: способен ли будет Президент провести досрочные парламентские выборы?
Я думаю, что значительная часть парламента это решение не признает, и не только потому, что оно юридически обоснованно или необоснованно. Здесь проблема в другом. Большая часть парламентариев сейчас не заинтересованы в том, чтобы идти на досрочные парламентские выборы. Заинтересована Партия регионов и определенная часть НУНС, а у всех других есть свои сомнения, свои возражения, поэтому вряд ли Верховная Рада будет в восторге от такой идеи...
Поэтому Президент может выдать указ о роспуске парламента, но дальше – в той или иной форме - повторится прошлогодняя ситуация: не будет финансирования выборов, будут конфликты в судах, опять начнутся эти передряги...
На Банковой это, конечно, понимают, но у них нет выбора. Сейчас для них – последняя возможность провести досрочные парламентские выборы. Здесь или пан или пропал. Для Президента и его команды очень важно провести парламентские выборы до президентских, и потому в настоящий момент они идут ва-банк.
Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий:
{2-} Сценарий, когда после решения КС появится указ о роспуске парламента, возможен. Но его возможность опирается не только на решение Конституционного суда, – ведь оно является достаточно компромиссным и размытым для того, чтобы из него запускать процедуру роспуска. Другое дело, что решение КС создает некие правовые предусловия. А есть еще и политические условия, а именно намерение Партии регионов участвовать в сценарии досрочных выборов в парламент. Об этом четко свидетельствует интервью Виктора Януковича «Пятому каналу». Янукович, фактически, поставил крест не только на попытках создать «широкую коалицию», но и на разговорах об этом. Четко было сказано, что выходом из нынешнего кризиса являются досрочные парламентские и президентские выборы.
Партия регионов сегодня заинтересована в досрочных выборах. Получив некие правовые предусловия со стороны Конституционного суда, такой сценарий сейчас могут начать реализовывать.
Другое дело, как на это все будет реагировать коалиция. Поскольку самой коалиции де-факто нет, она есть только де-юре, то, очевидно, сейчас досрочные парламентские выборы намного ближе, чем до решения Конституционного суда.
В этой ситуации Кабинет министров, конечно, может попытаться заблокировать финансирование досрочных парламентских выборов. Хотя денежный вопрос будет важным, но прошлой осенью, когда избирательный процесс был заблокирован, все упиралось не только в деньги, а в вялую и неопределенную позицию Партии регионов.
Сейчас позиция «регионалов» вялой и неопределенной уже назвать нельзя. Все-таки, Партия регионов уже склоняется к тому, чтобы раскрутить сценарий парламентских выборов. А этот фактор может решить много проблем.
Михаил Чечетов, народный депутат (Партия регионов):
{3-} Виктор Андреевич – удивительный человек. Он не читает Конституцию, а нюхает ее и, когда принимает решение, руководствуется каким-то «духом Конституции», понять который не дано никому из 47 миллионов граждан Украины. Сегодняшнее решение КС окончательное и не подлежащее обжалованию, в нем не надо искать никакого духа. Оно однозначно и его надо выполнять: оно не дает Президенту никакиих правовых оснований для роспуска парламента.
Консультации в этих обстоятельствах можно проводить только одни: чтобы не продлять эту агонию безвластия в стране, крупнейшие политические силы и Президент должны договориться и принять консенсусное решение – провести через три-четыре месяца одновременные досрочные выборы и Президента, и парламента.
Ключевая роль в этой ситуации будет принадлежать тому, в чьих руках находятся властные рычаги – то есть, Президенту и премьеру. В данном случае, для того, чтобы реализовать свое решение, Президенту будет необходимо проявить волю. А для того, чтобы не допустить реализации решения Президента, волю должен проявить другой человек, Юлия Тимошенко. А в части волевых качеств – при всем уважении к Виктору Андреевичу, он на порядок уступает Юлии Владимировне. Поэтому если Тимошекно ногой топнет и скажет: никаких выборов не будет, – то Администрация Президента хоть на голову станет, а никаких досрочных выборов парламента не будет. Тем более, учитывая сегодняшнее решение Конституционного суда.
А идти на противостояние в ситуации, когда одни силовые струкутры симпатизируют Кабинету на улице Грушевского, другие люди с оружием – Банковой – надо быть умалишенным.
Есть и другой аспект этого вопроса: если Президент действительно распустит парламент, то с кем он пойдет на досрочные выборы через 60 дней? Ведь Бессмертный, который сейчас выступает в роли собирателя лоскутов для партийного одеяла под выборы, только съезд собирается проводить в июне! То есть, распустит он Раду, а дальше-то что? Ведь на выборах с триумфом победят Партия регионов и БЮТ!
Сегодняшние заявления – это проявление инстинкта политического самосохранения со стороны ближайшего окружения Ющенко. Эти люди уже поставили на Викторе Андреевиче крест, они уже видят будущее без него, и теперь пытаются устроить в этом будущем свое будущее, причем желательно в комфортных политических условиях. Они пытаются по максимуму использовать Ющенко, чтобы он, уходя из большой политики навсегда, все-таки создал им нормальные условия для существования в постпрезидентский период.
Поэтому для них самое главное – войти в парламент. Если парламентские выборы провести после президентских, на которых Виктор Андреевич получит свои 3-4 %, то тогда на них партии, которые поддерживали Ющенко на президентских выборах, становятся непроходными. А вот если парламентские выборы провести до президентских, то вероятность того, что он перетащит их через 3% барьер есть. Поэтому для президентской команды непроведение парламентских выборов до президентских выборов смерти подобно!
Валерий Писаренко, народный депутат (БЮТ):
{4-} Возможно, Игорь Попов читал решение, проект которого готовили в Секретариате Президента, и ему не сказали, что это решение не было принято Конституционным судом. Но решение, которое принял КС сегодня, ставит точку на всех поползновениях Президента относительно проведения досрочных парламентских выборов. А такими заявлениями Игорь Попов окончательно уничтожает свою репутацию.
Конечно, он озвучивает позицию Банковой, и сейчас Банковая таким образом демонстрирует, насколько важным для нее было решение, на основании которого они могли дальше вести свою стратегию относительно последующих политических действий. Не получив решения, которое им было нужно, и все равно делая заявления о своей победе, они делают хорошую мину при плохой игре.
После сегодняшнего решения КС Президент может разве что начать консультации с Игорем Поповым и Виктором Балогой и на основании этих консультаций совершать определенные действия. Но, конечно, никакого юридического содержания они нести не будут. Если в прошлом декабре Президент не понял, что у него нет ни юридических, ни политических возможностей распустить парламент, то, я думаю, сейчас мы еще раз сможем доказать, что любые противозаконные действия Президента будут мгновенно прекращены судами. Это во-первых. А во-вторых, я думаю, что наступило то время, когда Президенту нужно обратить внимание на голосование по дате президентских выборов – а это 401 голос. Тот же 401 голос может мгновенно проголосовать решение по импичменту, в случае если он будет существенно вмешиваться в вопрос жизнедеятельности государственных органов.
Юрий Ключковский, народный депутат (НУНС):
{5-} Может ли Президент распускать Верховную Раду после сегодняшнего решения Конституционного суда, спрашивайте не у меня, – просто читайте вердикт КС. В резолютивной части четко написано, что внесение предложения относительно кандидатуры премьера Президенту относится исключительно к полномочиям коалиции. Ничьим больше. Поэтому никто больше не должен думать, вносили кандидатуру или нет. Коалиция сама решает, вносить ей еще раз премьера или нет.
Представители Президента говорят, что якобы глава государства получил возможность распускать парламент. Но, на самом деле, как Президент решит, я не знаю. На это моя юридическая позиция точно не повлияет.